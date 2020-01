By The Associated Press

Wednesday, Jan. 15

EAST

Albany (NY) 76, New Hampshire 73, OT

American 61, Bucknell 60

Arcadia 74, ALVR 72

Babson 94, Coast Guard 92, OT

Becker 78, Mitchell 64

Bloomfield 88, Nyack 64

Bridgeport 104, Molloy 89

Caldwell 78, Sciences (Pa.) 64

Catholic 60, Juniata 46

Centenary (NJ) 86, Bryn Athyn 73

Cobleskill 94, KC 67

D’Youville 90, Pitt.-Bradford 59

DeSales 79, Wilkes 74

Duquesne 58, Fordham 56, OT

Eastern Nazarene 73, Dean 64

Emmanuel 81, Elms 63

Fairfield 61, St. Peter’s 51

Franciscan 72, La Roche 71

Gallaudet 67, Penn St.-Abington 65

George Washington 73, George Mason 67

Georgetown 83, Creighton 80

Hartford 68, Stony Brook 65

Hartwick 84, Pine Manor 57

Hood 78, Messiah 63

Hunter 85, City Colllege (NY) 58

Jefferson 64, Goldey-Beacom 52

Kutztown 77, Mansfield 63

LIU 69, St. Francis (NY) 66

Lafayette 71, Colgate 67

Lancaster Bible 82, Penn St.-Berks 68

Lycoming 76, Lebanon Valley 54

Maine 104, Mass.-Lowell 98, OT

Marymount 73, Neumann 65

Mass.-Dartmouth 80, Keene St. 77

Medaille 101, Alfred St. 76

Mercy 70, Queens (NY) 57

Merrimack 71, Bryant 67

Morrisville St. 90, Wells 67

Muhlenberg 78, Ursinus 64

Navy 88, Lehigh 83

New England 90, Colby Sawyer 79

Penn St. Behrend 69, Hilbert 65

Penn St.-Harrisburg 100, Penn College 52

Pitt.-Greensburg 85, Mount Aloysius 61

Plymouth St. 99, S. Maine 80

Post (Conn.) 99, Felician 79

Providence 63, St. John’s 58

Rhode Island 71, Saint Joseph’s 61

Rhode Island Coll. 72, E. Connecticut 69

Rutgers 59, Indiana 50

Rutgers-Camden 89, Montclair St. 77

SUNY-IT 82, Cazenovia 66

Sacred Heart 66, CCSU 55

Salisbury 75, Mary Washington 65

Scranton 89, Moravian 69

Shippensburg 102, Bloomsburg 78

Slippery Rock 81, Millersville 80

Springfield 100, Clark 65

St. Bonaventure 74, UMass 61

St. Elizabeth 82, Valley Forge 72

St. Francis (Pa.) 100, Fairleigh Dickinson 85

St. Michael’s 84, St. Rose 74

Stevens Tech 76, Kings (Pa.) 60

Stockton 54, Rutgers-Newark 47

Swarthmore 71, Haverford 53

Syracuse 76, Boston College 50

TCNJ 83, William Paterson 59

Temple 65, Wichita St. 53

Thomas (Maine) 90, St. Joseph’s (Maine) 73

Vermont 72, Binghamton 53

Washington (Md.) 67, McDaniel 51

Westminster (Pa.) 76, Bethany (WV) 64

Widener 98, Albright 84

Wilmington (DC) 75, Chestnut Hill 66

Wilson 90, Rosemont 80, 2OT

Worcester Tech 94, Wheaton 66

SOUTH

Alabama 83, Auburn 64

Anderson (SC) 83, Coker 61

Augusta 94, Francis Marion 81

Bluefield St. 89, Benedict 79

Carson-Newman 72, Tusculum 68

Chattanooga 72, Wofford 59

ETSU 88, Samford 63

Florida Southern 92, Eckerd 84

Florida St. 54, Virginia 50

Furman 83, W. Carolina 79

Georgia 80, Tennessee 63

Georgia College 83, Young Harris 78

Georgia Southwestern 98, Clayton St. 81

Greensboro 95, Pfeiffer 87

Guilford 99, Emory & Henry 87

King (Tenn.) 100, North Greenville 68

Lees-Mcrae 103, Emmanuel 98

Lincoln Memorial 100, Mars Hill 79

Livingstone 109, Shaw 104, OT

Lynchburg 76, Hampden-Sydney 51

McNeese St. 72, Incarnate Word 56

Mercer 73, VMI 62

NC State 80, Miami 63

Northwestern St. 73, Nicholls 72

Notre Dame 78, Georgia Tech 74

Nova Southeastern 103, Palm Beach Atlantic 88

Queens (NC) 90, Catawba 80

Randolph Macon 77, E. Mennonite 49

Roanoke 80, Ferrum 67

Rollins 80, Lynn 69

SE Louisiana 62, Texas A&M-CC 56

South Carolina 81, Kentucky 78

Southern Wesleyan 86, Erskine 69

St. Leo 92, Embry-Riddle 85

Tulsa 65, East Carolina 49

UNC-Greensboro 79, The Citadel 69

Va. Wesleyan 71, Shenandoah 55

Washington & Lee 81, Randolph 65

MIDWEST

Bradley 91, Missouri St. 78

Cornell (Iowa) 80, Ripon 63

DePauw 89, Denison 79

Defiance 99, Manchester 83

Earlham 74, Bluffton 67

Fontbonne 95, Westminster (Mo.) 90

Franklin 85, Mount St. Joseph 80

Grinnell 135, Illinois College 107

Hanover 90, Transylvania 80

Hiram 80, Allegheny 79

Illinois Wesleyan 70, North Park 56

Indiana St. 65, Evansville 42

Kalamazoo 108, Olivet 103

Lake Forest 83, Lawrence 73

Marian 70, Illinois Tech 64

Marietta 75, Capital 47

Marquette 85, Xavier 65

Milwaukee Engineering 78, Wis. Lutheran 69

Minnesota 75, Penn St. 69

Monmouth (Ill.) 82, Knox 73

Mount Union 105, Muskingum 86

N. Dakota St. 72, South Dakota 70

N. Iowa 88, Valparaiso 78

North Central 76, Millikin 66

Ohio Northern 81, Baldwin Wallace 74

Ohio Wesleyan 69, Kenyon 55

Pittsburg St. 68, Cent. Missouri 57

S. Dakota St. 87, North Dakota 66

Salem International 88, Central St. (Ohio) 72

Seton Hall 78, Butler 70

St. Norbert 72, Beloit 55

Wis.-La Crosse 84, Wis.-Whitewater 78, OT

Wis.-Oshkosh 82, Wis.-Eau Claire 66

Wis.-River Falls 92, Wis.-Stout 79

Wis.-Stevens Pt. 66, Wis.-Platteville 64

Wittenberg 84, Wabash 74

Wooster 94, Oberlin 92

SOUTHWEST

Arkansas 75, Vanderbilt 55

Baylor 68, Iowa St. 55

Houston 71, SMU 62

New Orleans 106, Houston Baptist 98

Sam Houston St. 80, Lamar 75, OT

Stephen F. Austin 77, Cent. Arkansas 76

Texas 76, Oklahoma St. 64

UTEP 80, UTSA 77, OT

FAR WEST

Air Force 85, Boise St. 78

Colorado St. 105, New Mexico 72

Stanford 74, UCLA 59

UC Irvine 74, Cal St.-Fullerton 61

UNLV 98, San Jose St. 87

