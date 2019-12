By The Associated Press

Wednesday, Dec. 18 EAST

Buffalo 82, Canisius 73

Dartmouth 76, CCSU 60

La Salle 74, Wagner 60

New Hampshire 64, Marist 56

St. Bonaventure 87, Niagara 70

St. John’s 85, Albany (NY) 57

Syracuse 74, Oakland 62

UConn 66, St. Peter’s 56

UNC-Greensboro 54, Vermont 53

SOUTH

Abilene Christian 77, New Orleans 71

Alabama 105, Samford 87

Ball St. 65, Georgia Tech 47

Belmont 83, Kennesaw St. 44

ETSU 74, LSU 63

Howard 105, Regent University 47

Jacksonville 81, Presbyterian 58

Jacksonville St. 92, Delaware St. 80

Louisville 70, Miami (Ohio) 46

Loyola of Chicago 78, Vanderbilt 70

McNeese St. 109, Paul Quinn College 67

Mississippi St. 77, Radford 68

Nicholls 64, Texas A&M-CC 58

Richmond 62, Old Dominion 59

SC-Upstate 73, SC State 70

UCF 70, Bethune-Cookman 65

VCU 76, Coll. of Charleston 71

Valparaiso 87, High Point 72

Virginia 56, Stony Brook 44

MIDWEST

Cincinnati 78, Tennessee 66

DePaul 73, Cleveland St. 65

Green Bay 126, Concordia-Chicago 64

Illinois St. 67, UIC 66

Indiana St. 78, Tennessee St. 72

Michigan St. 77, Northwestern 72

S. Dakota St. 75, Florida Gulf Coast 56

S. Illinois 75, Hampton 53

W. Michigan 84, Aquinas College 61

Xavier 74, W. Carolina 61

Youngstown St. 73, Binghamton 55

SOUTHWEST

Arkansas St. 79, Louisiana-Lafayette 67

Baylor 91, UT Martin 63

Cent. Arkansas 88, Incarnate Word 82, OT

Lamar 79, SE Louisiana 73, OT

Oregon St. 88, UTSA 78

Sam Houston St. 92, Northwestern St. 79

Stephen F. Austin 96, Houston Baptist 68

FAR WEST

California Baptist 78, Southern U. 61

Gonzaga 94, North Carolina 81

Nevada 91, Texas Southern 73

New Mexico St. 65, Ark.-Pine Bluff 40

Oregon 81, Montana 48

Pacific 74, UNLV 66

Sacramento St. 57, Cal Poly 56

Saint Mary’s (Cal) 96, Arizona St. 56

San Diego St. 92, San Diego Christian 48

Santa Clara 89, San Jose St. 84

Utah St. 76, South Florida 74, OT

Utah Valley 69, Wyoming 67

___

