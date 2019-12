College Football Early National Signings

By The Associated Press

Utah

Xavier Carlton, sde, 6-7, 262, Draper, Utah

Graham Faloona, olb, 6-3, 205, Southlake, Texas

Van Fillinger, sde, 6-3.5, 250, Draper, Utah

Sione Fotu, ilb, 6-1, 225, South Jordan, Utah

Alex Harrison, ot, 6-4, 310, Bountiful, Utah

Ty Jordan, apb, 5-7, 183, Mesquite, Texas

Kamo’i Latu, s, 6-1, 178, Honolulu, Hawaii

Connor O’Toole, te, 6-3, 205, Albuquerque, N.M.

Money Parks, wr, 5-11, 172, Aledo, Texas

Clark Phillips III, cb, 5-10.5, 178, La Habra, Calif.

Ben Renfro, s, 6-1, 190, Magnolia, Texas

Nate Ritchie, s, 6-3, 200, American Fork, Utah

Caine Savage, ath, 5-10, 166, Anaheim, Calif.

Tyler Wegis, wde, 6-6, 210, San Juan Capistrano, Calif.

Vanderbilt

Bradley Ashmore, ot, 6-6, 280, Neptune Beach, Fla.

Ethan Barr, lb, 6-3, 210, Flower Mound Ga.

Jason Brooks, og, 6-4, 290, Houston, Texas

Ben Cox, ot, 6-5, 275, Radford, Va.

Rocko Griffin, rb, 5-9, 187, Savannah, Ga.

Logan Kyle, wr, 6-2.5, 199, Tomball, Texas

Diego LaMonica, te, 6-4, 226, Miami, Fla.

Griffin Lampton, wde, 6-3, 231, Fort Lauderdale, Fla.

Chase Lloyd, ath, 6-1.5, 190, Atlanta, Ga.

Jeremy Moussa, qb, 6-2, 190, Corona, Ca.

Wesley Schelling, ls, 6-5, 240, Nashville, Tenn.

Ken Seals, pro, 6-3, 203, Weatherford, Texas

Kevo Wesley, oc, 6-3, 280, Chicago, Ill.

De’Rickey Wright, ath, 6-4, 220, Gadsden, Ala.

Mike Wright, qb, 6-4, 185, Atlanta, Ga.

Virginia

Olasunkonmi Agunloye, sde, 6-6, 242, Lindenhurst, N.Y.

Ira Armstead, ath, 6-4, 195, South Bend, Ind.

Sam Brady, olb, 6-3.5, 197, Lincolnton, N.C.

Jahmeer Carter, dt, 6-1.5, 297, Severn, Md.

Lavel Davis, wr, 6-6, 215, Dorchester, S.C.

Elijah Gaines, s, 6-2, 193, Alexandria, Va.

Andrew Gentry, ot, 6-8, 310, Littleton, Colo.

Dave Herard, cb, 6-0, 165, Fort Lauderdale, Fla.

Donovan Johnson, s, 6-2, 180, New Orleans, La.

Jestus Johnson, oc, 6-3, 324, Washington, District of Columbia

Joshua Rawlings, te, 6-5, 230, Pittsburgh, Pa.

Brandon Williams, olb, 6-3, 220, New Orleans, La.

Virginia Tech

Derrell Bailey Jr., sde, 6-6, 255, Greenback, Tenn.

Justin Beadles, wde, 6-5.5, 232, Tyrone, Ga.

Jordan Brunson, rb, 6-0, 210, Alpharetta, Ga.

Alec Bryant, wde, 6-3, 240, Pearland, Texas

Parker Clements, ot, 6-7, 270, Lugoff, S.C.

Jalen Hampton, rb, 5-10, 195, Rockville, Md.

Keonta Jenkins, s, 6-3, 180, Jacksonville, Fla.

Marco Lee, rb, 5-11, 225, Coffeyville, Kan.

Kaden Moore, ot, 6-3, 305, Bethlehem, Pa.

Wilfried Pene, te, 6-3, 235, Oakdale, Conn.

Lakeem Rudolph, wr, 6-4, 202, Virginia Beach, Va.

Tyree Saunders, wr, 6-0, 174, Jacksonville, Fla.

Dorian Strong, cb, 6-0, 160, Upper Marlboro, Md.

Robert Wooten, wde, 6-3, 230, Stafford, Texas

Wake Forest

James Ash, dt, 6-3, 281, Tampa, Fla.

Jahmal Banks, wr, 6-3, 170, Arlington, Va.

Trey Boll, te, 6-4, 215, Richmond, Va.

Caelen Carson, cb, 6-0, 175, Waldorf, Md.

Quinton Cooley, rb, 5-8, 193, Bailey, N.C.

Jasheen Davis, wde, 6-3, 235, Snellville, Ga.

Christian Forbes, og, 6-4, 245, Plainsboro, N.J.

Michael Frogge, te, 6-5, 225, Greensboro, N.C.

Mitch Griffis, dual, 5-11, 183, Ashburn, Va.

Ahmani Marshall, rb, 6-0, 205, Kernersville, N.C.

Luke Petitbon, oc, 6-3, 285, Washington, District of Columbia

Malik Puryear, sde, 6-6, 250, High Point, N.C.

J.J. Roberts, cb, 5-11, 175, Ona, W.Va.

George Sell, ot, 6-4.5, 265, Chagrin Falls, Ohio

Zach Vaughan, ot, 6-6, 260, Milton, Mass.

Kendron Wayman, sde, 6-4, 215, Ridgely, Md.

Ke’Shawn Williams, wr, 5-10, 170, Philadelphia, Pa.

Jacob Zuhr, ls, 6-0, 205, Oviedo, Fla.

Washington

Sam Adams II, ath, 6-2, 200, Sammamish, Wash.

Triston Brown, k, 6-2, 205, Walnut, Calif.

Carson Bruener, ilb, 6-2, 205, Redmond, Wash.

Jacobe Covington, cb, 6-1, 193, Scottsdale, Ariz.

Makell Esteen, s, 6-1, 170, Lawndale, Calif.

Ethan Garbers, pro, 6-2, 190, Newport Beach, Calif.

Jaden Green, ls, 6-0, 200, Mesa, Ariz.

Geirean Hatchett, og, 6-5, 275, Ferndale, Wash.

Elijah Jackson, cb, 6-2, 175, Harbor City, Calif.

Cooper McDonald, ilb, 6-3, 220, Justin, Texas

Jalen McMillan, wr, 6-2, 181, Fresno, Calif.

Gaard Memmelaar, og, 6-4, 290, Middleton, Idaho

Myles Murao, oc, 6-2, 312, Santa Ana, Calif.

Rome Odunze, wr, 6-2.5, 200, Las Vegas, Nev.

Samuel Peacock, ot, 6-6, 265, Gig Harbor, Wash.

Sawyer Racanelli, ath, 6-3, 205, Brush Prairie, Wash.

Mark Redman, te, 6-6, 250, Newport Beach, Calif.

Roger Rosengarten, ot, 6-7, 275, Littleton, Colo.

Sav’ell Smalls, olb, 6-3, 230, Burien, Wash.

James Smith, cb, 6-1, 180, Bellflower, Calif.

Jay’Veon Sunday, rb, 5-10, 190, Waco, Texas

Mason West, te, 6-4, 240, La Habra, Calif.

Washington St.

Justin Anderson, cb, 6-1, 175, Menlo Park, Calif.

Moon Ashby, olb, 6-4, 200, San Jose, Calif.

Marshawn Buchanan, ath, 5-11, 178, Adelanto, Calif.

Jayden de Laura, pro, 6-1, 190, Honolulu, Hawaii

Hunter Escorcia, s, 6-2, 175, Murrieta, Calif.

Marquise Freeman, wde, 6-3, 185, Cocoa, Fla.

Joey Hobert, wr, 5-11, 175, San Juan Capistrano, Calif.

Nathaniel James, dt, 6-0, 250, Avon, Ind.

Jyden King, rb, 6-0, 204, Calabasas, Calif.

Devin Kylany, og, 6-4, 275, Lake Stevens, Wash.

Jackson Lataimua, s, 5-11, 195, San Bruno, Calif.

Justin Lohrenz, wde, 6-4, 230, Littleton, Colo.

Dylan Mayginnes, og, 6-5, 285, Chandler, Ariz.

James McNorton, ot, 6-5, 265, Brentwood, Calif.

Cedrick Pellum, wr, 6-1, 185, Dallas, Texas

Julian Ripley, ot, 6-6, 245, Rancho Cucamonga, Calif.

Keyshawn Smith, wr, 6-0, 165, San Diego, Calif.

Johnny Walker, olb, 6-3, 204, Tampa, Fla.

West Virginia

Sam Brown, wr, 6-3, 185, Savannah, Ga.

Lanell Carr, olb, 6-3, 230, Saint Louis, Mo.

Jairo Faverus, cb, 6-0, 190, Bristol, Britain

Charles Finley, te, 6-4, 215, Wayne, N.J.

Zach Frazier, oc, 6-2, 277, Fairmont, W.Va.

Garrett Greene, dual, 6-0, 181, Tallahassee, Fla.

Sean Martin, sde, 6-6, 260, Bluefield, W.Va.

Jackie Mathews, db, 6-0, 200, Pinson, Ala.

Chris Mayo, og, 6-5, 325, Hightstown, N.J.

Quay Mays, dl, 6-2, 280, Bradenton, Fla.

Akheem Mesidor, sde, 6-3, 250, Clearwater, Fla.

Daryl Porter, cb, 5-11, 168, Fort Lauderdale, Fla.

Taurus Simmons, wde, 6-3, 210, Savannah, Ga.

Reese Smith, wr, 5-11, 175, Danville, Ky.

Tairiq Stewart, ol, 6-5, 325, Warrensville, Ohio

David Vincent-Okoli, cb, 5-11, 176, Gaithersburg, Md.

Devell Washington, wr, 6-4, 215, Bay City, Mich.

Jordan White, og, 6-3, 295, Hyattsville, Md.

Wisconsin

Dylan Barrett, og, 6-5, 305, Saint Charles, Ill.

Ben Barten, ot, 6-6, 270, Stratford, Wis.

Tanor Bortolini, og, 6-4, 270, Kewaunee, Wis.

Devin Chandler, wr, 6-0, 171, Cornelius, N.C.

Cole Dakovich, olb, 6-5, 220, Waukesha, Wis.

Chimere Dike, wr, 6-0, 185, Waukesha, Wis.

Nick Herbig, olb, 6-2, 215, Honolulu, Hawaii

Kaden Johnson, olb, 6-2, 235, Minneapolis, Minn.

Cam Large, te, 6-5, 240, Dedham, Mass.

Max Lofy, cb, 5-11, 170, Colorado Springs, Colo.

Cade McDonald, sde, 6-7, 250, Hudson, Wis.

Jack Nelson, ot, 6-7, 273, Stoughton, Wis.

Malik Reed, olb, 6-2, 220, Chandler, Ariz.

Isaac Smith, wr, 6-3, 185, Collierville, Tenn.

James Thompson Jr., sde, 6-5.5, 255, Cincinnati, Ohio

Jordan Turner, ilb, 6-1, 222, Farmington, Mich.

Trey Wedig, ot, 6-8, 320, Wales, Wis.

Aaron Witt, sde, 6-5, 230, Winona, Minn.

Preston Zachman, olb, 6-2, 205, Catawissa, Pa.

