Hero World Challenge Par Scores

Friday At Albany Nassau, Bahamas Yardage: 7,309; Par: 72 Third Round Gary Woodland 66-69-68—203 -13 Henrik Stenson 69-67-68—204 -12 Tiger Woods 72-66-67—205 -11 Justin Thomas 69-69-67—205 -11 Jon Rahm 70-66-69—205 -11 Patrick Reed 66-66-74—206 -10 Chez Reavie 68-73-69—210 -6 Rickie Fowler 69-69-72—210 -6 Justin Rose 69-70-71—210 -6 Matt Kuchar 71-70-70—211 -5 Kevin Kisner 71-70-70—211 -5 Webb Simpson 73-68-71—212 -4 Xander Schauffele 73-70-70—213 -3 Jordan Spieth 75-70-69—214 -2 Tony Finau 79-68-69—216 E Bubba Watson 72-73-71—216 E Bryson DeChambeau 76-71-70—217 +1 Patrick Cantlay 74-72-71—217 +1

