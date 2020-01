By The Associated Press

Monday, Dec. 30

EAST

Albany (NY) 67, Columbia 66

Buffalo 84, St. Bonaventure 79

Coll. of Charleston 75, Delaware 63

Drexel 71, UNC-Wilmington 66

Fordham 62, Coppin St. 56

Hofstra 75, Towson 67

New Hampshire 70, Dartmouth 56

Pittsburgh 87, Canisius 79

Rutgers 94, Caldwell 49

UMBC 89, Penn State York 57

Villanova 68, Xavier 62

Washington Adventist University 78, Delaware St. 76

SOUTH

Georgia 78, Austin Peay 48

Georgia St. 83, Middle Georgia State 53

Green Bay 73, N. Kentucky 59

Louisiana Tech 80, Southern Miss. 49

Memphis 84, Tulane 73

Mississippi St. 96, Kent St. 68

NC Central 108, Mid-Atlantic Christian 63

North Carolina 70, Yale 67

Northeastern 88, James Madison 72

Penn 81, Howard 62

SC State 58, Jacksonville 52

Stetson 63, South Carolina 56

Vanderbilt 76, Davidson 71

William & Mary 74, Elon 73

MIDWEST

Akron 85, UMass 79

Cleveland St. 82, IUPUI 80

Dayton 77, North Florida 59

E. Michigan 88, Concordia (MI) 53

Indiana St. 68, S. Illinois 56

Loyola of Chicago 66, Valparaiso 63

Miami (Ohio) 119, Wilberforce 52

Missouri 91, Chicago St. 33

Seton Hall 74, DePaul 66

Wright St. 82, Milwaukee 70

Youngstown St. 70, Ill.-Chicago 64

SOUTHWEST

Baylor 83, Jackson St. 57

Oklahoma 91, Rio Grande 72

Prairie View 92, Huston-Tillotson 77

TCU 87, George Mason 53

Texas 89, High Point 58

Texas A&M 58, Texas Southern 55

FAR WEST

Gonzaga 93, Detroit 72

Harvard 84, San Francisco 81

Idaho St. 75, E. Washington 69

Montana 52, Sacramento St. 50

Montana St. 63, N. Arizona 61

Weber St. 69, Idaho 68

