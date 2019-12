Friday’s College Basketball

By The Associated Press

EAST

Birmingham-Southern 84, St. Mary’s (Md.) 82

Calvin 84, Skidmore 64

Clarion 69, Lock Haven 65

Delaware Valley 78, Bryn Athyn 65

Drexel 72, Quinnipiac 63

East Stroudsburg 85, Edinboro 51

Gannon 74, Mansfield 67

Indiana (Pa.) 76, Shepherd 62

James Madison 75, Fordham 69

Kutztown 94, Slippery Rock 84

LIU Brooklyn 82, Delaware 75, OT

Merchant Marine 70, Geneva 68

Mercyhurst 77, Bloomsburg 59

Millersville 64, Seton Hill 61

Navy 59, Mount St. Mary’s 48

Penn St. 87, CCSU 58

Pitt.-Johnstown 81, Shippensburg 73

Pittsburgh 79, Binghamton 53

Rowan 84, Salisbury 74

Scranton 66, Mass.-Dartmouth 63

Tiffin 76, Urbana 71, OT

UMass 74, Maine 53

Vermont 86, Lipscomb 63

West Chester 82, California (Pa.) 81

SOUTH

Akron 62, Tulane 61

Ala.-Huntsville 74, Union (Tenn.) 53

Alabama A&M 92, North Alabama 80

Alcorn St. 122, Ecclesia 71

Augsburg 72, Shenandoah 60

Barry 83, Thomas (Ga.) 55

Belmont Abbey 94, Barton 84

Centre 85, Lawrence 60

Clemson 68, Jacksonville 39

Eckerd 73, American International 70

Florida Southern 81, Northwood (Mich.) 70

Florida Tech 86, Toccoa Falls 53

Furman 64, Mercer 62

Georgia 87, SMU 85, 2OT

Liberty 66, Towson 54

Norfolk St. 72, Bowling Green 67, OT

Oglethorpe 91, Goucher 63

St. Leo 64, Walsh 57

Texas-Dallas 77, Hendrix 69

West Alabama 69, Newberry 53

MIDWEST

Alma 82, Beloit 72

Dubuque 84, Wis.-Stout 76

Fort Hays St. 96, Avila 55

Lakeland 74, Edgewood 71

LeMoyne 84, Lake Erie 80

Marquette 82, N. Dakota St. 68

N. Colorado 87, South Dakota 68

NW Missouri St. 81, Truman St. 66

North Park 84, Illinois College 81

UIC 76, UC Irvine 67

Wis. Lutheran 71, Aurora 68

SOUTHWEST

Centenary 82, Austin 73

Rogers St. 61, Northeastern St. 59

St. Thomas (Texas) 79, Dallas 74

FAR WEST

Black Hills St. 90, Dickinson St. 62

Chapman 84, Lewis & Clark 56

Fresno St. 95, IUPUI 64

Hawaii-Hilo 77, St. Martin’s 70

Regis 71, Colorado Christian 66

Santa Clara 100, MVSU 71

Simon Fraser 86, SE Oklahoma 83, OT

St. John’s (Minn.) 69, Linfield 62

UC Santa Barbara 77, Southern U. 68

W. Oregon 91, Dixie St. 75

Wis.-La Crosse 89, Willamette 60

