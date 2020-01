NASCAR Gander Outdoors Truck Points Leaders

By The Associated Press

Through Dec. 29

1. Matt Crafton, 4035.

2. Ross Chastain, 4033.

3. Brett Moffitt, 4032.

4. Stewart Friesen, 4026.

5. Austin Hill, 2298.

6. Johnny Sauter, 2238.

7. Grant Enfinger, 2236.

8. Tyler Ankrum, 2182.

9. Ben Rhodes, 773.

10. Sheldon Creed, 726.

11. Todd Gilliland, 723.

12. Harrison Burton, 707.

13. Tyler Dippel, 454.

14. Austin Wayne Self, 442.

15. Gus Dean, 413.

16. Jordan Anderson, 397.

17. Spencer Boyd, 338.

18. Brennan Poole, 300.

19. Natalie Decker, 281.

20. Christian Eckes, 271.

21. Jennifer Jo Cobb, 268.

22. Anthony Alfredo, 240.

23. Josh Reaume, 179.

24. Norm Benning, 171.

25. Chandler Smith, 171.

26. Jesse Little, 149.

27. Cory Roper, 146.

28. Dylan Lupton, 145.

29. Joe Nemechek, 144.

30. Codie Rohrbaugh, 144.

31. Angela Ruch, 139.

32. Raphael Lessard, 135.

33. Ray Ciccarelli, 130.

34. Korbin Forrister, 107.

35. Timothy Peters, 98.

36. Myatt Snider, 94.

37. Mason Massey, 94.

38. Spencer Davis, 81.

39. Jesse Iwuji, 80.

40. Clay Greenfield, 73.

41. Parker Kligerman, 72.

42. Tyler Hill, 68.

43. Derek Kraus, 64.

44. Riley Herbst, 61.

45. Anthony Mrakovich, 60.

46. Tanner Gray, 59.

47. David Gilliland, 56.

48. Sam Mayer, 54.

49. Bayley Currey, 54.

50. Kyle Benjamin, 54.

51. Danny Bohn, 53.

52. Chad Finley, 48.

53. Greg Biffle, 45.

54. Trey Hutchens III, 42.

55. Bryan Dauzat, 39.

56. Alex Tagliani, 38.

57. Mike Marlar, 36.

58. Landon Huffman, 34.

59. Ryan Reed, 31.

60. T.J. Bell, 30.

61. Carson Hocevar, 29.

62. Colby Howard, 29.

63. Kyle Strickler, 27.

64. Bobby Gerhart, 26.

65. Daniel Sasnett, 26.

66. Ty Majeski, 26.

67. Scott Stenzel, 26.

68. Justin Shipley, 26.

69. Gary Klutt, 25.

70. Bryant Barnhill, 25.

71. Dawson Cram, 24.

72. D.J. Kennington, 23.

73. Reid Wilson, 22.

74. Mark Smith, 22.

75. Tim Ward, 21.

76. Darwin Peters Jr, 20.

77. Jeffrey Abbey, 17.

78. Jason White, 17.

79. Bobby Reuse, 15.

80. Greg Rayl, 14.

81. Justin Johnson, 14.

82. Cody McMahan, 13.

83. Kyle Plott, 12.

84. Roger Reuse, 12.

85. Jake Griffin, 11.

86. Dan Corcoran, 10.

87. Chris Fontaine, 10.

88. Colt Gilliam, 10.

89. Travis Kvapil, 9.

90. Juan Ma Gonzalez, 7.

91. Josh Bilicki, 7.

92. Robby Lyons, 7.

93. Carson Ware, 7.

94. Devin Dodson, 7.

95. Lou Goss, 6.

