PNC Father Son Challenge Par Scores

Sunday At Ritz-Carlton Golf Club Orlando, Fla. Purse: $1.085 million Yardage: 6,853; Par: 72 Final

Team Langer won on first playoff hole

Team Langer, $200,000 60-60—120 -24 Team Goosen, $68,625 58-62—120 -24 Team Lehman, $68,625 61-59—120 -24 Team Duval, $50,000 60-63—123 -21 Team Daly, $49,000 64-60—124 -20 Team Singh, $47,500 63-62—125 -19 Team Trevino, $47,500 63-62—125 -19 Team Irwin, $46,000 65-61—126 -18 Team Clarke, $44,750 63-64—127 -17 Team Player, $44,750 65-62—127 -17 Team Furyk, $43,750 62-66—128 -16 Team Kite, $43,750 63-65—128 -16 Team Harrington, $42,500 64-65—129 -15 Team Janzen, $42,500 64-65—129 -15 Team Watson, $42,500 64-65—129 -15 Team Nicklaus, $41,000 67-65—132 -12 Team O’Meara, $41,000 63-69—132 -12 Team Price, $41,000 66-66—132 -12 Team Pate, $40,125 69-68—137 -7 Team Sorenstam, $40,125 66-71—137 -7

