UNDATED: Add 2020 Sports Calendar

By The Associated Press

OCTOBER

1-4 — Men’s golf, PGA Tour, Sanderson Farms Championship, Jackson, Miss.

1-4 — Women’s golf, LPGA Tour, Volunteers of America Classic, The Colony, Texas.

1-4 — Men’s golf, European PGA, Alfred Dunhill Links Championship, St. Andrews, Scotland.

2-4 — Auto racing, NHRA, Midwest Nationals, Madison, Ill.

2-4 — Men’s golf, PGA Tour Champions, Ascension Charity Classic, St. Louis.

2-4 — Swimming, FINA World Cup, Kazan, Russia.

3 — Auto racing, NASCAR Gander Truck, Talladega, Ala.

4 — Motorcycle, MotoGP, Aragon, Spain.

4 — Auto racing, NASCAR Monster Energy, Alabama 500, Talladega, Ala.

4 — Horse racing, Prix de l’Arc de Triomphe, Paris.

5-11 — Men’s ans women’s tennis, ATP Tour/WTA, China Open, Beijing.

5-11 — Men’s tennis, ATP Tour, Rakuten Japan Open Tennis Championships, Tokyo.

8-10 — Swimming, FINA World Cup, Doha, Qatar.

8-11 — Men’s golf, PGA Tour, Shriners Hospitals for Children Open, TPC Summerlin, Las Vegas.

8-11 — Men’s golf, European PGA, Italian Open, Rome.

9-11 — Men’s golf, PGA Tour Champions, SAS Championship, Cary, N.C.

10 — Auto racing, NASCAR Xfinity, Drive for the Cure 250, Concord, N.C.

10 — Auto racing, IMSA SportsCar, Petit Le Mans, Braselton, Ga.

10— Cycling, UCI WorldTour, Tour of Lombardia, Italy.

11 — Auto racing, NASCAR Monster Energy, Bank of America ROVAL 500, Concord, N.C.

11 — Running, Chicago Marathon.

11 — Auto Racing, F1, Japanese Grand Prix, Suzuka.

11-18 — Men’s tennis, ATP Tour, Rolex Shanghai Masters.

12-18 — Women’s tennis, WTA, Upper Austria Ladies Linz.

12-18 — Women’s tennis, WTA, Prudential Hong Kong Tennis Open.

12-18 — Women’s tennis, WTA, Tianjin (China) Open.

15-18 — Men’s golf, European PGA, Open de Espana, Madrid.

15-18 — Women’s golf, LPGA Tour, Buick LPGA Shanghai, Shanghai.

15-18 — Auto racing, NHRA, Fall Nationals, Ennis, Texas.

15-20 — Cycling, UCI WorldTour, Gree-Tour of Guangxi, China.

16-18 — Men’s golf, PGA Tour Champions, Dominion Energy Charity Classic, Richmond, Va.

17 — Auto racing, NASCAR Xfinity, Kansas Lottery 300, Kansas City, Kan.

18 — Motorcycle, MotoGP, Motegi, Japan.

18 — Auto racing, NASCAR Monster Energy, Hollywood Casino 400, Kansas City, Kan.

19-24 — Women’s tennis, WTA, BGL BNP Paribas Luxembourg Open, Luxembourg.

19-25 — Men’s tennis, ATP Tour, European Open, Antwerp, Belgium.

19-25 — Men’s tennis, ATP Tour, Stockholm Open.

19-25 — Men’s and women’s tennis, ATP Tour/WTA, VTB Kremlin Cup, Moscow.

20 — Major League Baseball, World Series starts.

22-25 — Men’s golf, European PGA, Portugal Masters, Vilamoura.

22-25 — Women’s golf, LPGA Tour, BMW Ladies Championship, Busan, South Korea.

23-25 — Swimming, FINA World Cup, Berlin.

23-25 — Figure Skating, Grand Prix, Skate America, TBA.

24 — Auto racing, NASCAR Xfinity, O’Reilly Auto Parts 300, Fort Worth, Texas.

25 — Auto Racing, F1, United States Grand Prix, Austin, Texas.

25 — Auto racing, NASCAR Monster Energy, Texas 500, Fort Worth.

25 — Motorcycle, MotoGP, Phillip Island, Australia.

26-Nov. 1 — Men’s tennis, ATP Tour, Erste Bank Open, Vienna.

26-Nov. 1 — Men’s tennis, ATP Tour, Swiss Indoors Basel.

26-Nov. 2 — Women’s tennis, WTA, WTA Elite Trophy, site TBD.

29-Nov. 1 — Men’s golf, PGA Tour, WGC-HSBC Champions, Shanghai.

29-Nov. 1 — Men’s golf, PGA Tour, Bermuda Championship, Southampton, Bermuda.

29-Nov. 1 — Women’s golf, LPGA Tour, Taiwan Swinging Skirts LPGA, New Taipei City, Taiwan.

29-Nov. 1 — Auto racing, NHRA, Dodge Nationals, Las Vegas.

30 — Auto racing, NASCAR Gander Truck, Ridgeway, Va.

30-Nov. 1 — Swimming, FINA World Cup, Budapest, Hungary.

30-Nov. 1 — Men’s golf, PGA Tour Champions, Boca Raton (Fla.) Championship.

30-Nov. 1 — Figure Skating, Grand Prix, Skate Canada, Ottawa, Ontario.

31 — Auto racing, NASCAR Xfinity, Ridgeway, Va.

