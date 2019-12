By The Associated Press

Saturday, Dec. 14 EAST

Albany (NY) 84, Niagara 80

Army 89, Buffalo 76

Boston U. 78, Dartmouth 76

Canisius 80, Holy Cross 72

Georgetown 89, Syracuse 79

Hartford 71, Wagner 63

La Salle 85, Morgan St. 68

Penn St. 73, Alabama 71

Princeton 80, Fairleigh Dickinson 65

Providence 82, Stony Brook 78

Rider 89, LIU Brooklyn 74

Rutgers 68, Seton Hall 48

St. Bonaventure 75, Gannon 50

St. Francis (NY) 73, NJIT 71

Villanova 78, Delaware 70

W. Michigan 59, Manhattan 58

West Virginia 83, Nicholls 57

SOUTH

Appalachian St. 81, Howard 59

Auburn 67, Saint Louis 61

Coastal Carolina 91, NC Central 71

Duquesne 71, Radford 49

East Carolina 79, Campbell 67

Elon 91, NC Wesleyan 60

FAU 81, High Point 64

Furman 80, Winthrop 73

Grambling St. 82, Rust College 54

Jacksonville 93, Middle Georgia State 79

Kentucky 67, Georgia Tech 53

Liberty 61, Vanderbilt 56

Louisiana Tech 77, Louisiana-Lafayette 59

Louisville 99, E. Kentucky 67

Memphis 51, Tennessee 47

Miami 88, Alabama A&M 74

Mississippi 82, Middle Tennessee 64

New Orleans 103, Williams Baptist 59

North Florida 72, Southern Miss. 69

Richmond 78, Coll. of Charleston 71

UAB 75, Montevallo 63

UNC-Asheville 91, UT Martin 72

Wake Forest 80, Xavier 78

MIDWEST

Butler 66, Southern U. 41

Colgate 67, Cincinnati 66

Dayton 78, Drake 47

DePaul 86, UIC 65

E. Illinois 75, Milwaukee 68

Evansville 72, Green Bay 62

IUPUI 74, Fort Wayne 65

Illinois 69, Old Dominion 55

Kansas 98, UMKC 57

Michigan St. 72, Oakland 49

Mississippi St. 67, Kansas St. 61

Notre Dame 75, UCLA 61

Oregon 71, Michigan 70, OT

South Dakota 96, Mayville State 60

Toledo 80, Detroit 72

Wichita St. 80, Oklahoma 75

SOUTHWEST

Arkansas 98, Tulsa 79

Oral Roberts 69, Central Oklahoma 57

Rice 96, Houston Baptist 84

TCU 79, Lamar 50

Texas 87, Cent. Michigan 76

FAR WEST

Air Force 79, Denver 75

Arizona St. 79, Georgia 59

BYU 68, Utah St. 64

Boise St. 100, Alabama St. 57

Idaho 76, CS Bakersfield 70, OT

N. Colorado 74, Wyoming 53

New Mexico 69, New Mexico St. 62

Oregon St. 80, Ark.-Pine Bluff 46

Pepperdine 92, Cent. Arkansas 79

S. Utah 62, UC Santa Barbara 61

San Francisco 91, Cal St.-Fullerton 69

Santa Clara 60, Sacramento St. 58

Stanford 78, San Jose St. 58

Utah 60, Weber St. 49

