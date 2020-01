By The Associated Press

Notable sports deaths in 2019:

___

Architecture:

Roger Tallibert, 93.

___

Auto Racing:

Sam Bass, 57; Jessi Combs, 39; J.D. Gibbs, 49; Nick Harrison, 37; Anthoine Hubert, 22; Brenda Jackson, 65; Junior Johnson, 88; Niki Lauda, 70; Michael Stefanik, 61; Ron Watson, 82; Bill Simpson, 79; Charlie Whiting, 66; Glen Wood, 93.

___

Baseball:

Jim Bouton, 80; Ernie Broglio, 83; Bill Buckner, 69; Vera Clemente, 78; Eric Cooper, 52; Ryan Costello, 23; Chris Duncan, 38; Ron Fairly, 81; Pete Frates, 34; Bob Friend, 88; Bob Gates, 92; Tommy Giordano, 93; Pumpsie Green, 85; Chuck Harmon, 94; Fred Hill, 84; Al Jackson, 83; Tom Jordan Jr., 99; Frank Lucchesi, 92; Peter Magowan, 76; Masaichi Kaneda, 86; Art Mazmanian, 91; Jim McKean, 73; Chuck Meriwether, 63; Dorothy Seymour Mills, 91; David Montgomery, 72; Don Mossi, 90; Hal Naragon, 90; Vince Naimoli, 81; Don Newcombe, 92; Irv Noren, 94; Chace Numata, 27; Tony Robichaux, 57; Frank Robinson, 83; Joe Russo, 74; Scott Sanderson, 62; Mike Sheppard Sr., 82; Charlie Silvera, 94; Tyler Skaggs, 27; Leroy Stanton, 72; Julia Ruth Stevens, 102; Mike Stone, 80; Mel Stottlemyre, 77; Loek van Mil, 34.

___

Basketball:

Calistus Anyichie, 19; Kenny Arnold, 59; Ed Beck, 83; Al Bianchi, 87; Jim Burch, 91; Bob Burrow, 84; Mickey Crowley, 85; Andre Emmett, 37; Mary Fenlon, 81; Billy Gabor, 97; Gus Ganakas, 92; Anthony Grundy, 40; John Havlicek, 79; Cathy Inglese, 60; Don Johnson, 88; Bob Larranaga, 78; John MacLeod, 81; Wat Misaka, 95; Tom Nissalke, 87; Eli Pasquale, 59; Gene Pingatore, 83; Cal Ramsey, 81; Carl Scheer, 82; Deante Strickland, 22; Sierra’Li Wade, 18; Larry Weinberg, 92; Harrison Wilson Jr., 94; Zachary Winston, 19.

___

Bodybuilding:

Franco Columbu, 78.

___

Boxing:

Bert Cooper, 53; Maxim Dadashev, 28; Patrick Day, 27; Freeda Foreman, 42; Harold Lederman, 79; Jose Napoles, 79; Eusebio Pedroza, 62; Hugo Santillan, 23; John Duane VanMeter, 24; Pernell Whitaker, 55.

___

Bullriding:

Mason Lowe, 25.

___

Cheerleading:

George Edmondson Jr., 97.

___

Climbing:

Wayne Merry, 88.

___

College Administrators:

Gene Bourdet, 96; James Frank, 88; Bob Goin, 83; Sam Jankovich, 85; Gary Ness, 76; Al Shrier, 88; June Stewart, 78; Gavin White Jr. 93; David Williams II, 71.

___

Cricket:

Peter Chingoka, 65; Abdul Qadir, 63; Bob Willis, 70.

___

Cycling:

Kelly Catlin, 23; Felice Gimondi, 76; Bjorg Lambrecht, 22; Raymond Poulidor, 83.

___

Figure Skating:

Tom Collins, 88; John Coughlin, 33.

___

Football:

Brandon Adams, 21; Joe Auer, 77; Neiron Ball, 27; Clayton Beathard, 22; Ken Behring, 91; Joe Bellino, 81; Barry Bennett, 63; Cedric Benson, 36; Bill Bidwill, 88; Herman Boone, 84; Pat Bowlen, 75; Cliff Branch, 71; George Brancato, 88; Zeke Bratkowski, 88; Willie Brown, 78; Damon Bullock, 25; Hank Bullough, 85; Nick Buoniconti, 78; Chester Caddas, 83; Julius Campbell Jr., 65; Al Carmichael, 90; Red Cashion, 87; Howard “Hopalong” Cassady, 85; George Chaump, 84; Reggie Cobb, 50; Mike Cofer, 58; Fred Cox, 80; Eddie Cruz, 18; Gunter Cunningham, 72; Clem Daniels, 83; Sam Davis, 75; Bobby Dillon, 89; Jack Dolbin Jr., 70; Darryl Drake, 62; Elbert Dubenion, 86; Donald Dupont, 89; Bump Elliott, 94; Nathan Evans, 19; Nahje Flowers, 21; Rick Forzano, 90; Hayden Fry, 90; Mike Gaddis, 50; Larry Garron, 82; Forrest Gregg, 85; Cedrick Hardman, 70; Jim Hardy, 96; Barron Hilton, 91; E.J. Holub, 81; Irwin Jacobs, 77; Vaughan Johnson, 57; Johnny “Lam” Jones, 60; Bob Kuechenberg, 71; Jim Langer, 71; Kwamie Lassiter, 49; Luke Laufenberg, 21; Jim LeClair, 69; Keith Lincoln, 80; Jared Lorenzen, 38; Karry Marbury, 67; Gino Marchetti, 93; Jim Margraff, 58; Mike McGee, 80; Jaylon McKenzie, 14; John McKissick, 93; Walt Michaels, 89; John Michels, 87; Dave Parks, 77; Mitch Petrus, 32; T. Boone Pickens, 91; John Ralston, 92; Rick Rasnick, 59; James Robertson Jr., 89; Gary Robinson, 70; Charles Rogers, 38; Scheyenne Sanitoa, 21; Jimmy Satterfield, 79; Bob Schloredt, 79; Turk Schonert, 62; Dwane Simmons, 23; Jevan Snead, 32; Bart Starr, 85; Norm Stoneburgh, 84; Pat Sullivan, 69; Joan Stusnick, 84; Joe Szombathy, 87; Dick Tomey, 80; Arnold Tucker, 95; Bryce Turner, 20; Tyler Trent, 20; Tyshon Dye, 25; Lou Wacker, 84; George Welsh, 85; Walter White, 67; Wade Wilson, 60.

___

Golf:

Brian Barnes, 74; Alice Dye, 91; Mario Gonzalez, 95; Arie Irawan, 28; Gene Littler, 88; Marilynn Smith, 89.

___

Gymnastics:

Melanie Coleman, 20; Bruno Grandi, 85.

___

Hockey:

Andre Boudrias, 75; Ted Green, 79; Jim Gregory, 83; Andy Hebenton, 89; Harry Howell, 86; Greg Johnson, 48; Red Kelly, 91; Scot Kleinendorst, 59; Ted Lindsay, 93; Vladimir Tsyplyakov, 50; Doug Woog, 75.

___

Horse Racing:

Sherwood Chillingworth, 93; Mikaela Claridge, 22; Gus Schickedanz, 90; Melanie Tyndall, 32; Marylou Whitney, 93. Horses — Battle of Midway, 5; Mongolian Groom, 4; Pioneerof the Nile, 13.

___

Judo:

Jack Hatton, 24.

___

Media:

Edward Aschoff, 34; Jim Bailey, 86; Don Banks, 57; Donn Bernstein, 83; Rod Bramblett, 53; Irv Brown, 83; Nick Carfado, 64; Russ Conway, 70; Chet Coppock, 70; Max Falkenstien, 95; Gerry Fraley, 64; Barry Frank, 87; Harvey Frommer, 83; Rob Gloster, 62; Ahmed Hussein, 34; Dan Jenkins, 90; Andy Jick, 66; Jerry Magee, 90; Carley McCord, 30; Roy McHugh, 103; Hugh McIlvanney, 84; Fred McLeod, 67; Marty Noble, 70; Marc Okkonen, 85; Ben Olan, 96; Jake Phelps, 56; Bob Picken, 86; Le Anne Schreiber, 73; Ed Shearer, 82; Seymour Siwoff, 99; Glen Waggoner, 78; Jack Whitaker, 95; Joseph White, 56.

___

Motorcyling:

Marcos Garrido Beltran, 14; Carlin Dunne, 36; Aurelio Martinez, 56; Daley Mathison, 27; Afridza Munadar, 20.

___

Olympics:

Enriqueta Basilio, 71.

___

Paralympics:

Marieka Vervoort, 40.

___

Politics:

Birch Bayh, 91.

___

Restaurant:

Joe Healey, 77.

___

Rowing:

Maximilian Reinelt, 30; Dzmitry Ryshkevich, 33.

___

Rugby:

Brian Lochore, 78; Lloyd McDermott, 79; Faiva Tagatauli, 27; Chester Williams, 49.

___

Sailing:

Lowell North, 89.

___

Skiing:

Lina Cheryazova, 50; Davo Karnicar, 56; Mikayla Martin, 22; Dave Treadway, 34.

___

Ski Jumping:

Matti Nykanen, 55.

___

Snowboarding:

Jake Burton Carpenter, 65; Sherman Poppen, 89.

___

Soccer:

Gordon Banks, 81; Jimmy Banks, 54; Jim Blundell, 79; Ivor Broadis, 96; Stevie Chalmers, 83; Fernando Clavijo, 63; Coutinho, 75; Justin Edinburgh, 49; Eric Harrison, 81; Art Hughes, 88; Promise Isaac, 31; Florijana Ismaili, 24; Lennart Johansson, 89; Jakob Kuhn, 76; Nicolas Leoz, 90; Thalles Lima de Conceicao Penha, 24; Phil Masinga, 49; Kelvin Maynard, 32; Billy McNeill, 79; Martin Peters, 76; Jairzinho Pieter, 31; José Antonio Reyes, 35; Fernando Ricksen, 43; Emiliano Sala, 28; Abdelbaset Sarout, 27; Dragoslav Sekularac, 81; Tommy Smith, 74; Josef Sural, 28; Thalles, 24; Pim Verbeek, 63; Jorge Vergara, 64.

___

Sumo:

Futahuguro, 55.

___

Surfing:

Chris Brown, 48; Michael Doyle, 78.

___

Swimming:

Dennis Miller, 61; Kenneth To, 26.

___

Tennis:

Andrés Gimeno, 82; Paul Hutchins, 73; Peter McNamara, 64.

___

Track & Field:

Don Bragg, 83; Harrison Dillard, 96; Gabriele Grunewald, 32; Brian Mulkeen, 33; Daniel Rudisha, 73; Sylvia Ruegger, 58; Rosie Ruiz, 66; Ugo Sansonetti, 100; Peter Snell, 80; Fred Thompson, 85; Yvette Williams, 28.

___

Volleyball:

Eric Zaun, 25.

___

Water Polo:

Antal Bolvari, 86.

___

Wrestling:

Amateur — Christopher Morgan, 22. Pro — Richard Beyer (“The Destroyer”), 88; Cesar Cuauhtemoc Gonzalez Barron, 51; Eugene “Mean Gene” Okerlund, 76; Christopher Pallies (King Kong Bundy), 61; Harley Race, 76.

