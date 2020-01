Baseball Hall of Fame-Multiple Ballots

Players who have been needed more than one ballot to be elected to the Baseball Hall of Fame by the Baseball Writers Association of America (number of ballots includes run-off elections):

Player Year Ballots Grover Cleveland Alexander 1938 3 Roberto Alomar 2011 2 Luis Aparicio 1984 6 Luke Appling 1964 8 Jeff Bagwell 2017 7 Yogi Berra 1972 2 Craig Biggio 2015 3 Bert Blyleven 2011 14 Lou Boudreau 1970 12 Roy Campanella 1969 7 Gary Carter 2003 6 Mickey Cochrane 1947 7 Eddie Collins 1939 4 Joe Cronin 1956 11 Andre Dawson 2010 9 Dizzy Dean 1953 12 Bill Dickey 1954 11 Joe DiMaggio 1955 3 Don Drysdale 1984 10 Rollie Fingers 1992 2 Carlton Fisk 2000 2 Whitey Ford 1974 2 Jimmie Foxx 1951 8 Frankie Frisch 1947 7 Charlie Gehringer 1949 8 Goose Gossage 2008 9 Hank Greenberg 1956 10 Lefty Grove 1947 5 Vladimir Guerrero 2018 2 Gabby Hartnett 1955 13 Harry Heilmann 1952 13 Trevor Hoffman 2018 3 Rogers Hornsby 1942 5 Carl Hubbell 1947 4 Catfish Hunter 1987 3 Ferguson Jenkins 1991 3 Willie Keeler 1939 4 Harmon Killebrew 1984 4 Ralph Kiner 1975 15 Nap Lajoie 1937 2 Barry Larkin 2012 3 Bob Lemon 1976 14 Ted Lyons 1955 11 Rabbit Maranville 1954 16 Juan Marichal 1983 3 Edgar Martinez 2019 10 Eddie Mathews 1978 5 Joe Medwick 1968 11 Mike Mussina 2019 6 Phil Niekro 1997 5 Mel Ott 1951 4 Herb Pennock 1948 9 Tony Perez 2000 9 Gaylord Perry 1991 3 Mike Piazza 2016 4 Tim Raines 2017 10 Jim Rice 2009 15 Robin Roberts 1976 4 Red Ruffing 1967 18 Ryne Sandberg 2005 3 Al Simmons 1953 10 George Sisler 1939 4 Duke Snider 1980 11 Tris Speaker 1937 2 Bruce Sutter 2006 13 Don Sutton 1998 5 Bill Terry 1954 15 Pie Traynor 1948 9 Dazzy Vance 1955 17 Larry Walker 2020 10 Paul Waner 1952 7 Hoyt Wilhelm 1985 8 Billy Williams 1987 6 Early Wynn 1972 4 Cy Young 1937 2

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.