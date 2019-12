Father Son Challenge Par Scores

By The Associated Press

Saturday At Ritz-Carlton GC Orlando, Fla. Purse: $1,085,000 Yardage: 6,853; Par: 72 (32-32) First Round Team Goosen 30-28—58 -14 Team Langer 30-30—60 -12 Team Duval 30-30—60 -12 Team Lehman 30-31—61 -11 Team Furyk 30-32—62 -10 Team Clarke 31-32—63 -9 Team Singh 31-32—63 -9 Team Trevino 31-32—63 -9 Team O’Meara 31-32—63 -9 Team Kite 30-33—63 -9 Team Daly 32-32—64 -8 Team Harrington 32-32—64 -8 Team Watson 30-34—64 -8 Team Janzen 32-32—64 -8 Team Player 32-33—65 -7 Team Irwin 32-33—65 -7 Team Price 33-33—66 -6 Team Sorenstam 33-33—66 -6 Team Nicklaus 33-34—67 -5 Team Pate 35-34—69 -3

