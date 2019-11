By The Associated Press

Friday, Nov. 22 EAST

Harvard 53, Hartford 44

Lehigh 75, Seton Hall 68

St. John’s 82, Wake Forest 74

Vermont 64, Navy 56

SOUTH

Florida A&M 103, Johnson (FL) 40

Florida Gulf Coast 97, St. Francis (Pa.) 64

Gardner-Webb 67, Appalachian St. 56

Indiana 73, Florida 49

La Salle 55, Norfolk St. 52

Marist 69, North Florida 54

Miami 68, NC A&T 67

Murray St. 95, Christian Brothers 59

North Carolina 76, Elon 46

Presbyterian 58, Coll. of Charleston 54

Rider 81, Lipscomb 76

Tulane 65, Cent. Arkansas 38

Vanderbilt 74, Furman 46

MIDWEST

DePaul 109, Arkansas St. 64

Iowa St. 86, N. Dakota St. 58

Loyola of Chicago 72, UMKC 67

Missouri St. 71, Santa Clara 64

SOUTHWEST

Texas Tech 79, Northwestern St. 49

Utah 61, Texas Southern 52

FAR WEST

Colorado 79, Colorado St. 75

Gonzaga 84, E. Washington 44

Hawaii 62, UTSA 50

UC Davis 79, San Francisco 67

