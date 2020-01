European PGA-Abu Dhabi HSBC Championship Leading Scores

By The Associated Press

Friday At Abu Dhabi GC Abu Dhabi, United Arab Emirates Purse: $7 million Yardage: 7,583; Par: 72 Second Round Francesco LaPorta, Italy 71-63—134 Rafael Cabrera-Bello, Spain 67-68—135 Matthew Fitzpatrick, England 68-67—135 Sergio Garcia, Spain 67-69—136 Renato Paratore, Italy 64-72—136 Haotong Li, China 67-69—136 Louis Oosthuizen, South Africa 69-68—137 Adri Arnaus, Spain 70-67—137 Lee Westwood, England 69-68—137 Patrick Cantlay, United States 71-66—137 Kurt Kitayama, United States 67-70—137 Zander Lombard, South Africa 67-71—138 Lucas Herbert, Australia 69-69—138 Joost Luiten, Netherlands 70-68—138 Bernd Wiesberger, Austria 69-69—138 David Law, Scotland 70-68—138 Thomas Pieters, Belgium 68-70—138 Also Tommy Fleetwood, England 71-70—141 Martin Kaymer, Germany 68-73—141 Brooks Koepka, United States 66-75—141 David Lipsky, United States 73-69—142 Sean Crocker, United States 72-70—142 Matt Wallace, England 73-70—143 Missed Cut Shane Lowry, Ireland 70-74—144 Eddie Pepperell, England 73-74—147 Ian Poulter, England 73-74—147 Padraig Harrington, Ireland 76-72—148 Bryson DeChambeau, United States 72-77—149

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.