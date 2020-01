Australian Open Results

By The Associated Press

Wednesday

At Melbourne Park

Melbourne, Australia

Purse: AUD71,000,000

Surface: Hardcourt outdoor

MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Wednesday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Second Round

Stefanos Tsitsipas (6), Greece, def. Philipp Kohlschreiber, Germany, walkover.

Sam Querrey, United States, def. Ricardas Berankis, Lithuania, 7-6 (2), 4-6, 6-4, 6-4.

Yoshihito Nishioka, Japan, def. Daniel Evans (30), Britain, 6-4, 6-3, 6-4.

Guido Pella (22), Argentina, def. Gregoire Barrere, France, 6-1, 6-4, 3-6, 6-3.

Diego Schwartzman (14), Argentina, def. Alejandro Davidovich Fokina, Spain, 6-1, 6-4, 6-2.

Novak Djokovic (2), Serbia, def. Tatsuma Ito, Japan, 6-1, 6-4, 6-2.

Marton Fucsovics, Hungary, def. Jannik Sinner, Italy, 6-4, 6-4, 6-3.

Tommy Paul, United States, def. Grigor Dimitrov (18), Bulgaria, 6-4, 7-6 (6), 3-6, 6-7 (3), 7-6 (3).

Marin Cilic, Croatia, def. Benoit Paire (21), France, 6-2, 6-7 (6), 3-6, 6-1, 7-6 (3).

Milos Raonic (32), Canada, def. Cristian Garin, Chile, 6-3, 6-4, 6-2.

Tennys Sandgren, United States, def. Matteo Berrettini (8), Italy, 7-6 (7), 6-4, 4-6, 2-6, 7-5.

Dusan Lajovic (24), Serbia, def. Marc Polmans, Australia, 6-2, 6-4, 6-3.

John Millman, Australia, def. Hubert Hurkacz (31), Poland, 6-4, 7-5, 6-3.

Roberto Bautista-Agut (9), Spain, def. Michael Mmoh, United States, 5-7, 6-2, 6-4, 6-1.

Roger Federer (3), Switzerland, def. Filip Krajinovic, Serbia, 6-1, 6-4, 6-1.

Fabio Fognini (12), Italy, def. Jordan Thompson, Australia, 7-6 (4), 6-1, 3-6, 4-6, 7-6 (4).

Women’s Singles

First Round

Anett Kontaveit (28), Estonia, def. Astra Sharma, Australia, 6-0, 6-2.

Iga Swiatek, Poland, def. Timea Babos, Hungary, 6-3, 6-2.

Anastasia Pavlyuchenkova (30), Russia, def. Nina Stojanovic, Serbia, 6-1, 7-5.

Taylor Townsend, United States, def. Jessica Pegula, United States, 6-4, 7-6 (5).

Heather Watson, Britain, def. Kristyna Pliskova, Czech Republic, 4-6, 6-3, 6-1.

Sara Sorribes Tormo, Spain, def. Veronika Kudermetova, Russia, 2-6, 6-1, 6-1.

Carla Suarez Navarro, Spain, def. Aryna Sabalenka (11), Belarus, 7-6 (6), 7-6 (6).

Elise Mertens (16), Belgium, def. Danka Kovinic, Montenegro, 6-2, 6-0.

Women’s Singles

Second Round

Sofia Kenin (14), United States, def. Ann Li, United States, 6-1, 6-3.

Naomi Osaka (3), Japan, def. Zheng Saisai, China, 6-2, 6-4.

Zhang Shuai, China, def. Caty McNally, United States, 6-2, 6-4.

Petra Kvitova (7), Czech Republic, def. Paula Badosa, Spain, 7-5, 7-5.

Julia Goerges, Germany, def. Petra Martic (13), Croatia, 4-6, 6-3, 7-5.

Ekaterina Alexandrova (25), Russia, def. Barbora Krejcikova, Czech Republic, 6-1, 6-3.

Alison Riske (18), United States, def. Zhu Lin, China, 6-3, 6-1.

Ashleigh Barty (1), Australia, def. Polona Hercog, Slovenia, 6-1, 6-4.

Ons Jabeur, Tunisia, def. Caroline Garcia, France, 1-6, 6-2, 6-3.

Caroline Wozniacki, Denmark, def. Dayana Yastremska (23), Ukraine, 7-5, 7-5.

Elena Rybakina (29), Kazakhstan, def. Greet Minnen, Belgium, 6-3, 6-4.

Cori Gauff, United States, def. Sorana Cirstea, Romania, 4-6, 6-3, 7-5.

Wang Qiang (27), China, def. Fiona Ferro, France, 6-1, 6-2.

Maria Sakkari (22), Greece, def. Nao Hibino, Japan, 7-6 (4), 6-4.

Serena Williams (8), United States, def. Tamara Zidansek, Slovenia, 6-2, 6-3.

Madison Keys (10), United States, def. Arantxa Rus, Netherlands, 7-6 (3), 6-2.

Men’s Doubles

First Round

Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (6), Argentina, def. Philipp Oswald, Austria, and Marcus Daniell, New Zealand, 6-4, 6-4.

Franko Skugor, Croatia, and Austin Krajicek (16), United States, def. Igor Zelenay, Slovakia, and Roman Jebavy, Czech Republic, 6-4, 6-7 (4), 6-3.

Sander Gille and Joran Vliegen, Belgium, def. Feliciano Lopez and Pablo Andujar, Spain, 6-4, 6-1.

Mikhail Kukushkin and Alexander Bublik, Kazakhstan, def. Kevin Krawietz and Andreas Mies (3), Germany, 6-3, 7-6 (7).

Jonny O Mara, Britain, and Marcelo Arevalo-Gonzalez, El Salvador, def. Juan Ignacio Londero, Argentina, and Hugo Dellien, Bolivia, 6-3, 6-2.

Horia Tecau, Romania, and Jean-Julien Rojer (8), Netherlands, def. Aisam-ul-Haq Qureshi, Pakistan, and Dominic Inglot, Britain, 6-1, 3-6, 6-2.

Henri Kontinen, Finland, and Jan-Lennard Struff, Germany, def. Andreas Seppi and Lorenzo Sonego, Italy, 6-4, 6-1.

Andres Molteni, Argentina, and Hugo Nys, Monaco, def. Matthew Ebden and Alex Bolt, Australia, 4-6, 6-4, 7-5.

Leonardo Mayer and Federico Delbonis, Argentina, def. Aljaz Bedene, Slovenia, and Ariel Behar, Uruguay, 6-3, 6-2.

Ivan Dodig, Croatia, and Filip Polasek (4), Slovakia, def. Blake Ellis and Alexei Popyrin, Australia, 7-6 (11), 6-3.

Artem Sitak, New Zealand, and Divij Sharan, India, def. Joao Sousa, Portugal, and Pablo Carreno Busta, Spain, 6-4, 7-5.

Nikola Mektic, Croatia, and Wesley Koolhof (5), Netherlands, def. Marco Cecchinato, Italy, and Laslo Djere, Serbia, 6-3, 7-6 (6).

Luke Saville and Max Purcell, Australia, def. Andrei Vasilevski, Belarus, and Andrey Rublev, Russia, 6-3, 6-2.

Chris Guccione and Matt Reid, Australia, def. Marc Lopez and Albert Ramos-Vinolas, Spain, 6-4, 6-3.

Michael Venus, New Zealand, and John Peers (7), Australia, def. Frederik Nielsen, Denmark, and Tim Puetz, Germany, 7-5, 6-3.

Bob Bryan and Mike Bryan (13), United States, def. Rohan Bopanna, India, and Yasutaka Uchiyama, Japan, 6-1, 3-6, 6-3.

Oliver Marach, Austria, and Raven Klaasen (9), South Africa, def. Casper Ruud, Norway, and Miomir Kecmanovic, Serbia, 6-2, 4-6, 6-3.

Women’s Doubles

First Round

Latisha Chan and Hao-Ching Chan (7), Taiwan, def. Oksana Kalashnikova, Georgia, and Miyu Kato, Japan, 7-6 (3), 6-3.

Maddison Inglis and Kaylah Mcphee, Australia, def. Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Zhaoxuan Yang (14), China, 6-4, 6-1.

Jennifer Brady and Caroline Dolehide, United States, def. Xu Yifan, China, and Nicole Melichar (5), United States, 6-3, 6-4.

Renata Voracova, Czech Republic, and Bernarda Pera, United States, def. Vania King and Christina McHale, United States, 1-6, 6-3, 7-6 (1).

Lauren Davis, United States, and Viktorija Golubic, Switzerland, def. Lizette Cabrera and Destanee Aiava, Australia, 7-6 (5), 1-6, 6-1.

Alicja Rosolska, Poland, and Danielle Collins, United States, def. Magda Linette, Poland, and Kateryna Kozlova, Ukraine, 5-7, 7-5, 6-0.

Aliaksandra Sasnovich, Belarus, and Viktoria Kuzmova (15), Slovakia, def. Alexandra Bozovic and Amber Marshall, Australia, 6-2, 4-6, 6-3.

Arina Rodionova and Jaimee Fourlis, Australia, def. Sharon Fichman, Canada, and Cornelia Lister, Sweden, 7-6 (4), 6-2.

Asia Muhammad and Sabrina Santamaria, United States, def. Storm Sanders and Priscilla Hon, Australia, 6-3, 3-6, 6-3.

Monica Niculescu, Romania, and Misaki Doi, Japan, def. Yulia Putintseva, Kazakhstan, and Anna Kalinskaya, Russia, 6-7 (5), 6-4, 6-2.

