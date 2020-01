Sunday’s College Basketball Scores

By The Associated Press

EAST

Amherst 89, Baruch 63

Binghamton 98, Hartwick 45

CCSU 89, Connecticut Coll. 55

Clark U. 97, Salem St. 87

Endicott 88, Williams 85

Franklin & Marshall 70, St. Elizabeth’s 43

Gettysburg 81, St. Mary’s (Md.) 70

Immaculata 84, Misericordia 75

Juniata 79, Bryn Athyn 54

Lafayette 67, Sacred Heart 66

Marshall 83, Duquesne 61

Maryland 84, Bryant 70

N.C. Wesleyan 100, D’Youville 70

Oneonta 108, Medgar Evers 83

Penn St. 90, Cornell 59

Princeton 71, Lehigh 62

Rowan 92, Dickinson 74

St. Joseph (Conn.) 96, Old Westbury 83

St. Joseph’s (L.I.) 79, McDaniel 59

St. Vincent 81, Catholic 73

Siena 74, Holy Cross 62

Stony Brook 81, Norfolk St. 65

UConn 69, NJIT 47

Utica 102, Anna Maria 72

Va. Wesleyan 104, Cabrini 64

W. Connecticut 80, NYU 63

SOUTH

Auburn 86, Lipscomb 59

Bethany (WV) 75, Emory & Henry 72

Centenary 83, Colorado College 75, OT

Chattanooga 72, Cumberland (Tenn.) 42

ETSU 117, Mars Hill 48

Florida National 100, Vermont Tech 81

Guilford 84, LaGrange 67

Hampden-Sydney 77, Hood 72

LSU 74, Liberty 57

Millsaps 100, Birmingham-Southern 72

Mississippi 80, Tennessee Tech 63

N.C. State 72, Appalachian St. 60

Presbyterian 81, Kentucky Christian 56

Radford 90, Central Penn 45

Richard Stockton 83, Maryville (Tenn.) 60

Roanoke 54, Stevenson 44

S.C. Upstate 91, VMI 82

Southern Poly 83, Pine Manor 63

Susquehanna 87, Mary Washington 64

UT Martin 92, Mount St. Joseph 72

Virginia 65, Navy 56

MIDWEST

Albion 80, Otterbein 54

Campbell 63, Ohio 55

Illinois 95, N.C. A&T 64

Loras 91, Monmouth (Ill.) 82

Marietta 92, York (Pa.) 86

Michigan 86, Mass Lowell 60

Nebraska 73, Texas A&M-CC 52

Notre Dame 82, Alabama A&M 56

Ohio Wesleyan 82, Salisbury 80

SIU Edwardsville 96, Lindenwood (Mo.) 48

West Virginia 67, Ohio St. 59

Wichita St. 84, Abilene Christian 66

Iowa 93, Kennesaw St. 51

Hartford 67, Northwestern 66

SOUTHWEST

Hendrix 79, U. of the Ozarks 56

Oklahoma St. 82, SE Louisiana 31

Sam Houston St. 75, Rice 61

Texas Lutheran 76, Trinity (Texas) 66

Texas Tech 73, CS Bakersfield 58

FAR WEST

Colorado 99, Iona 54

Kansas 72, Stanford 56

New Mexico 74, UC Davis 69

Santa Clara 92, Alcorn St. 57

Oregon 98, Alabama St. 59

