Friday, Nov. 29 EAST

Maryland 63, Clemson 44

Ohio 72, Pittsburgh 50

Sacred Heart 66, Detroit 60

Towson 75, Iona 58

UMass 83, Vermont 49

West Virginia 73, New Mexico 60

SOUTH

Appalachian St. 77, Mercer 68

Bradley 61, George Mason 59

Charlotte 60, Tulane 56

Duke 66, Penn 50

FAU 72, Loyola (Md.) 61

Florida Gulf Coast 81, South Florida 77

Georgia 69, Butler 36

Jacksonville 72, Nicholls 55

Memphis 72, Kansas St. 68

Middle Tennessee 73, Auburn 50

N. Kentucky 66, Jacksonville St. 63

Norfolk St. 57, North Florida 54

North Alabama 80, Alabama A&M 65

North Dakota 95, SC State 53

Oakland 58, FIU 49

Oregon St. 75, Miami 53

Richmond 79, Coastal Carolina 67

Southern Miss. 84, MVSU 80

UNC-Greensboro 67, UNC-Asheville 40

Virginia Tech 60, Belmont 58

MIDWEST

Baylor 77, Indiana 62

Kansas 74, Wright St. 63

LSU 58, Michigan St. 56

Liberty 65, Miami (Ohio) 53

N. Illinois 82, Tennessee Tech 74

North Carolina 82, Missouri 69

S. Dakota St. 65, Notre Dame 59

South Dakota 68, Ohio St. 53

Wisconsin 67, Ball St. 56

SOUTHWEST

Arkansas 71, Fordham 59

Lamar 47, Idaho 44

Louisville 69, Oklahoma St. 48

UTEP 76, W. Michigan 46

W. Kentucky 76, Tulsa 63

FAR WEST

Abilene Christian 76, Portland 69

Arizona 70, UC Riverside 27

Arizona St. 57, Maine 31

CS Bakersfield 75, San Jose St. 71

California 90, NC Central 69

Denver 83, UC Irvine 75

Georgetown 64, Loyola Marymount 53

Georgia St. 59, New Mexico St. 51

Gonzaga 76, Dayton 65

Houston 96, California Baptist 75

Long Beach St. 64, Penn St. 56

Marquette 77, Saint Mary’s (Cal) 63

Nevada 80, Chicago St. 60

Old Dominion 61, Cal Poly 55

Oregon 91, Texas-Arlington 54

Pepperdine 79, Cal State Los Angeles 56

SMU 68, CS Northridge 58

San Diego 57, Monmouth (NJ) 49

San Francisco 64, Bowling Green 56

Santa Clara 68, Montana 58

Washington 75, Howard 58

Yale 87, Fresno St. 67

