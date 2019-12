By The Associated Press

Sunday, Dec. 22

EAST

American U. 66, George Washington 53

Brown 58, Fairfield 44

Colgate 74, Wagner 58

Florida Gulf Coast 93, Temple 67

Holy Cross 82, New Hampshire 61

Penn St. 88, Sacred Heart 65

UConn 97, Oklahoma 53

West Virginia 71, Syracuse 69

SOUTH

Florida St. 79, Michigan 69

Georgia 84, Gardner-Webb 56

Georgia St. 74, SIU-Edwardsville 73

North Alabama 99, SC State 46

South Carolina 73, South Dakota 60

VCU 67, UC Riverside 51

MIDWEST

Butler 85, Fort Wayne 58

Kansas 68, Saint Louis 60

Miami (Ohio) 72, Evansville 64

N. Dakota St. 92, Waldorf 26

N. Iowa 71, Iowa St. 63

Nebraska 71, Manhattan 51

UCLA 68, Indiana 58

SOUTHWEST

TCU 79, Texas State 52

Texas 69, Stanford 64

Texas Tech 83, Louisiana-Monroe 38

Texas-Arlington 51, SMU 46

FAR WEST

Boise St. 76, Pepperdine 74

Grand Canyon 77, Whittier 41

OTHER

Stony Brook 50, W. Michigan 47

