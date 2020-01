E. Illinois 61, SE Missouri 59

By The Associated Press

SE MISSOURI (4-17)

Caldwell 7-17 5-6 20, Nicholas 0-8 0-0 0, Q.Wilson 2-5 0-4 4, Love 4-9 0-0 8, Tolbert 2-6 2-2 6, Gable 1-2 0-0 3, Hogan 3-10 0-0 7, Russell 1-3 0-0 3, Morrison 1-1 0-0 3, Agnew 1-4 1-2 3, Kao 1-1 0-0 2. Totals 23-66 8-14 59.

E. ILLINOIS (11-9)

Dixon 4-6 3-8 11, M.Smith 7-13 4-5 19, Wallace 5-10 1-2 11, Matlock 2-4 1-2 5, S.Smith 2-2 0-2 4, Johnson 0-2 2-4 2, Skipper-Brown 1-3 1-3 3, Duffus 1-1 1-2 3, Charles 1-2 0-0 3, Koch 0-0 0-0 0. Totals 23-43 13-28 61.

Halftime_E. Illinois 34-31. 3-Point Goals_SE Missouri 5-19 (Morrison 1-1, Russell 1-1, Gable 1-2, Hogan 1-3, Caldwell 1-8, Love 0-1, Nicholas 0-3), E. Illinois 2-9 (Charles 1-1, M.Smith 1-6, Matlock 0-1, Wallace 0-1). Rebounds_SE Missouri 37 (Hogan 8), E. Illinois 32 (Dixon 11). Assists_SE Missouri 9 (Caldwell, Love, Russell 2), E. Illinois 6 (Wallace, S.Smith 2). Total Fouls_SE Missouri 22, E. Illinois 14. A_1,538 (5,400).

