Tuesday, Jan. 21

EAST

Albertus Magnus 80, Regis 75, OT

Buffalo 90, W. Michigan 79

Caldwell 79, Felician 68

Colby 97, Husson 70

Cortland 90, New Paltz 79

Dominican (NY) 91, Post (Conn.) 65

Emmanuel 86, Johnson & Wales (RI) 84, OT

Fredonia St. 62, PEN 53

Goldey-Beacom 69, Georgian Court 64

Hamilton 72, Elmira 60

Jefferson 91, Chestnut Hill 75

Lasell 90, Norwich 77

Nyack 84, Concordia (Neb.) 63

Oneonta 76, Oswego St. 66

Penn College 90, Penn St.-Berks 70

RPI 89, Bard 49

Sciences (Pa.) 77, Wilmington (DC) 76

Skidmore 76, Vassar 60

St. Joseph (Conn.) 99, Suffolk 83

St. Joseph’s (Maine) 98, Colby Sawyer 83

VCU 73, Saint Joseph’s 60

Villanova 76, Butler 61

York (Pa.) 81, Wilson 49

SOUTH

Averett 90, Greensboro 56

Clemson 71, Wake Forest 68

Duke 89, Miami 59

Kentucky 89, Georgia 79

LSU 84, Florida 82

Pfeiffer 112, Methodist 110, 2OT

Piedmont 97, Brevard 73

Tennessee 73, Mississippi 48

Wichita St. 56, South Florida 43

MIDWEST

Akron 81, Miami (Ohio) 60

Aurora 74, Marian 69

Beloit 61, Ripon 55

Benedictine (Ill.) 66, Concordia (Ill.) 63

Bowling Green 62, E. Michigan 59

Edgewood 86, Dominican 76

Fontbonne 87, Principia 76

Grinnell 99, Cornell (Iowa) 96

Illinois 79, Purdue 62

Iowa St. 89, Oklahoma St. 82

Kansas 81, Kansas St. 60

Knox 96, Lawrence 83

Lakeland 109, Concordia (Wis.) 87

Marquette 82, St. John’s 68

Maryland 77, Northwestern 66

Milwaukee Engineering 68, Illinois Tech 57

Monmouth (Ill.) 90, Illinois College 87, OT

N. Illinois 76, Kent St. 69

St. Norbert 86, Lake Forest 52

Texas A&M 66, Missouri 64

Toledo 83, Ohio 74

Wis. Lutheran 101, Rockford 77

Wisconsin 82, Nebraska 68

SOUTHWEST

Austin 96, Dallas 85

TCU 65, Texas Tech 54

FAR WEST

Hawaii Pacific 82, Fresno Pacific 76

New Mexico 86, San Jose St. 59

San Diego St. 72, Wyoming 55

Utah St. 72, Air Force 47

