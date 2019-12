By The Associated Press

Tuesday, Dec. 17 EAST

American U. 82, Mount St. Mary’s 76

Florida 83, Providence 51

Georgetown 81, UMBC 55

Miami 78, Temple 77

Princeton 90, Iona 86, OT

Robert Morris 83, Cent. Michigan 79

St. Francis (Pa.) 115, Franciscan University of Steubenville 66

SOUTH

Austin Peay 80, McKendree 61

Campbell 60, Elon 46

East Carolina 71, Md.-Eastern Shore 57

Florida St. 98, North Florida 81

Lipscomb 78, Tennessee Tech 60

Louisiana Tech 69, NC Central 60

South Alabama 89, Alabama A&M 79

UAB 63, North Alabama 56

UNC-Asheville 78, Stetson 76

Winthrop 93, SIU-Edwardsville 73

MIDWEST

Creighton 83, Oklahoma 73

Dayton 71, North Texas 58

Drake 92, Mount Marty 74

E. Michigan 60, Northeastern 55

Kent St. 85, NC A&T 71, OT

Marquette 93, Grambling St. 72

North Dakota 109, Northland College 50

Ohio St. 80, SE Missouri 48

Oral Roberts 97, Chicago St. 59

Purdue 69, Ohio 51

Saint Louis 82, Maryville (MO) 69

UMKC 72, Toledo 57

Wright St. 92, MVSU 50

SOUTHWEST

UTEP 67, UC Irvine 61

FAR WEST

Air Force 99, Johnson & Wales (CO) 42

E. Washington 97, Omaha 56

N. Colorado 86, Denver 64

New Mexico 91, Grand Canyon 71

Pepperdine 77, Portland St. 71

Stanford 64, San Francisco 56

Washington 81, Seattle 59

Weber St. 109, Bethesda 62

