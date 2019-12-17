Listen Live Sports

Copyright 2019 Hubbard Radio Washington DC, LLC. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.

 
 
The Associated Press
 
Sports News
 
...

Nets-Pelicans, Box

December 17, 2019 10:48 pm
 
< a min read
      
BROOKLYN (108)

Harris 8-15 3-4 24, Prince 1-9 0-0 3, Allen 6-7 0-0 12, Dinwiddie 11-26 8-11 31, Temple 2-14 2-3 7, Chandler 3-6 0-0 7, Jordan 2-3 2-2 6, Nwaba 5-7 0-1 12, Pinson 0-4 0-0 0, Luwawu-Cabarrot 2-5 2-2 6. Totals 40-96 17-23 108.

NEW ORLEANS (101)

Ingram 7-23 7-9 22, Williams 1-8 0-0 3, Favors 3-7 1-2 7, Ball 4-13 1-3 10, Holiday 9-28 1-1 21, Melli 0-2 2-2 2, Hayes 4-6 4-7 13, Hart 5-14 0-0 14, Alexander-Walker 4-7 0-0 9. Totals 37-108 16-24 101.

Brooklyn 21 21 19 32 15—108
New Orleans 21 14 29 29 8—101

3-Point Goals_Brooklyn 11-39 (Harris 5-9, Nwaba 2-3, Chandler 1-3, Prince 1-6, Temple 1-6, Dinwiddie 1-8, Luwawu-Cabarrot 0-1, Pinson 0-3), New Orleans 11-40 (Hart 4-10, Holiday 2-7, Hayes 1-1, Alexander-Walker 1-4, Ingram 1-5, Ball 1-5, Williams 1-6, Melli 0-2). Fouled Out_None. Rebounds_Brooklyn 55 (Allen 14), New Orleans 59 (Ingram 10). Assists_Brooklyn 25 (Dinwiddie 7), New Orleans 20 (Holiday 6). Total Fouls_Brooklyn 22, New Orleans 19. Technicals_Chandler, Hayes. A_15,177 (16,867).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.

Related Topics
Sports News

Top Stories

The Associated Press

Defense Photo of the Day

USCGC Bertholf conducts counter-drug operations

Today in History

1957: American music icon Elvis Presley is drafted