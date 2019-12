SMU Bowl History

By The Associated Press

Record: 7-8-1

Dec. 21, 2019 Boca Raton Bowl — FAU 52, SMU 28

Dec. 20, 2017 Frisco Bowl — Louisiana Tech 51, SMU 10

Dec. 24, 2012 Hawaii Bowl — SMU 43, Fresno State 10

Jan. 7, 2012 BBVA Compass Bowl — SMU 28, Pittsburgh 6

Dec. 30, 2010 Armed Forces Bowl — Army 16, SMU 14

Dec. 24, 2009 Hawaii Bowl — SMU 45, Nevada 10

Dec. 29, 1984 Aloha Bowl — SMU 27, Notre Dame 20

Dec. 24, 1983 Sun Bowl — Alabama 28, SMU 7

Jan. 1, 1983 Cotton Bowl — SMU 7, Pittsburgh 3

Dec. 19, 1980 Holiday Bowl — BYU 46, SMU 45

Dec. 31, 1968 Bluebonnet Bowl — SMU 28, Oklahoma 27

Dec. 31, 1966 Cotton Bowl — Georgia 24, SMU 9

Dec. 31, 1963 Sun Bowl — Oregon 21, SMU 14

Jan. 1, 1949 Cotton Bowl — SMU 21, Oregon 13

Jan. 1, 1948 Cotton Bowl — SMU 13, Penn St. 13, tie

Jan. 1, 1936 Rose Bowl — Stanford 7, SMU 0

Jan. 1, 1925 Dixie Classic — West Virginia Wesleyan 9, SMU 7

