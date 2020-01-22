2022 World Cup Qualifying Glance

|SOUTH AMERICA
|Top four teams qualify
|Fifth place advances to playoff
|
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Argentina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Bolivia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Brazil
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Chile
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Colombia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ecuador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Peru
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Venezuela
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Thursday, March 26
Argentina vs. Ecuador
Brazil vs. Bolivia
Colombia vs. Venezuela
Paraguay vs. Peru
Uruguay vs. Chile
Bolivia vs. Argentina
Chile vs. Colombia
Ecuador vs. Uruguay
Peru vs. Brazil
Venezuela vs. Paraguay
Argentina vs. Paraguay
Bolivia vs. Ecuador
Brazil vs. Venezuela
Chile vs. Peru
Colombia vs. Uruguay
Ecuador vs. Colombia
Paraguay vs. Bolivia
Peru vs. Argentina
Uruguay vs. Brazil
Venezuela vs. Chile
Argentina vs. Uruguay
Bolivia vs. Peru
Chile vs. Paraguay
Colombia vs. Brazil
Venezuela vs. Ecuador
Brazil vs. Argentina
Ecuador vs. Chile
Paraguay vs. Colombia
Peru vs. Venezuela
Uruguay vs. Bolivia
Argentina vs. Chile
Bolivia vs. Venezuela
Brazil vs. Ecuador
Peru vs. Colombia
Uruguay vs. Paraguay
Chile vs. Bolivia
Colombia vs. Argentina
Ecuador vs. Peru
Paraguay vs. Brazil
Venezuela vs. Uruguay
Bolivia vs. Colombia
Chile vs. Brazil
Ecuador vs. Paraguay
Peru vs. Uruguay
Venezuela vs. Argentina
Argentina vs. Bolivia
Brazil vs. Peru
Colombia vs. Chile
Paraguay vs. Venezuela
Uruguay vs. Ecuador
Ecuador vs. Bolivia
Paraguay vs. Argentina
Peru vs. Chile
Uruguay vs. Colombia
Venezuela vs. Brazil
Argentina vs. Peru
Bolivia vs. Paraguay
Brazil vs. Uruguay
Çhile vs. Venezuela
Colombia vs. Ecuador
Brazil vs. Colombia
Ecuador vs. Venezuela
Paraguay vs. Chile
Peru vs. Bolivia
Uruguay vs. Argentina
Argentina vs. Brazil
Bolivia vs. Uruguay
Chile vs. Ecuador
Colombia vs. Paraguay
Venezuela vs. Peru
Chile vs. Argentina
Colombia vs. Peru
Ecuador vs. Brazil
Paraguay vs. Uruguay
Venezuela vs. Bolivia
Argentina vs. Colombia
Bolivia vs. Chile
Brazil vs. Paraguay
Peru vs. Ecuador
Uruguay vs. Venezuela
Argentina vs. Venezuela
Brazil vs. Chile
Colombia vs. Bolivia
Paraguay vs. Ecuador
Uruguay vs. Peru
Bolivia vs. Brazil
Chile vs. Uruguay
Ecuador vs. Argentina
Peru vs. Paraguay
Venezuela vs. Colombia
|ASIA
|SECOND ROUND
|Group winners and top four second-place teams advance
|GROUP A
|
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Syria
|5
|5
|0
|0
|14
|4
|15
|China
|4
|2
|1
|1
|13
|2
|7
|Philippines
|5
|2
|1
|2
|8
|8
|7
|Maldives
|5
|2
|0
|3
|6
|10
|6
|Guam
|5
|0
|0
|5
|2
|19
|0
|Thursday, Sept. 5
|At Dededo, Guam
Guam 0, Maldives 1
Philippines 2, Syria 5
|Tuesday, Sept. 10
|At Dededo, Guam
Guam 1, Philippines 4
Maldives 0, China 5
|Thursday, Oct. 10
|At Guangzhou, China
China 7, Guam 0
|At Dubai, United Arab Emirates
Syria 2, Maldives 1
|Tuesday, Oct. 15
|At Bacolod, Philippines
Philippines 0, China 0
|At Dubai, United Arab Emirates
Syria 4, Guam 0
|Thursday, Nov. 14
|At Male, Maldives
Maldives 1, Philippines 2
|At Dubai, United Arab Emirates
Syria 2, China 1
|Tuesday, Nov. 19
|At Male, Maldives
Maldives 3, Guam 1
|At Dubai, United Arab Emirates
Syria 1, Philippines 0
China vs. Maldives
Philippines vs. Guam
Guam vs. China
Maldives vs. Syria
China vs. Philippines
Syria vs. Guam
China vs. Syria
Philippines vs. Maldives
|GROUP B
|
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Australia
|4
|4
|0
|0
|16
|1
|12
|Kuwait
|5
|3
|1
|1
|17
|3
|10
|Jordan
|5
|3
|1
|1
|10
|2
|10
|Nepal
|5
|1
|0
|4
|2
|16
|3
|Taiwan
|5
|0
|0
|5
|2
|25
|0
|Thursday, Sept. 5
|At Kuwait City
Kuwait 7, Nepal 0
Taiwan 1, Jordan 2
|Tuesday, Sept. 10
|At Kuwait City
Kuwait 0, Australia 3
Taiwan 0, Nepal 2
|Thursday, Oct. 10
|At Canberra, Australia
Australia 5, Nepal 0
Jordan 0, Kuwait 0
|Tuesday, Oct. 15
|At Kaohsiung, Taiwan
Taiwan 1, Australia 7
Jordan 3, Nepal 0
|Thursday, Nov. 14
|At Amman, Jordan
Jordan 0, Australia 1
Kuwait 9, Taiwan 0
|Tuesday, Nov. 19
|At Thimphu, Nepal
Nepal 0, Kuwait 1
Jordan 5, Taiwan 0
Australia vs. Kuwait
Nepal vs. Taiwan
Kuwait vs. Jordan
Nepal vs. Australia
Australia vs. Taiwan
Jordan vs. Nepal
Australia vs. Jordan
Taiwan vs. Kuwait
|GROUP C
|
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Iraq
|5
|3
|2
|0
|9
|2
|11
|Bahrain
|5
|2
|3
|0
|3
|1
|9
|Iran
|4
|2
|0
|2
|17
|3
|6
|Hong Kong
|5
|1
|2
|2
|3
|5
|5
|Cambodia
|5
|0
|1
|4
|1
|22
|1
|Thursday, Sept. 5
|At Phnom Penh, Cambodia
Cambodia 1, Hong Kong 1
Bahrain 1, Iraq 1
|Tuesday, Sept. 10
|At Phnom Penh, Cambodia
Cambodia 0, Bahrain 1
Hong Kong 0, Iran 2
|Thursday, Oct. 10
|At Tehran, Iran
Iran 14, Cambodia 0
Iraq 2, Hong Kong 0
|Tuesday, Oct. 15
|At Phnom Penh, Cambodia
Cambodia 0, Iraq 4
Bahrain 1, Iran 0
|Thursday, Nov. 14
|At Hong Kong
Hong Kong 0, Bahrain 0
Iraq 2, Iran 1
|Tuesday, Nov. 19
|At Hong Kong
Hong Kong 2, Cambodia 0
Iraq 0, Bahrain 0
Bahrain vs. Cambodia
Iran vs. Hong Kong
Cambodia vs. Iran
Hong King vs. Iraq
Iran vs. Bahrain
Iraq vs. Cambodia
Bahrain vs. Hong Kong
Iran vs. Iraq
|GROUP D
|
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Uzbekistan
|5
|3
|0
|2
|12
|6
|9
|Saudi Arabia
|4
|2
|2
|0
|8
|4
|8
|Singapore
|5
|2
|1
|2
|7
|10
|7
|Yemen
|5
|1
|2
|2
|6
|11
|5
|Palestine
|5
|1
|1
|3
|3
|5
|4
|Thursday, Sept. 5
|At Singapore
Singapore 2, Yemen 2
Palestine 2, Uzbekistan 0
|Tuesday, Sept. 10
|At Singapore
Singapore 2, Palestine 1
Yemen 2, Saudi Arabia 2
|Thursday, Oct. 10
|At Buraidah, Saudi Arabia
Saudi Arabia 3, Singapore 0
Uzbekistan 5, Yemen 0
|Tuesday, Oct. 15
|At Singapore
Singapore 1, Uzbekistan 3
Palestine 0, Saudi Arabia 0
|Thursday, Nov. 14
|At Tashkent, Uzbekistan
Uzbekistan 2, Saudi Arabia 3
Yemen 1, Palestine 0
|Tuesday, Nov. 19
|At Tashkent, Uzbekistan
Uzbekistan 2, Palestine 0
Yemen 1, Singapore 2
Palestine vs. Singapore
Saudi Arabia vs. Yemen
Singapore vs. Saudi Arabia
Yemen vs. Uzbekistan
Saudi Arabia vs. Palestine
Uzbekistan vs. Singapore
Palestine vs. Yemen
Saudi Arabia vs. Uzbekistan
|GROUP E
|
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Qatar
|5
|4
|1
|0
|11
|1
|13
|Oman
|5
|4
|0
|1
|11
|4
|12
|Afghanistan
|5
|1
|1
|3
|2
|11
|4
|India
|5
|0
|3
|2
|3
|5
|3
|Bangladesh
|4
|0
|1
|3
|2
|8
|1
|Thursday, Sept. 5
|At Guwahati, India
India 1, Oman 2
Qatar 6, Afghanistan 0
|Tuesday, Sept. 10
|At Doha, Qatar
Qatar 0, India 0
Afghanistan 1, Bangladesh 0
|Thursday, Oct. 10
|At Dhaka, Bangladesh
Bangladesh 0, Qatar 2
Oman 3, Afghanistan 0
|Tuesday, Oct. 15
|At Kolkata, India
India 1, Bangladesh 1
Qatar 2, Oman 1
|Thursday, Nov. 14
|At Dushanbe, Tajikistan
Afghanistan 1, India 1
Oman 4, Bangladesh 1
|Tuesday, Nov. 19
|At Dushanbe, Tajikistan
Afghanistan 0, Qatar 1
Oman 1, India 0
Bangladesh vs. Afghanistan
India vs. Qatar
Afghanistan vs. Oman
Qatar vs. Bangladesh
Bangladesh vs. India
Oman vs. Qatar
Bangladesh vs. Oman
India vs. Afghanistan
|GROUP F
|
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Japan
|4
|4
|0
|0
|13
|0
|12
|Kyrgyzstan
|5
|2
|1
|2
|10
|5
|7
|Tajikistan
|5
|2
|1
|2
|6
|8
|7
|Myanmar
|5
|2
|0
|3
|5
|13
|6
|Mongolia
|5
|1
|0
|4
|2
|10
|3
|Thursday, Sept. 5
|At Ulan Bator, Mongolia
Mongolia 1, Myanmar 0
Tajikistan 1, Kyrgyzstan 0
|Tuesday, Sept. 10
|At Ulan Bator, Mongolia
Mongolia 0, Tajikistan 1
Myanmar 0, Japan 2
|Thursday, Oct. 10
|At Urawa, Japan
Japan 6, Mongolia 0
Kyrgyzstan 7, Myanmar 0
|Tuesday, Oct. 15
|At Ulan Bator, Mongolia
Mongolia 1, Kyrgyzstan 2
Tajikistan 0, Japan 3
|Thursday, Nov. 14
|At Mandalay, Myanmar
Myanmar 4, Tajikistan 3
Kyrgyzstan 0, Japan 2
|Tuesday, Nov. 19
|At Mandalay, Myanmar
Myanmar 1, Mongolia 0
Kyrgyzstan 1, Tajikistan 1
Japan vs. Myanmar
Tajikistan vs. Mongolia
Mongolia vs. Japan
Myanmar vs. Kyrgyzstan
Japan vs. Tajikistan
Kyrgyzstan vs. Mongolia
Japan vs. Kyrgyzstan
Tajikistan vs. Myanmar
|GROUP G
|
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Vietnam
|5
|3
|2
|0
|5
|1
|11
|Malaysia
|5
|3
|0
|2
|8
|6
|9
|Thailand
|5
|2
|2
|1
|6
|3
|8
|Utd Arab Emir.
|4
|2
|0
|2
|8
|4
|6
|Indonesia
|5
|0
|0
|5
|3
|16
|0
|Thursday, Sept. 5
|At Rangsit, Thailand
Thailand 0, Vietnam 0
Indonesia 2, Malaysia 3
|Tuesday, Sept. 10
|At Jakarta, Indonesia
Indonesia 0, Thailand 3
|At Kuala Lumpur, Malaysia
Malaysia 1, United Arab Emirates 2
|Thursday, Oct. 10
|At Dubai, United Arab Emirates
United Arab Emirates 5, Indonesia 0
Vietnam 1, Malaysia 0
|Tuesday, Oct. 15
|At Gianyar, Indonesia
Indonesia 1, Vietnam 3
Thailand 2, United Arab Emirates 1
|Thursday, Nov. 14
|At Kuala Lumpur, Malaysia
Malaysia 2, Thailand 1
Vietnam 1, United Arab Emirates 0
|Tuesday, Nov. 19
|At Kuala Lumpur, Malaysia
Malaysia 2, Indonesia 0
Vietnam 0, Thailand 0
Thailand vs. Indonesia
United Arab Emirates vs. Malaysia
Indonesia vs. United Arab Emirates
Malaysia vs. Vietnam
United Arab Emirates vs. Thailand
Vietnam vs. Indonesia
Thailand vs. Malaysia
United Arab Emirates vs. Vietnam
|GROUP H
|
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Turkmenistan
|5
|3
|0
|2
|8
|5
|9
|Lebanon
|5
|2
|2
|1
|5
|3
|8
|North Korea
|5
|2
|2
|1
|4
|3
|8
|South Korea
|4
|2
|1
|0
|10
|0
|7
|Sri Lanka
|5
|0
|0
|5
|0
|16
|0
|Thursday, Sept. 5
|At Pyongyang, North Korea
North Korea 2, Lebanon 0
Sri Lanka 0, Turkmenistan 2
|Tuesday, Sept. 10
|At Colombo, Sri Lanka
Sri Lanka 0, North Korea 1
|At Ashgabat, Turkmenistan
Turkmenistan 0, South Korea 2
|Thursday, Oct. 10
|At Beirut, Lebanon
Lebanon 2, Turkmenistan 1
South Korea 8, Sri Lanka 0
|Tuesday, Oct. 15
|At Pyongyang, North Korea
North Korea 0, South Korea 0
Sri Lanka 0, Lebanon 3
|Thursday, Nov. 14
|At Ashgabat, Turkmenistan
Turkmenistan 3, North Korea 1
Lebanon 0, South Korea 0
|Tuesday, Nov. 19
|At Ashgabat, Turkmenistan
Turkmenistan 2, Sri Lanka 0
Lebanon 0, North Korea 0
North Korea vs. Sri Lanka
South Korea vs. Turkmenistan
Sri Lanka vs. South Korea
Turkmenistan vs. Lebanon
Lebanon vs. Sri Lanka
South Korea vs. North Korea
North Korea vs. Turkmenistan
South Korea vs. Lebanon
|AFRICA
|SECOND ROUND
|Group winners advance
|GROUP A
|
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Algeria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Burkina Faso
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Djibouti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Niger
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|GROUP B
|
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Equatorial Guinea
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Mauritania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Tunisia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Zambia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|GROUP C
|
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Cape Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Cent. Afr. Republic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Liberia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Nigeria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|GROUP D
|
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Cameroon
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ivory Coast
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Malawi
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Mozambique
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|GROUP E
|
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Kenya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Mali
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Rwanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Uganda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|GROUP F
|
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Angola
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Egypt
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Gabon
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Libya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|GROUP G
|
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Ethiopia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|South Africa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Zimbabwe
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|GROUP H
|
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Namibia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Republic of Congo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Togo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|GROUP I
|
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|PtsGuinea
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Guinea-Bissau
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Morocco
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Sudan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|GROUP J
|
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Benin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Dem. Rep. of Congo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Magadascar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Tanzania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.