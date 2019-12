By The Associated Press

Saturday, Dec. 14 EAST

Fordham 65, Southern U. 52

Holy Cross 65, Sacred Heart 52

Md.-Eastern Shore 78, Mount St. Mary’s 76

Northeastern 60, Hartford 47

Advertisement

Princeton 72, Penn St. 55

Rider 65, Georgetown 64

St. Francis (NY) 49, Albany (NY) 41

Vermont 65, NJIT 59

SOUTH

Austin Peay 67, Alabama A&M 61

Belmont 68, Middle Tennessee 57

Howard 91, Niagara 42

Memphis 78, Arkansas St. 50

MIDWEST

Bowling Green 63, Milwaukee 51

Cent. Michigan 79, S. Dakota St. 74

Cincinnati 85, Xavier 78

Creighton 56, Wichita St. 46

DePaul 105, Alabama St. 76

Iowa 102, NC Central 50

Kansas St. 74, UMKC 67

Michigan 62, Appalachian St. 35

Nebraska 77, Oral Roberts 67

Toledo 82, Detroit 64

W. Michigan 90, Chicago St. 69

SOUTHWEST

Abilene Christian 110, Schreiner 37

Incarnate Word 74, St. Thomas (TX) 52

FAR WEST

Arizona St. 84, New Mexico 47

BYU 71, Utah Valley 57

Colorado St. 65, MVSU 46

Gonzaga 80, Texas Southern 45

Oregon 81, Long Beach St. 45

San Francisco 87, Sacramento St. 82

San Jose St. 128, La Verne 62

Seattle 89, Warner Pacific 47

Southern Cal 75, UNLV 54

Utah 68, Nevada 62

___

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.