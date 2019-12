By The Associated Press

Saturday, Nov. 30 EAST

Army 70, Fairleigh Dickinson 68

Buffalo 63, Drexel 59

Columbia 74, Milwaukee 46

Fordham 59, Lehigh 57

Fresno St. 82, Georgetown 69

Harvard 77, Quinnipiac 68

IUPUI 85, St. John’s 78

LIU Brooklyn 85, Hofstra 46

La Salle 74, UMBC 58

Maryland 90, Belmont 26

Navy 82, Kennesaw St. 62

Northeastern 72, N. Dakota St. 61

Saint Joseph’s 72, American U. 51

Wagner 81, College of Staten Island 57

William & Mary 73, Delaware St. 52

SOUTH

Davidson 75, ETSU 60

Florida Gulf Coast 71, S. Dakota St. 70

Furman 72, Gardner-Webb 67

Georgia 77, Virginia Tech 72

Kansas 90, FAU 60

Louisville 72, Oregon 62

Miami 80, Miami (Ohio) 62

Morehead St. 73, Radford 62

Norfolk St. 71, Jacksonville 64

North Dakota 73, Charleston Southern 57

North Florida 64, Nicholls 61

Old Dominion 67, Idaho 55

Penn St. 92, NC Central 68

Rutgers 46, Georgia Tech 43

South Alabama 70, Tennessee St. 48

UCLA 61, UCF 56

Virginia 55, James Madison 49

Wake Forest 76, East Carolina 53

MIDWEST

Auburn 76, Dayton 74

Butler 60, Ohio 55

CS Northridge 67, Indiana St. 59

Cent. Michigan 77, Marist 54

Drake 94, Maine 62

Illinois St. 70, UT Martin 47

Michigan St. 65, Kansas St. 60

Notre Dame 67, South Florida 51

Omaha 78, MVSU 70

South Dakota 91, N. Illinois 48

Tennessee Tech 69, Detroit 47

Wichita St. 88, Oklahoma 83

Wright St. 66, Loyola (Md.) 51

SOUTHWEST

Cent. Arkansas 57, Jackson St. 54

Marquette 61, Tulsa 60

Oklahoma St. 60, Texas-Arlington 47

Oral Roberts 64, Sam Houston St. 41

Rice 71, N. Arizona 57

San Francisco 80, Houston 57

Texas 63, North Texas 57

Texas State 57, Texas A&M-CC 48

FAR WEST

Arkansas St. 71, San Diego St. 62

Bowling Green 98, California Baptist 60

Elon 50, UNLV 44

Gonzaga 62, Middle Tennessee 50

North Alabama 88, UC Irvine 60

Oregon St. 68, Liberty 55

Portland St. 76, UC Davis 70

Utah Valley 77, University of Antelope Valley 61

Washington 70, Iowa 63

