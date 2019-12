By The Associated Press

Sunday, Dec. 15 EAST

Boston College 88, Boston U. 57

Duquesne 72, St. Francis (Pa.) 69

Marist 72, Green Bay 60

Rhode Island 71, Robert Morris 59

Rutgers 66, Marshall 41

St. Bonaventure 80, Oakland 66

Stony Brook 66, Wagner 45

Texas State 61, Dartmouth 51

UMBC 65, Morgan St. 63

UMass 61, Siena 55

SOUTH

Alabama 83, North Carolina 77

American U. 59, Radford 55

Auburn 74, Bethune-Cookman 56

Clemson 65, Mercer 61

FAU 72, CCSU 54

Florida St. 74, St. John’s 70

Gardner-Webb 67, Delaware 65

Georgia 77, Furman 48

Georgia Tech 87, ETSU 48

Jacksonville 77, FIU 52

Longwood 78, Delaware St. 62

Louisville 67, Kentucky 66

NC State 62, Elon 49

South Carolina 85, Purdue 49

South Florida 67, Idaho 64

Stetson 66, Tulsa 60

Tennessee St. 91, Fisk 50

Troy 90, Chattanooga 51

UAB 86, Alcorn St. 65

VCU 62, Old Dominion 49

Wofford 75, UNC-Asheville 38

MIDWEST

Butler 74, High Point 52

Illinois 59, Evansville 44

Indiana 93, Youngstown St. 56

Iowa St. 79, Wright St. 71

Kansas 86, Saint Mary’s (Cal) 81

Michigan St. 93, Morehead St. 48

Minnesota 76, UC Davis 67

N. Dakota St. 97, Mayville State 59

N. Iowa 51, IUPUI 50

S. Illinois 76, Murray St. 66

South Dakota 96, Montana 64

Valparaiso 63, UIC 37

SOUTHWEST

Arkansas 99, Northwestern St. 39

Rice 77, Prairie View 55

Stephen F. Austin 75, LSU-Shreveport 32

Texas A&M 72, Houston 43

Texas Tech 59, Houston Baptist 51

FAR WEST

N. Colorado 46, Wyoming 44

