Saturday, Jan. 18

EAST

American U. 81, Holy Cross 69

Army 81, Loyola (Md.) 80

Colgate 79, Boston U. 70

Delaware 79, Elon 78

Drexel 84, William & Mary 57

Harvard 67, Dartmouth 62

Marquette 84, Georgetown 80

Maryland 57, Purdue 50

Merrimack 53, Robert Morris 49

Mount St. Mary’s 79, CCSU 52

New Hampshire 65, UMBC 60

Penn St. 90, Ohio St. 76

Pittsburgh 66, North Carolina 52

Rhode Island 66, La Salle 63

Saint Joseph’s 87, Penn 81

Seton Hall 82, St. John’s 79

Towson 69, James Madison 61

Vermont 74, Hartford 57

Villanova 61, UConn 55

SOUTH

Alabama 88, Missouri 74

Arkansas St. 80, Coastal Carolina 75

Campbell 68, Longwood 58

Charleston Southern 79, High Point 60

Coll. of Charleston 69, Hofstra 67

Florida 69, Auburn 47

Florida St. 83, Miami 79

Hampton 88, UNC-Asheville 86

Mercer 90, Samford 75

NC State 60, Clemson 54

Richmond 97, George Mason 87

South Alabama 74, Georgia Southern 68

Southern Miss. 81, Rice 68

Syracuse 71, Virginia Tech 69

Texas-Arlington 78, Louisiana-Monroe 58

Troy 75, Georgia St. 65

Tulsa 67, Tulane 54

VCU 91, St. Bonaventure 63

VMI 88, The Citadel 79

MIDWEST

Ball St. 71, Miami (Ohio) 62

Buffalo 86, Cent. Michigan 67

DePaul 79, Butler 66

Green Bay 83, Detroit 80

Ill.-Chicago 75, IUPUI 66

Kansas St. 84, West Virginia 68

Missouri St. 68, Evansville 58

Ohio 60, E. Michigan 58

Oral Roberts 92, Fort Wayne 68

Toledo 99, Akron 89

SOUTHWEST

Baylor 75, Oklahoma St. 68

Kansas 66, Texas 57

Oklahoma 83, TCU 63

South Carolina 81, Texas A&M 67

UTSA 86, UTEP 70

FAR WEST

Arizona 75, Colorado 54

Colorado St. 78, Air Force 65

Denver 91, Nebraska-Omaha 76

N. Arizona 64, N. Colorado 58

S. Utah 74, Sacramento St. 49

San Francisco 61, Loyola Marymount 53

___

