Cent. Arkansas 88, SE Louisiana 68

By The Associated Press

SE LOUISIANA (6-15)

Julien 5-8 1-1 12, Brewer 4-14 1-1 9, Smith 4-7 0-1 9, Caldwell 2-3 0-0 4, Diop 6-9 1-6 13, Kirby 2-4 1-3 6, Gonzalez 3-7 0-0 7, Starwood 1-3 1-2 3, Butler 1-4 0-0 2, Romanov 0-1 0-2 0, Saunders 1-2 0-0 3, Howell 0-0 0-0 0. Totals 29-62 5-16 68.

CENT. ARKANSAS (6-15)

Bergersen 6-9 6-9 20, Kayouloud 3-9 0-0 6, Jones 3-9 4-4 10, Koval 5-12 7-8 18, Chatham 6-8 2-2 14, Weidenaar 2-5 2-2 8, Baker 2-7 2-2 8, Shittu 1-1 0-0 2, Cooper 0-0 0-0 0, McDaniel 0-0 0-0 0, Olowokere 0-0 2-2 2, Vanover 0-0 0-0 0. Totals 28-60 25-29 88.

Halftime_Cent. Arkansas 40-38. 3-Point Goals_SE Louisiana 5-19 (Julien 1-2, Saunders 1-2, Gonzalez 1-3, Kirby 1-3, Smith 1-3, Caldwell 0-1, Butler 0-2, Brewer 0-3), Cent. Arkansas 7-21 (Baker 2-5, Bergersen 2-5, Weidenaar 2-5, Koval 1-2, Jones 0-2, Kayouloud 0-2). Fouled Out_Brewer, Gonzalez. Rebounds_SE Louisiana 26 (Brewer 6), Cent. Arkansas 40 (Koval 14). Assists_SE Louisiana 11 (Julien 3), Cent. Arkansas 17 (Jones 6). Total Fouls_SE Louisiana 25, Cent. Arkansas 17. A_1,255 (5,320).

