By The Associated Press

Tuesday, Dec. 17 EAST

Buffalo 67, Dayton 59

Drexel 69, La Salle 31

Miami (Ohio) 80, Pittsburgh 71

Monmouth (NJ) 62, Manhattan 60

SOUTH

Alabama 60, Bethune-Cookman 49

Charlotte 61, Delaware 57

Elon 73, Newberry 53

Florida 71, Mercer 50

Florida Gulf Coast 94, CCSU 60

Jacksonville 88, Florida A&M 54

James Madison 83, Delaware St. 64

Miami 79, Binghamton 56

NC Central 83, Washington Adventist University 48

Niagara 82, Coppin St. 67

North Alabama 81, Alabama St. 60

South Alabama 68, William Carey 52

Tennessee Tech 62, W. Carolina 58

UCF 80, Quinnipiac 58

Winthrop 75, UNC-Wilmington 63

Wofford 100, Erskine 38

MIDWEST

Cincinnati 62, Alabama A&M 47

Marquette 65, S. Dakota St. 58

Omaha 85, Graceland 46

Valparaiso 55, Morehead St. 53

W. Illinois 97, SE Missouri 91

SOUTHWEST

Memphis 68, UALR 50

Oklahoma 93, Drake 84

Oklahoma St. 72, Southern U. 59

Texas Tech 82, Prairie View 48

FAR WEST

Gonzaga 65, Wyoming 54

Ohio St. 104, Sacramento St. 74

Weber St. 72, Utah Valley 46

___

