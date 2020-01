Sunday’s Women’s Basketball Scores

By The Associated Press

EAST

Alfred 64, Elms 51

Amherst 71, Keene St. 41

Army 81, Bryant 75

Boston U. 72, Northeastern 56

Advertisement

Buffalo 73, Dartmouth 49

Christopher Newport 89, Stevens Tech 56

Clark U. 82, Lehman 50

Concordia (Texas) 65, Rutgers-Newark 64

Connecticut Coll. 61, Endicott 59

Cornell 70, St. Bonaventure 42

Creighton 65, Georgetown 56

Delaware 63, George Mason 44

Drew 77, St. Joseph’s (L.I.) 55

Emmanuel (Mass.) 76, Milwaukee Engineering 34

Fordham 68, Samford 37

Franklin & Marshall 51, Colby 50

Franklin 77, Framingham St. 75

Hartwick 67, York (Pa.) 54

Hartwick 67, York (Pa.) 54

Houston 54, Hofstra 44

Lehigh 80, St. Peter’s 71

Mass. Lowell 61, Fairleigh Dickinson 56

Merrimack 78, Vermont 53

Monmouth (N.J.) 53, Albany (N.Y.) 41

N.C. State 72, Boston College 54

Princeton 77, New Hampshire 37

Quinnipiac 87, Hartford 50

Salem St. 78, Medgar Evers 30

Simpson (Iowa) 88, New Paltz 60

Smith 76, Anna Maria 57

Stony Brook 78, Bucknell 73, 2OT

Tufts 68, College of N.J. 35

UMass Boston 62, Messiah 52

UMBC 65, Lafayette 58

Villanova 51, Providence 49

W. Connecticut 103, Delhi 43

William & Mary 63, George Washington 51

Wis.-Eau Claire 83, Salve Regina 24

Wis.-Stout 72, Salisbury 63

SOUTH

Alabama 87, SE Louisiana 50

Austin Peay 77, Illinois St. 72, OT

Brown 72, FIU 57

Coastal Carolina 85, S.C. State 44

Colorado College 81, Centenary 46

Florida 55, Davidson 50

Florida Gulf Coast 78, Duke 56

Florida St. 86, Virginia Tech 62

Georgia 67, East Carolina 50

Georgia Tech 61, Virginia 51

Jackson St. 65, Louisiana-Lafayette 54

Jacksonville 87, Mercer 83, OT

James Madison 59, Robert Morris 32

JW, Fla. 73, Lawrence Tech 57

Louisiana Tech 67, Arkansas St. 54

Louisiana-Monroe 74, MVSU 66

Louisville 62, Syracuse 58

Miami 59, Wake Forest 56

Middle Tennessee 82, TCU 70

Millsaps 60, Huntingdon 51

Mississippi St. 89, UALR 50

Oglethorpe 73, Bridgewater (Va.) 53

Ohio 70, Chattanooga 58

Rhodes 84, Agnes Scott 48

Roanoke 76, Wooster 66

Tennessee 88, Howard 38

Tennessee Tech 94, Tenn. Wesleyan 45

UNC Greensboro 54, Appalachian St. 47

Vanderbilt 72, Columbia 51

MIDWEST

Bethel (Minn.) 78, Vassar 67

Bluffton 70, Westminster (Pa.) 54

Capital 63, Oberlin 45

Carroll (Wis.) 71, Adrian 57

Clemson 71, Notre Dame 55

Denison 49, Otterbein 45

DePaul 89, Marquette 71

Drake 73, N. Illinois 49

Elmhurst 73, Beloit 42

Grand View 85, Haskell Indian Nations 66

John Carroll 78, Goucher 41

Marietta 85, N.C. Wesleyan 74

Mayville St. 68, Morningside 60

Ohio Northern 76, Manchester 47

Ohio Wesleyan 79, Heidelberg 71

Olivet 76, Cairn 53

Pacific (Ore.) 75, Dubuque 61

Robert Morris Chicago 71, Goshen 68

S. Dakota St. 68, Omaha 51

SE Missouri 106, Harris-Stowe 64

Seton Hall 67, Butler 62

South Dakota 96, W. Illinois 65

St. John’s 75, Xavier 67

St. Schoalstica 68, Waldorf 51

St. Scholastica 68, Waldorf 51

St. Thomas (Minn.) 63, Wis.-Stevens Point 38

St. Xavier 98, Indiana East 59

Stevenson 83, Westminster (Mo.) 64

Toledo 83, Canisius 65

Trine 76, Hanover 56

UMKC 74, Oklahoma Science 43

Wartburg 79, Baldwin Wallace 48

Washington & Lee 51, Rose-Hulman 45

Wis.-La Crosse 87, Washington (Mo.) 74

Wis.-Oshkosh 62, Ripon 55

Wis.-Platteville 74, Lawrence 56

Wis.-Superior 64, Finlandia 55

Wis.-Whitewater 73, St. Mary’s (Minn.) 44

Wittenberg 85, Wilmington (Ohio) 68

SOUTHWEST

Ark.-Pine Bluff 66, Philander Smith 53

Arkansas 96, UT Martin 46

E. Texas Baptist 66, Benedictine (Ill.) 51

North Texas 114, Texas A&M-Texarkana 54

SMU 59, UC Irvine 56

St. Thomas (Texas) 80, JW, Colo. 65

Stephen F. Austin 87, Our Lady of the Lake 75

Texas 91, Northwestern St. 49

Texas A&M 85, Texas A&M-CC 48

Texas Tech 115, UTSA 58

Texas-Dallas 77, Albion 68

Trinity (Texas) 60, Texas Lutheran 51

Tulsa 58, UTEP 51

U. of the Ozarks 58, Hendrix 46

FAR WEST

Arizona 58, Arizona St. 53

Cal Lutheran/Chapman

Cal St.-Fullerton 81, Seattle 63

Claremont-Mudd 46, St. Vincent 44

Colorado 80, Utah 70

Denver 91, N. Dakota St. 82

Gonzaga 62, Portland 57

Grand Canyon at California, 10 p.m.

Lewis & Clark/Pomona-Pitzer

New England/George Fox

North Central (Ill.) 67, Caltech 58

Oregon St. 69, CS Bakersfield 50

UCLA 83, Southern Cal 59

Washington 65, Washington St. 56

WPI 80, Occidental 61

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.