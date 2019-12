By The Associated Press

Tuesday, Dec. 3 NORTHEAST Connecticut

Mohawk Mountain — Reopen 12/6 12-20 base Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p Open: Fri-Sun

Maine

Big Squaw — Plan to Open 12/14 Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p Open: Fri-Sun

Bigrock Mountain — Plan to Open 12/7

Hermon Mountain — Plan to Open 12/14

Lost Valley — Plan to Open 12/6 5 new

Mt Abram — Plan to Open 12/14

Rangeley Lakes XC — Plan to Open 12/6

Shawnee Peak — Plan to Open 12/7

Sugarloaf — 12:03p 5 new packed powder machine groomed 26-32 base 31 of 162 trails 19% open, 13 miles, 153 acres, 4 of 13 lifts, sm Mon-Fri: 8:30a-3:50p Sat/Sun: 8:30a-3:50p

Sunday River — 7:38a machine groomed 12-32 base 34 of 135 trails 25% open, 14 miles, 185 acres, 4 of 15 lifts, sm Mon-Fri: 9a-3:45p Sat/Sun: 8a-3:45p

Titcomb Mountain — Plan to Open 12/14

Massachusetts

Berkshire East — 11:50a 6 new powder machine groomed 6-36 base 10 of 39 trails, 26% open, 26 acres, 2 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Blandford — Plan to Open 12/14 Mon: 9a-9pWed: 9a-9p Fri: 9a-9p Sat: 9a-9pSun: 9a-4p

Canterbury Farm XC — 2:41p 8 new powder machine groomed 10-21 base 10 of 12 trails, 7 miles Mon-Fri: 9a-5p Sat/Sun: 9a-5p

Catamount — 7:27a 10-12 new powder machine groomed 14-20 base 13 of 43 trails, 28% open, 3 miles, 35 acres, 3 of 8 lifts, Mon-Tue: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p Open Sat-Tue

Jiminy Peak — 7:11a 6 new packed powder machine groomed 15-38 base 28 of 45 trails 62% open, 9 miles, 116 acres, 2 of 9 lifts, Mon-Thu: 9a-4pFri: 9a-10p Sat: 8:30a-10p Sun: 8:30a-4p

Nashoba Valley — Operating, no details Tue-Thu: 12p-8p Fri: 12p-9p Sat: 9a-9p Sun: 9a-5p Open Tue-Sun

Notchview Reservation XC — 3:05p packed powder machine groomed 12-18 base 24 of 24 trails, 11 miles Mon-Fri: 8a-4:30p Sat/Sun: 8a-4:30p

Otis Ridge — Plan to Open 12/7 18-20 new Sat/Sun: 9a-4p Open: Sat/Sun

Ski Butternut — Plan to Open 12/6 Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:15a-4p

Ski Ward — 9:03a 10 new machine groomed 6-24 base 3 of 9 trails 33% open, 2 of 4 lifts, Mon-Fri: 2p-9p Sat:9a-9pSun: 9a-5p

Wachusett — 10:02a 15 new machine groomed 25-35 base 12 of 27 trails 44% open, 38 acres, 4 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-8p Sat/Sun: 8a-8p

New Hampshire

Arrowhead — Plan to Open 12/14 Fri: 6p-9p Sat: 10a-4p/6p-9pSun: 10a-4p Open: Fri-Sun

Attitash — Plan to Open 12/6

Black Mountain — Plan to Open 12/7

Bretton Woods — 12:54p 3-4 new powder machine groomed 16-24 base 26 of 63 trails, 32% open, 9 miles, 150 acres, 3 of 10 lifts, Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-3:30p

Cannon Mountain — 3:20p 3-4 new machine groomed 10-20 base 42 of 97 trails, 43% open, 8 miles, 95 acres, 5 of 11 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Cranmore — Reopen 12/7 machine groomed 10-13 base sm Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p Open Fri-Sun

Crotched Mountain — Plan to Open 12/6 Fri: 1p-9p Sat/Sun: 9a-5p

Dartmouth Skiway — Plan to Open 12/14

Great Glen Trails XC — 7:53a packed powder machine groomed 5-7 base 25 of 36 trails 11 miles Sat/Sun: 9a-4p Open: Sat/Sun

Gunstock — 3:59p 9 new machine groomed 24-24 base 15 of 48 trails 31% open, 4 of 6 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

King Pine — Plan to Open 12/13 3 new

Loon Mountain — 3:41p 1 new machine groomed 6-12 base 27 of 61 trails 44% open, 11 miles, 148 acres, 4 of 10 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8a-4p

McIntyre Ski Area — Plan to Open 12/7 23 new

Mount Sunapee — 7:05a machine groomed 20-20 base 3 of 66 trails 5% open, 2 of 10 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8a-4p

Pats Peak — 3:54p 2 new packed powder machine groomed 12-30 base 12 of 28 trails 43% open, 3 of 11 lifts, sm Mon-Fri 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Ragged Mountain — 9:33a machine groomed 10-18 base 9 of 57 trails 20% open, 2 of 6 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p Sun: 10a-6p

Waterville Valley — 3:23p 2-4 new packed powder machine groomed 12-14 base 13 of 62 trails, 12% open, 61 acres, 3 of 11 lifts, sm Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 8a-3:30p

Whaleback — Plan to Open 12/13

Wildcat — 1:10p 2 new machine groomed 20-30 base 12 of 48 trails 25% open, 5 miles, 69 acres, 1 of 5 lifts, sm Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-3:30p

Windblown XC — Reopen 12/6 22 new

New Jersey

High Point XC — 12:58p 3 new packed powder machine groomed 6-7 base 5 of 6 trails 11 miles Mon/Tue/Thu/Fri: 9a-4p Wed: 9a-9p Sat/Sun: 8a-4:30p

Mountain Creek — Reopen 12/7 8 new machine groomed 12-24 base Sat/Sun: 10a-4p Open Sat/Sun

New York

Belleayre — 3:17p machine groomed 18-30 base 6 of 51 trails, 12% open 2 of 8 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Bristol Mountain — Reopen 12/7 machine groomed 12-30 base 8% open, sm

Cascade XC — 8:15a powder machine groomed 4-4 base 3 miles Mon-Fri: 9a-5p Sat/Sun: 9a-5p

Dry Hill — Reopen 12/6 machine groomed 12-48 base sm Fri: 5p-10p Sat: 10a-10p Sun: 10a-5p Open Fri-Sun

Four Seasons — Plan to Open 12/7

Garnet Hill Lodge XC — 8:18a powder machine groomed 9-9 base 18 of 34 trails, 19 miles Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Gore Mountain XC — Plan to Open 12/4

Gore Mountain — 3:54p packed powder machine groomed 6-17 base 13 of 110 trails 25% open, 7 miles, 85 acres, 3 of 14 lifts, sm Mon-Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Greek Peak — 5:40p machine groomed 12-24 base 12 of 56 trails 21% open, 2 of 8 lifts, Tue-Fri: 9:30a-4p Sat: 8:30a-10p Sun: 8:30a-6p

Holiday Mountain — 8:35a 2 new machine groomed 6-22 base 4 of 10 trails, 40% open, 1 of 3 lifts, Tue-Thu: 3p-8p Fri: 12p-9p Sat/Sun: 9a-5p Open Tue-Sun

Holiday Valley — 4:07p machine groomed 6-22 base 4 of 60 trails 8% open, 4 miles, 16 acres, 1 of 13 lifts, sm Mon-Tue: 9a-9p Thu-Fri: 9a-10p Sat/Sun: 8:30a-10p Open Thu-Tue

HoliMont — Plan to Open 12/13

Hunter Mountain — 2:04p packed powder machine groomed 12-36 base 34 of 67 trails 51% open, 121 acres, 4 of 13 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Lapland Lake XC — 8:34a 12 new powder machine groomed 3-6 base 11 of 17 trails, 14 miles Mon-Fri: 10a-4:30p Sat/Sun: 9a-4:30p

McCauley — Plan to Open 12/14 Mon: 9a-4:15p Wed-Fri: 9a-4:15p Sat/Sun: 9a-4:15p Open: Wed-Mon

Mount Peter — Plan to Open 12/7

Oak Mountain — Plan to Open 12/7

Olympic Sports Complex XC — 8:16a frozen granular machine groomed 12-24 base 16 of 18 trails, 9 miles, sm Mon-Fri: 9a-4:30p Sat/Sun: 9a-4:30p

Osceola Tug Hill XC — 6:59a 1 new powder machine groomed 3-4 base 18 of 18 trails, 25 miles Mon-Fri: 10a-5p Sat/Sun: 10a-5p

Peek n Peak — Plan to Open 12/13

Pineridge XC — 6:18a 8 new powder machine groomed 12-14 base 19 of 19 trails, 22 miles Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Plattekill — Plan to Open 12/7 Fri: 8:45a-4:15p Sat/Sun: 8:45a-4:15p Open: Fri-Sun

Royal Mountain — Reopen 12/6 machine groomed 12-12 base 25% open Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p Open: Fri-Sun

Swain — Reopen 12/7 machine groomed 12-12 base 11% open sm Sat/Sun: 9a-4p Open: Sat/Sun

Toggenburg — 3:54p 1 new machine groomed 16-20 base 1 of 25 trails 4% open, 1 of 5 lifts, Tue-Thu: 10a-4pFri: 10a-10p Sat: 9a-10p Sun: 9a-4:30p Open Tue-Sun

West Mountain — Plan to Open 12/7 Mon: 3p-9p Tue-Fri: 10a-9p Sat/Sun: 8:30a-6p

Whiteface — 12:29p packed powder machine groomed 8-16 base 12 of 87 trails 13% open, 4 miles, 41 acres, 4 of 12 lifts, sm Mon-Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Willard Mountain — Plan to Open 12/7

Windham Mountain — 2:41p 6-8 new powder machine groomed 12-32 base 32 of 54 trails, 60% open, 175 acres, 2 of 11 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Woods Valley — Reopen 12/6 machine groomed 12-24 base 14% open Fri: 10a-4p Sat/Sun: 10a-4p Open: Fri-Sun

Pennsylvania

Big Boulder — Reopen 12/6 machine groomed 36-48 base Mon: 10a-6p Fri: 10a-6p Sat/Sun: 10a-6p Open: Fri-Mon

Blue Mountain — 7:10a 3-5 new machine groomed 18-36 base 6 of 40 trails, 15% open, 1 mile 17 acres, 2 of 16 lifts, sm Mon-Fri-9a-9p Sat Sun-8a-9p

Camelback — Plan to Open 12/6 Mon-Fri: 9a-9p Sat/Sun: 8:30a-9p

Elk Mountain — Plan to Open 12/5

Hidden Valley — Reopen 12/6 machine groomed 18-24 base 19% open sm Fri: 9a-4:30p Sat/Sun: 9a-4:30p Open: Fri-Sun

Montage Mountain — Plan to Open 12/7

Seven Springs — Reopen 12/6 20-30 base 18% open Fri: 9a-5p Sat/Sun: 9a-5p Open: Fri-Sun

Shawnee Mountain — Reopen 12/7 machine groomed 18-28 base 32% open 35 acres, sm Sat/Sun: 9a-5p Open: Sat/Sun

Ski Big Bear — Plan to Open 12/14 Sat/Sun: 9a-4:30p Open: Sat/Sun

Ski Sawmill — Plan to Open 12/7

Rhode Island

Yawgoo Valley — Plan to Open 12/7

Vermont

Bolton Valley — 6:47a packed powder machine groomed 6-12 base 4 of 71 trails 6% open, 2 of 6 lifts, sm Mon-Fri: 12p-8p Sat/Sun: 9a-4p

Blueberry Lake XC — 8:40a 3 new machine groomed 4-5 base 10 of 11 trails, 17 miles Mon-Fri: 9a-4:30p Sat/Sun: 9a-4:30p

Bromley Mountain — Reopen 12/5 5 new machine groomed 20-48 base Fri: 9a-4p Sat-Sun: 8:30a-4p Open Fri-Sun

Burke Mountain — Plan to Open 12/6

Jay Peak — 6:10a frozen granular machine groomed 12-38 base 5 of 81 trails, 6% open 1 of 9 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Killington — 6:41p powder machine groomed 18-18 base 44 of 155 trails 28% open, 19 miles, 141 acres, 5 of 22 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8a-4p

Mad River Glen — Plan to Open 12/14

Magic Mountain — Plan to Open 12/7 4 new

Middlebury Snow Bowl — Plan to Open 12/7

Mount Snow — 6:43a 9 new powder machine groomed 12-20 base 33 of 87 trails 38% open, 17 miles, 352 acres, 4 of 20 lifts, Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-3:30p

Okemo Mountain — 5:18p machine groomed 20-20 base 30 of 121 trails 25% open, 155 acres, 7 of 20 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8a-4p

Pico — Plan to Open 12/14

Smugglers Notch — 5:00p machine groomed 18-48 base 19 of 78 trails 24% open, 2 of 8 lifts, sm Mon-Fri: 8:30p-4p Sat/Sun: 8a-4p

Stowe — 6:29a machine groomed 24-48 base 23 of 116 trails, 20% open 7 miles, 127 acres, 5 of 13 lifts, sm Mon-Fri: 8a-4p Sat/Sun: 7:30a-4p

Stratton Mountain — 6:29a 8 new powder machine groomed 22-22 base 32 of 99 trails, 32% open, 142 acres, 5 of 11 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Sugarbush — 6:31a machine groomed 36-42 base 8 of 111 trails, 7% open 3 miles, 33 acres, 4 of 16 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Suicide Six — Plan to Open 12/14

Wild Wings XC — 9:42a 3 new machine groomed 3-8 base 5 of 10 trails 6 miles Mon-Fri: 9a-4:30p Sat/Sun: 9a-4:30p

SOUTHEAST North Carolina

Appalachian Ski — 8:05a packed powder machine groomed 20-30 base 8 of 12 trails 67% open, 4 of 6 lifts, sm Mon-Thu: 9a-10p, Fri: 9a-12a Sat: 9a-12a Sun: 9a-10p

Beech Mountain — 6:58a machine groomed 8-24 base 5 of 16 trails 31% open, 2 of 7 lifts, sm Mon-Fri: 9a-5p Sat/Sun: 9a-5p

Cataloochee — 10:19a machine groomed 24-48 base 6 of 18 trails 33% open, 2 of 5 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4:30p Sat/Sun: 8:30a-4:30p

Sapphire Valley — Plan to Open 12/14 Mon-Fri: 9a-8p Sat/Sun: 9a-8p

Sugar Mountain — 8:03p packed powder machine groomed 14-29 base 7 of 21 trails 30% open, 3 of 7 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4:30p, 6p-10p Sat/Sun: 9a-4:30p 6p-10p

Virginia

Bryce Resort — Reopen 12/7 12-12 base Sat/Sun: 10a-4p Open Sat/Sun

Massanutten — Reopen 12/7 18-18 base Sat/Sun: 9a-5p

West Virginia

Canaan Valley — Plan to Open 12/13

Snowshoe Mountain — 6:42a 3 new machine groomed 55-55 base 14 of 60 trails, 23% open, 50 acres, 4 of 14 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4:30p Sat/Sun: 9a-4:30p

Winterplace — Plan to Open 12/13

White Grass XC — 9:11a 4 new powder machine groomed 1-5 base 1 of 45 trails 2 miles Mon-Fri: 9a-6p Sat/Sun: 8a-6p

MIDWEST Illinois

Chestnut Mountain — Plan to Open 12/6 Fri: 9a-9p Sat: 9a-9pSun: 9a-4p Open: Fri-Sun

Villa Olivia — Plan to Open 12/13

Iowa

Mt Crescent — Plan to Open 12/14

Seven Oaks — Reopen 12/7 6-12 base Sat: 10a-5p Sun: 11a-5p Open Sat/Sun

Michigan

Big Powderhorn — Plan to Open 12/13

Big Snow Resort — Reopen 12/6 machine groomed 6-24 base Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p Open Fri-Sun

Boyne Highlands — Reopen 12/5 machine groomed 18-18 base 11% open 40 acres Thu/Fri: 9a-4:30p Sat/Sun: 9a-4:30p Open: Thu-Sun

Boyne Mountain — Reopen 12/6 machine groomed 12-24 base sm Thu/Fri: 9a-4:30p Sat/Sun: 9a-4:30p Open: Thu-Sun

Caberfae Peaks — Reopen 12/7 machine groomed 12-36 base 21% open Sat/Sun: 10a-5p Open: Sat-Sun

Crystal Mountain — Reopen 12/7 21-36 base Sat/Sun: 9a-4:30p Open Sat/Sun

Marquette — Reopen 12/6 6-12 base Fri: 2p-8p Sat: 10a-8p Sun: 10a-5p Open Fri-Sun

Mont Ripley — Plan to Open 12/7 Sat/Sun: 10a-5p Open: Sat/Sun

Nubs Nob — Reopen 12/7 machine groomed 24-42 base 23% open sm Sat/Sun: 9a-4:30p Open Sat-Sun

Otsego Resort — Plan to Open 12/13 Wed/Thu: 3:30p-8:30pFri: 12p-8:30p Sat: 9a-8:30pSun: 9a-4p Open: Wed-Sun

Shanty Creek — Reopen 12/7 36-36 base Sat: 9a-4:30p Open: Sat-Sun

Ski Brule — Reopen 12/6 machine groomed 36-48 base sm Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p Open Fri-Sun

Swiss Valley — Plan to Open 12/13

Treetops — Plan to Open 12/6

Minnesota

Afton Alps — 9:18a variable machine groomed 18-24 base 6 of 50 trails 12% open, 7 of 22 lifts, Mon-Fri: 3:30p-8p Sat: 10a-8p Sun 10a-6p

Andes Tower Hills — Reopen 12/5 12-24 base 44% open Thu/Fri: 4p-8p Sat/Sun: 10a-5p Open: Thu-Sun

Buck Hill — Operating no details Wed/Thu: 4p-9pFri: 9a-10p Sat/Sun: 9a-10p Open: Wed-Sun

Buena Vista — Reopen 12/7 machine groomed 12-12 base 11% open sm Sat: 10a-4pSun: 11a-4p Open: Sat/Sun

Elm Creek — Reopen 12/7 machine groomed 12-12 base 33% open Fri: 9a-9p Sat/Sun: 9a-9p Open: Sat/Sun

Giants Ridge — Reopen 12/6 machine groomed 24-48 base sm Sat/Sun: 9a-4p Open: Sat/Sun

Hyland Hills Ski Area — 3:24p machine groomed 36-48 base 14 of 14 trails, 95% open, 33 acres, 5 of 8 lifts, Mon: 3p-9p/Tues-Fri: 9:30a-9p Sat/Sun: 9a-9p

Lutsen Mountains — Reopen 12/6 18-24 base Fri: 9:30a-4p Sat/Sun: 9a-4p Open Fri-Sun

Mount Kato — 1:35p variable 28-28 base 5 of 19 trails 26% open, 3 of 11 lifts, Mon/Tue, Thu: 9:30a-9p Wed: 9:30a-4:30p: Fri: 9:30a-10p Sat: 9:30a-10p Sun: 9:30a-9p

Powder Ridge — 4:11p variable machine groomed 12-24 base 5 of 15 trails 33% open, 3 of 8 lifts, Mon, Tue, Thu: 9:30p-9p Fri: 9:30a- 10p Sat: 9:30a-10p Sun: 9:30a-9p Open Thu-Tue

Spirit Mountain — 8:11a packed powder 12-36 base 7 of 22 trails 32% open, 3 of 8 lifts, Fri: 10a-7p Sat/Sun: 10a-7p Open Fri-Sun Dec 02: 12p-8p

Welch Village — Reopen 12/5 machine groomed 12-24 base 10% open Fri: 10a-5p Sat/Sun: 10a-5p Open: Fri-Sun

Wild Mountain — 7:56a 8 new packed powder machine groomed 8-45 base 15 of 26 trails 58% open, 6 of 8 lifts, Mon-Thu: 10p-9p Fri: 9:30a-1a Sat: 9:30a-10p Sun: 9:30a-6p

South Dakota

Terry Peak — Plan to Open 12/6

Wisconsin

Alpine Valley — Reopen 12/4 machine groomed 17-17 base sm Mon-Wed: 2p-10p Thu/Fri: 10a-10p Sat/Sun: 9a-10p

Bruce Mound — Plan to Open 12/14

Camp 10 — Plan to Open 12/7

Cascade Mountain — 8:07a machine groomed 16-36 base 15 of 47 trails 32% open, 60 acres, 2 of 11 lifts, sm Mon-Thu: 10a-9pFri: 9a-10p Sat: 9a-10pSun: 9a-9p

Christie Mountain — Reopen 12/6 machine groomed 26-46 base 27% open Fri: 5p-10p Sat: 10a-10p Sun: 10a-6p Open Fri-Sun

Devils Head — Reopen 12/5 machine groomed 8-32 base sm Thu:3p-10:15p Fri: 10a-10p Sat: 9a-10p Sun: 9a-5p Open Thu-Sun

Granite Peak — Reopen 12/7 machine groomed 30-55 base 28% open, 78 acres sm Wed/Thu: 10a-9p Fri: 9a-9p Sat: 9a-9p Sun: 9a-5p Open Sat/Sun

Little Switzerland — 10:06a machine groomed 18-34 base 17 of 18 trails, 94% open, 50 acres, 6 of 8 lifts, sm Mon-Thu: 4p-9:30p Fri: 10a-9:30p Sat: 10a-9:30p Sun: 10a-8:30p

Mountain Top at Grand Geneva — Plan to Open 12/14

Mt LaCrosse — Plan to Open 12/5

Nordic Mountain — Reopen 12/6 machine groomed 10-30 base 44% open Fri: 10a-8p Sat: 10a-8p Sun: 10a-4p

Rock Snow Park — Plan to Open 12/6

Trollhaugen — 8:07a packed powder machine groomed 12-36 base 13 of 24 trails 54% open, 5 of 9 lifts, sm Mon-Thu: 9:30a-9p Fri: 9:30a-3p Sat: 9:30a-10p Sun: 9:30a-8p

Tyrol Basin — 8:38a variable machine groomed 10-20 base 5 of 18 trails 28% open, 2 of 5 lifts, Tue/Wed: 4p-9p Fri: 9a-9p Sat: 9a-9p Sun: 9a-5p Open: Tue/Wed Fri-Sun

Whitecap Mountain — Plan to Open 12/11

ROCKIES Colorado

Arapahoe Basin — 5:14a machine groomed 24-24 base 10 of 147 trails 7% open, 161 acres, 4 of 9 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p Aspen Highlands — Plan to Open 12/7

Aspen Mountain — 5:30a packed powder 21-24 base 53 of 76 trails 70% open, 525 acres, 3 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-3:30p

Beaver Creek — 4:42a packed powder machine groomed 23-23 base 23 of 150 trails 15% open, 447 acres, 6 of 23 lifts, Mon-Fri: 8:30a-3:30p Sat/Sun: 8:30a-3:30p

Breckenridge — 4:45a 1 new packed powder machine groomed 23-23 base 21 of 187 trails, 11% open, 476 acres, 12 of 35 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Buttermilk — Plan to Open 12/7

Cooper — Reopen 12/7 1 new 15-30 base Sat/Sun: 9a-4p Open Sat/Sun

Copper Mountain — 5:17a packed powder 18-18 base 38 of 158 trails 24% open, 9 of 23 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Crested Butte — 4:41a packed powder 18-18 base 10 of 121 trails 8% open, 67 acres, 5 of 14 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Echo Mountain — 9:50a machine groomed 18-18 base 4 of 8 trails 50% open, 3 of 3 lifts, Mon-Fri: 10a-4:30p Sat/Sun: 9a-4:30p

Eldora — 5:54a machine groomed 25-25 base 26 of 65 trails, 40% open 275 acres, 10 of 10 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Granby Ranch — Plan to Open 12/13

Howelsen Hill — Reopen 12/8 1-1 base 1 of 15 trails 7% open, 1 of 3 lifts, Sun: 10a-4p Open Sun

Kendall Mountain — Plan to Open 12/14 Fri: 11a-4p Sat/Sun: 11a-4p

Keystone — 4:46a packed powder machine groomed 20-20 base 20 of 128 trails 16% open, 339 acres, 18 of 20 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Loveland — 4:46a 1 new machine groomed 24-24 base 13 of 94 trails 14% open, 202 acres, 5 of 10 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Monarch — 7:53a packed powder machine groomed 33-33 base 57 of 64 trails, 86% open 680 acres, 5 of 7 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Powderhorn — Plan to Open 12/13

Purgatory — 5:42a packed powder machine groomed 36-41 base 22 of 101 trails 22% open, 412 acres, 1 of 12 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Silverton Mountain — Operating, no details

Snowmass — 5:29a packed powder 20-31 base 30 of 93 trails, 32% open 821 acres, 9 of 20 lifts, Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-3:30p

Steamboat — 5:09a packed powder machine groomed 20-25 base 33 of 169 trails 8% open, 232 acres, 4 of 18 lifts, sm Mon-Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Sunlight — Plan to Open 12/6

Telluride — 5:11a packed powder machine groomed 30-30 base 11 of 148 trails 7% open, 120 acres, 5 of 17 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Vail — 4:44a packed powder machine groomed 27-27 base 60 of 195 trails, 31% open 836 acres, 13 of 31 lifts, Mon-Fri: 8:30a-3:30p Sat/Sun: 8:30a-3:30p

Winter Park — 5:57a packed powder machine groomed 27-28 base 47 of 168 trails 28% open, 403 acres, 13 of 24 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Wolf Creek — 7:18a powder machine groomed 38-38 base 133 of 133 trails 100% open, 42 miles, 1600 acres, 9 of 10 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Montana

Big Sky — 10:46a 1 new powder machine groomed 22-39 base 66 of 317 trails 21% open, 1098 acres, 9 of 36 lifts,

Bridger Bowl — Plan to Open 12/6

Discovery — Plan to Open 12/7 Mon-Fri: 9:30a-4p Sat/Sun: 9:30a-4p

Great Divide — Reopen 12/6 machine groomed 20-24 base Fri: 9:30a-4p Sat/Sun: 9:30-4p Open Fri-Sun

Lost Trail — Plan to Open 12/5

Maverick — Plan to Open 12/14

Montana Snowbowl — Plan to Open 12/6

Red Lodge — 5:48a packed powder machine groomed 29-39 base 54 of 70 trails 77% open, 1424 acres, 6 of 7 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Showdown — Plan to Open 12/13 Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p Open: Fri-Sun

Whitefish — Plan to Open 12/6 Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

New Mexico

Angel Fire — Plan to Open 12/13 Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Pajarito — Plan to Open 12/7

Red River — Reopen 12/6 machine groomed 24-24 base sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Sipapu — Reopen 12/6 machine groomed 12-18 base Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Ski Apache — Reopen 12/6 machine groomed 18-18 base 4% open Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p Open: Fri-Sun

Ski Santa Fe — 3:47a variable machine groomed 33-33 base 37 of 83 trails 45% open, 3 of 7 lifts, Mon-Fri: 9:30a-4:30p Sat/Sun: 9:30a-4:30p

Taos — 5:28a machine groomed 48-50 base 10 of 110 trails, 9% open 4 of 15 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Utah

Alta — 6:09a packed powder 49-49 base 20 of 116 trails, 17% open 3 of 6 lifts, Mon-Fri: 9:15a-4:30p Sat/Sun: 9:15a-4:30p

Brian Head — 6:11a packed powder machine groomed 46-46 base 16 of 71 trails 23% open, 4 of 10 lifts, Mon-Fri: 10a-4p Sat/Sun: 9:30a-4:30p

Brighton — 6:13a packed powder machine groomed 38-38 base 29 of 66 trails, 44% open 5 of 7 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Cherry Peak — Plan to Open 12/13

Deer Valley — Plan to Open 12/7

Nordic Valley — Plan to Open 12/6

Park City — 6:14a packed powder machine groomed 35-43 base 43 of 341 trails 13% open, 1194 acres, 12 of 41 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Powder Mountain — 5:41a powder 58-58 base 24 of 154 trails 16% open, 2 of 9 lifts, Mon-Fri: 9a-9p Sat/Sun: 9a-9p

Snowbasin — 5:20a machine groomed 40-40 base 18 of 104 trails 18% open, 8 miles, 500 acres, 3 of 11 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Snowbird — 6:15a packed powder 60-60 base 15 of 169 trails, 9% open 2 of 11 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Solitude — 6:16a packed powder 41-41 base 22 of 80 trails, 28% open 4 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Sundance — Plan to Open 12/6

Wyoming

Grand Targhee — 7:34a 2 new packed powder machine groomed 38-49 base 77 of 95 trails, 80% open, 35 miles, 1200 acres, 3 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Grand Targhee XC — 7:32a 2 new packed powder machine groomed 39-48 base 4 of 5 trails Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Hogadon — Plan to Open 12/7

Jackson Hole — 7:01a 3 new machine groomed 12-45 base 9 of 133 trails 7% open, 5 of 13 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Sleeping Giant — Plan to Open 12/13

Snow King — Plan to Open 12/7

Snowy Range — Plan to Open 12/6

PACIFIC SOUTH Arizona

Arizona Snowbowl — 5:37a machine groomed 53-53 base 41 of 55 trails 75% open, 6 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Sunrise Park — Reopen 12/7 machine groomed 22-26 base 12% open Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p Open Fri-Sun

California

Alpine Meadows — 5:59a wet snow machine groomed 21-52 base 5 of 100 trails 5% open, 3 of 13 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat-Sun: 9a-4p

Bear Mountain — Reopen 12/7 machine groomed 30-36 base 22% open Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p Open Fri-Sun

Bear Valley — Reopen 12/7 10 new machine groomed 56-56 base Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Boreal — 12:18p powder machine groomed 16-16 base 2 of 33 trails, 6% open 4 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-9p Sat/Sun: 9a-9p

China Peak — Reopen 12/6 machine groomed 18-18 base 33% open Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p Open: Fri-Sun

Diamond Peak — Plan to Open 12/7

Dodge Ridge — Plan to Open 12/6

Donner Ski Ranch — Plan to Open 12/7

Heavenly — 6:41a 13 new machine groomed 39-58 base 11 of 97 trails 11% open, 151 acres, 7 of 29 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Homewood — Plan to Open 12/6

Kirkwood — 6:48a 10 new powder machine groomed 56-60 base 11 of 86 trails 4% open, 102 acres, 3 of 15 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Mammoth — 6:46a powder machine groomed 40-55 base 68 of 154 trails 44% open, 500 acres, 11 of 25 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Mountain High — 6:58a machine groomed 20-30 base 34 of 59 trails 58% open, 5 of 14 lifts, Mon-Thu: 9a-4pFri: 9a-10p Sat/Sun: 8:30a-10p

Mt Baldy — Plan to Open 12/5

Mt Rose — 7:16a 1 new machine groomed 28-48 base 30 of 65 trails 46% open, 450 acres, 4 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Mt Shasta — Plan to Open 12/13

Northstar — 6:32a 8 new machine groomed 18-19 base 13 of 100 trails 13% open, 63 acres, 6 of 20 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Sierra at Tahoe — 7:16a machine groomed 41-43 base 22 of 46 trails 48% open, 5 of 14 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Snow Summit — Reopen 12/6 18-24 base Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Snow Valley — 6:59a machine groomed 24-36 base 28 of 30 trails 93% open, 9 of 12 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Soda Springs — Reopen 12/5 powder 14-14 base 6 of 18 trails 33% open, 2 of 5 lifts, Mon/Thu-Fri: 10a-4p Sat/Sun: 9a-4p Open Thu-Mon

Squaw Valley — 6:00a wet snow machine groomed 21-49 base 11 of 272 trails 4% open, 6 of 43 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Sugar Bowl — 5:48a machine groomed 33-44 base 21 of 103 trails 20% open, 6 of 13 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Tahoe Donner — Plan to Open 12/13

Tamarack Lodge Resort XC — 8:08a machine groomed 12-12 base 11 miles Mon-Fri: 8:30a-5p Sat/Sun: 8:30a-5p

Yosemite Ski — Plan to Open 12/13

