NCAA Football Scores

By The Associated Press

EAST

Muhlenberg 24, Salisbury 8

Slippery Rock 65, Notre Dame (Ohio) 59

SOUTH

Alcorn St. 39, Southern U. 24

Appalachian St. 45, Louisiana-Lafayette 38

Clemson 62, Virginia 17

FAU 49, UAB 6

James Madison 66, Monmouth (NJ) 21

LSU 37, Georgia 10

Memphis 29, Cincinnati 24

West Florida 43, Lenoir-Rhyne 38

MIDWEST

Ferris St. 25, NW Missouri St. 3

Miami (Ohio) 26, Cent. Michigan 21

Minnesota St. 42, Texas A&M Commerce 21

N. Dakota St. 37, Nicholls 13

N. Iowa 13, S. Dakota St. 10

North Central 31, Delaware Valley 14

Ohio St. 34, Wisconsin 21

St. John’s (Minn.) 34, Wheaton (Ill.) 33

SOUTHWEST

Illinois St. 24, Cent. Arkansas 14

Oklahoma 30, Baylor 23, OT

Wis.-Whitewater 26, Mary Hardin-Baylor 7

FAR WEST

Austin Peay 42, Sacramento St. 28

Boise St. 31, Hawaii 10

Montana 73, SE Louisiana 28

Montana St. 47, Albany (NY) 21

Weber St. 26, Kennesaw St. 20

