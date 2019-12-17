Nets-Pelicans, Box

Harris 8-15 3-4 24, Prince 1-9 0-0 3, Allen 6-7 0-0 12, Dinwiddie 11-26 8-11 31, Temple 2-14 2-3 7, Chandler 3-6 0-0 7, Jordan 2-3 2-2 6, Nwaba 5-7 0-1 12, Pinson 0-4 0-0 0, Luwawu-Cabarrot 2-5 2-2 6. Totals 40-96 17-23 108.
Ingram 7-23 7-9 22, Williams 1-8 0-0 3, Favors 3-7 1-2 7, Ball 4-13 1-3 10, Holiday 9-28 1-1 21, Melli 0-2 2-2 2, Hayes 4-6 4-7 13, Hart 5-14 0-0 14, Alexander-Walker 4-7 0-0 9. Totals 37-108 16-24 101.
|Brooklyn
|21
|21
|19
|32
|15—108
|New Orleans
|21
|14
|29
|29
|8—101
3-Point Goals_Brooklyn 11-39 (Harris 5-9, Nwaba 2-3, Chandler 1-3, Prince 1-6, Temple 1-6, Dinwiddie 1-8, Luwawu-Cabarrot 0-1, Pinson 0-3), New Orleans 11-40 (Hart 4-10, Holiday 2-7, Hayes 1-1, Alexander-Walker 1-4, Ingram 1-5, Ball 1-5, Williams 1-6, Melli 0-2). Fouled Out_None. Rebounds_Brooklyn 55 (Allen 14), New Orleans 59 (Ingram 10). Assists_Brooklyn 25 (Dinwiddie 7), New Orleans 20 (Holiday 6). Total Fouls_Brooklyn 22, New Orleans 19. Technicals_Chandler, Hayes. A_15,177 (16,867).
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