By The Associated Press

Wednesday, Nov. 13 EAST

Bucknell 68, St. Bonaventure 60

Dartmouth 57, Merrimack 52

Fairfield 53, LIU Brooklyn 51

Holy Cross 80, Boston College 71

Lehigh 59, George Washington 53

Loyola (Md.) 75, Fairleigh Dickinson 46

Marist 76, Albany (NY) 52

Penn 85, NJIT 51

Penn St. 72, Fordham 59

Providence 75, Hartford 57

Robert Morris 58, Youngstown St. 43

Rutgers 87, Niagara 37

St. John’s 76, Lafayette 44

Stony Brook 81, Hofstra 38

UMBC 71, Coppin St. 48

Wagner 90, St. Peter’s 89

Yale 63, Quinnipiac 59

SOUTH

Coastal Carolina 63, UNC-Greensboro 54

Elon 67, Appalachian St. 66

Florida Gulf Coast 72, UCF 50

Florida St. 75, Jacksonville 41

Furman 88, North Greenville 51

Georgia 72, NC A&T 54

Grambling St. 106, Centenary College of Louisiana 42

Jackson St. 66, Northwestern St. 49

Kennesaw St. 92, Mercer 64

Kentucky 67, Stetson 48

Longwood 59, UNC-Wilmington 58

Louisiana Tech 83, Memphis 74

MVSU 72, Murray St. 66

Maryland 70, James Madison 68

Miami 78, North Florida 55

Presbyterian 72, William Peace 35

Southern Miss. 62, SE Louisiana 54

Southern U. 100, Tougaloo 39

UConn 64, Vanderbilt 51

UNC-Asheville 68, Lenoir-Rhyne 48

W. Kentucky 77, Belmont 46

MIDWEST

Butler 82, Detroit 60

Cleveland St. 110, Davis & Elkins 41

Illinois 76, Austin Peay 62

Kansas 63, Nebraska-Omaha 48

Loyola of Chicago 67, E. Illinois 51

N. Iowa 78, Missouri 73

Ohio 67, Marshall 51

Ohio St. 78, Cincinnati 73

SIU-Edwardsville 85, Evansville 74

South Carolina 75, Dayton 49

South Dakota 102, Drake 94

SOUTHWEST

LSU 65, UALR 50

Oklahoma St. 78, Tulsa 48

SE Missouri 79, Arkansas St. 67

SMU 55, Rice 43

FAR WEST

Army 68, Air Force 66

California Baptist 103, Ottawa University Arizona 75

Idaho 61, Colorado St. 54

Oregon 109, Utah St. 52

Portland 78, Warner Pacific 36

UTEP 63, New Mexico St. 57

Washington 94, Weber St. 41

