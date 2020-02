By The Associated Press

Friday, Jan. 31

EAST

Amherst 75, Wesleyan (Conn.) 53

Bowling Green 78, Buffalo 77

Brandeis 71, Case Western 64

Brockport 77, Potsdam 74

Brown 74, Cornell 63

Carnegie Mellon 84, NYU 71

Clarkson 84, Vassar 72

Colby 101, Bates 84

Cortland 82, Fredonia St. 68

Hobart 78, Ithaca 77

Hunter 60, Brooklyn 58

Maine Maritime 84, Thomas (Maine) 82

Maine-Farmington 77, Husson 70

Maine-Presque Isle 86, Lyndon St. 80

Marist 67, Niagara 48

Nazareth 92, Alfred 66

Oswego St. 84, Buffalo St. 69

Penn 75, Harvard 72, OT

Plattsburgh 68, Geneseo 59

Princeton 66, Dartmouth 44

Quinnipiac 90, Canisius 73

RPI 78, Skidmore 65

Rhode Island 87, VCU 75

Rider 68, Fairfield 52

SUNY-Canton 68, No. Vermont 51

Siena 87, Iona 64

St. John Fisher 84, Houghton 69

St. Lawrence 72, Bard 61

St. Peter’s 70, Manhattan 53

Trinity (Conn.) 82, Middlebury 76

Tufts 85, Bowdoin 73

Union (NY) 85, Rochester 68

WUSL 76, Rochester 66

Williams 71, Connecticut College 62

Yale 93, Columbia 62

York (NY) 66, Lehman 62

SOUTH

Berry 72, Rhodes 61

Centenary 66, Schreiner 63

Centre 70, Birmingham Southern 55

Hendrix 75, Oglethorpe 71

North Greenville 76, Regent 64

Sewanee 98, Millsaps 91

MIDWEST

Beloit 76, Knox 64

Cornell (Iowa) 79, Lawrence 70

Emory 83, Chicago 66

Illinois College 87, Lake Forest 76

Kent St. 68, Akron 67

Minn. St. (Moorhead) 88, Minnesota St. 63

Minot St. 82, Augustana (SD) 80

N. Kentucky 71, Green Bay 62

Northern St. 88, Concordia (St.P.) 60

Oakland 77, Detroit 64

Ripon 83, Monmouth (Ill.) 54

SW Minnesota 77, Minn.-Crookston 63

Sioux Falls 66, Bemidji St. 54

St. Cloud St. 79, Upper Iowa 62

St. Norbert 109, Grinnell 79

Wayne St. (Neb.) 85, Mary 77, OT

Winona St. 85, Minn. Duluth 57

Wright St. 65, Milwaukee 61

SOUTHWEST

Austin 79, Colorado 77

Dallas 78, Johnson & Wales (Co.) 66

St. Thomas (Texas) 104, Trinity (Texas) 72

Texas Lutheran 78, Southwestern (Texas) 76

FAR WEST

Colo.-Colo. Springs 95, N.M. Highlands 85

Colorado Christian 94, Western St. (Col.) 92, OT

Colorado Mines 89, CSU-Pueblo 61

Dixie St. 90, Fort Lewis 72

Regis 91, Colorado Mesa 89

S.D. Mines 80, Metropolitan St. 51

Westminster (Utah) 71, Adams St. 67

