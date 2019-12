Non-Tender Free Agents

By The Associated Press

NEW YORK (AP) — The 56 players who became free agents when their teams failed to offer 2020 contracts Monday:

AMERICAN LEAGUE

BOSTON (2) — Marco Hernández, rhp; Josh Osich, lhp.

CHICAGO (3) — Ryan Burr, rhp; Caleb Frare, lhp; Yolmer Sánchez, 2b.

CLEVELAND (2) — James Hoyt, rhp; Kevin Plawecki, c; .

Advertisement

HOUSTON (1) — Aaron Sanchez, rhp.

KANSAS CITY (4) — Humberto Arteaga, ss; Cheslor Cuthbert, 3b-1b; Jesse Hahn, rhp; Erick Mejia, ss.

LOS ANGELES (1) — Kevan Smith, c,

MINNESOTA (2) — C.J. Cron, 1b; Trevor Hildenberger, rhp.

OAKLAND (3) — Ryan Buchter, lhp; Josh Phegley, c; Blake Treinen, rhp.

SEATTLE (2) — Tim Beckham, ss; Domingo Santana, of.

TAMPA BAY (1) — Guillermo Heredia, of.

TEXAS (3) — Ian Gibaut, rhp; Wei-Chieh Huang, rhp; Jeffrey Springs, lhp..

TORONTO (2) — Derek Law, rhp; Luke Maile, c.

___

NATIONAL LEAGUE

ARIZONA (3) — Caleb Joseph, c; Steven Souza Jr., of; Taijuan Walker, rhp.

ATLANTA (3) — Charlie Culberson, inf-of; John Ryan Murphy, c; Rafael Ortega, of.

CHICAGO (2) — Danny Hultzen, lhp; Addison Russell, 2b-ss.

CINCINNATI (2) — Kevin Gausman, rhp; José Peraza, 2b-ss.

COLORADO (1) — Wes Parsons, rhp.

LOS ANGELES (1) — Yimi García, rhp.

MIAMI (1) — J.T. Riddle, ss.

MILWAUKEE (5) — Álex Claudio, lhp; Junior Guerra, rhp; Jimmy Nelson, rhp; Tyler Saladino, inf; Travis Shaw, 3b.

PHILADELPHIA (2) — Maikel Franco, 3b; César Hernández, 2b.

PITTSBURGH (1) — Elias Díaz, c.

ST. LOUIS (1) — John Gant, rhp.

SAN DIEGO (2) — Pedro Avila, rhp; Miguel Diaz, rhp.

SAN FRANCISCO (4) — Tyler Anderson, lhp; Rico Garcia, rhp; Kevin Pillar, of; Joey Rickard, of.

WASHINGTON (2) — Koda Glover, rhp; Javy Guerra, rhp.

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.