Emirates Australian Open Leading Scores

By The Associated Press

Sunday At The Australian Golf Club Kensington, Australia Purse: $1.5 million Yardage: 7,207; Par: 71 Final a-amateur Matt Jones, Australia 67-65-68-69—269 Louis Oosthuizen, South Africa 68-66-70-66—270 Aaron Pike, Australia 71-66-69-69—275 a-Takumi Kanaya, Japan 65-69-70-71—275 a-Chun-An Yu, Taiwan 65-70-74-67—276 Greg Chalmers, Australia 71-68-70-67—276 Denzel Ieremia, New Zealand 69-65-71-71—276 Paul Casey, Enland 68-65-71-72—276 Cameron Tringale, United States 69-65-69-73—276 Deyen Lawson, Australia 72-65-74-66—277 Marc Leishman, Australia 69-67-70-71—277 Jamie Arnold, Australia 70-71-64-72—277 Jason Scrivener, Australia 68-71-68-71—278 Richard Green, Australia 72-67-68-71—278 Shae Wools-Cobb, Australia 69-65-72-73—279 Stephen Allan, Australia 70-68-72-70—280 Cory Crawford, Australia 71-69-69-71—280 Dimitrios Papadatos, Australia 67-66-75-72—280 David Bransdon, Australia 71-66-70-73—280 Blake Windred, Australia 68-68-70-74—280 Also Smylie Kaufman, United States 75-66-71-70—282

