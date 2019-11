By The Associated Press

Sunday, Nov. 17 EAST

Boston U. 62, Maine 49

Canisius 84, St. Bonaventure 82

Columbia 61, Robert Morris 59

Dartmouth 52, Fairfield 51

Duquesne 73, Lafayette 65

La Salle 69, Penn St. 67

Marist 63, Elon 55

Maryland 99, Delaware 55

Penn 74, Iona 42

Princeton 67, Florida Gulf Coast 53

Providence 76, Boston College 60

Rutgers 74, Harvard 46

Seton Hall 55, Saint Joseph’s 39

UConn 83, Temple 54

UMass 74, Hartford 48

Vermont 71, Bryant 66

Villanova 73, Fordham 66

West Virginia 74, Radford 37

SOUTH

Alabama 111, Mercer 56

Belmont 62, N. Kentucky 45

Charlotte 59, East Carolina 47

Coastal Carolina 78, Wofford 73

Florida St. 88, Samford 59

George Washington 64, Memphis 63

Georgia Tech 73, Georgia 40

Howard 92, St. Peter’s 80

James Madison 76, St. John’s 73

Kennesaw St. 95, Georgia Southern 69

LSU 59, Tulane 54

Louisiana-Lafayette 60, SE Louisiana 50

Miami 74, IUPUI 65

Morehead St. 65, St. Francis (Pa.) 54

Northwestern 63, Duke 42

South Carolina 92, Appalachian St. 50

UNC-Greensboro 86, Md.-Eastern Shore 48

Vanderbilt 62, Saint Louis 50

W. Kentucky 93, Cent. Michigan 58

MIDWEST

Butler 73, E. Kentucky 41

Indiana 91, Jackson St. 51

Kansas 79, Mass.-Lowell 44

Minnesota 80, Arizona St. 66

N. Iowa 88, Iowa 66

Nebraska 63, SIU-Edwardsville 49

Nebraska-Omaha 70, Morgan St. 64

North Dakota 65, Valparaiso 63

Ohio 74, Ohio St. 68

Purdue 66, W. Illinois 59

Wichita St. 69, Southern U. 63

Wisconsin 71, Milwaukee 40

SOUTHWEST

Arizona 83, Texas 58

Arkansas 88, Stony Brook 58

Houston 82, Houston Baptist 60

Texas A&M 62, Rice 61

FAR WEST

CS Bakersfield 95, Fresno Pacific 64

California 84, UC Riverside 61

Colorado 66, Wyoming 56

Denver 96, Cal Poly 66

Montana St. 93, Montana State Northern 34

N. Illinois 80, Colorado St. 75

New Mexico 86, New Mexico St. 67

Oregon St. 80, Missouri St. 69

Portland 75, Fresno St. 64

San Diego St. 55, Cal St.-Fullerton 45

San Jose St. 73, Sacramento St. 67

