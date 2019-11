By The Associated Press

Thursday, Nov. 14 EAST

American U. 76, Villanova 54

Brown 83, CCSU 73

Colgate 62, Cornell 58

Temple 78, Xavier 65

UMass 74, Mass.-Lowell 58

SOUTH

Bethune-Cookman 79, Edward Waters 46

Campbell 61, W. Carolina 40

FAU 64, Hampton 63

Gardner-Webb 67, Wofford 53

High Point 80, ETSU 62

Louisiana-Lafayette 75, McNeese St. 55

Louisville 76, Cent. Michigan 63

Middle Tennessee 64, Tulane 62

NC State 81, Lamar 40

Norfolk St. 123, Virginia-Lynchburg 48

Old Dominion 89, Auburn 77

Purdue 66, Chattanooga 34

South Alabama 83, Texas A&M-CC 82

Tennessee 73, Tennessee St. 43

MIDWEST

Iowa 86, North Alabama 81

Michigan St. 72, Notre Dame 69

Minnesota 77, Milwaukee 61

Nebraska 78, Morgan St. 55

Northwestern 64, Marquette 56

W. Illinois 83, Indiana St. 72

W. Michigan 80, Kentucky State 41

SOUTHWEST

Arkansas 96, Oral Roberts 64

Baylor 112, Houston Baptist 42

Miami (Ohio) 65, Prairie View 52

Missouri St. 96, Oklahoma 90

TCU 72, Nicholls 47

Texas 84, UTSA 53

Texas Tech 99, Sam Houston St. 57

FAR WEST

Alabama A&M 61, San Diego St. 53

BYU 90, Texas A&M-Kingsville 38

Colorado 74, Wisconsin 57

Denver 71, Wyoming 57

Duke 57, UNLV 45

Gonzaga 78, UT Martin 55

Grand Canyon 69, S. Utah 65

Oregon St. 98, DePaul 77

Southern Cal 76, UC Riverside 59

Stanford 90, N. Colorado 36

UCLA 86, Long Beach St. 51

