Hall Of Fame Voting Percentages

By The Associated Press

Players elected by the BBWAA Ballots Player Year Votes-Cast Pct. Mariano Rivera 2019 425-425 100.00 Ken Griffey Jr. 2016 437-440 99.32 Tom Seaver 1992 425-430 98.84 Nolan Ryan 1999 491-497 98.79 Cal Ripken Jr. 2007 537-545 98.53 Ty Cobb 1936 222-226 98.23 George Brett 1999 488-497 98.19 Hank Aaron 1982 406-415 97.83 Tony Gwynn 2007 532-545 97.61 Randy Johnson 2015 534-549 97.27 Greg Maddux 2014 555-571 97.20 Chipper Jones 2018 410-422 97.15 Mike Schmidt 1995 444-460 96.52 Johnny Bench 1989 431-447 96.42 Steve Carlton 1994 436-455 95.82 Babe Ruth 1936 215-226 95.13 Honus Wagner 1936 215-226 95.13 Rickey Henderson 2009 511-539 94.81 Willie Mays 1979 409-432 94.68 Carl Yastrzemski 1989 423-447 94.63 Bob Feller 1962 150-160 93.75 Reggie Jackson 1993 423-396 93.62 Ted Williams 1966 282-302 93.38 Stan Musial 1969 317-340 93.24 Vladimir Guerrero 2018 392-422 92.89 Roberto Clemente 1973 393-424 92.69 Jim Palmer 1990 444-411 92.57 Brooks Robinson 1983 344-374 91.98 Tom Glavine 2014 525-571 91.94 Wade Boggs 2005 474-516 91.86 Ozzie Smith 2002 472-433 91.74 Pedro Martinez 2015 500-549 91.07 Christy Mathewson 1936 205-226 90.71 Rod Carew 1991 401-443 90.52 Roberto Alomar 2011 523-581 90.01 Jim Thome 2018 379-422 89.81 Frank Robinson 1982 370-415 89.16 Joe DiMaggio 1955 223-251 88.84 Al Kaline 1980 340-385 88.31 Mickey Mantle 1974 322-365 88.22 Mel Ott 1951 197-226 87.17 Carl Hubbell 1947 140-161 86.96 Red Ruffing 1967 266-306 86.93 Sandy Koufax 1972 344-396 86.87 Robin Roberts 1976 337-388 86.86 Harry Heilmann 1952 203-234 86.75 Duke Snider 1980 333-385 86.49 Ted Lyons 1955 217-251 86.45 Barry Larkin 2012 495-573 86.39 Jeff Bagwell 2017 381-442 86.20 Tim Raines 2017 380-442 85.98 Goose Gossage 2008 466-543 85.82 George Sisler 1939 235-274 85.77 Billy Williams 1987 354-413 85.71 Yogi Berra 1972 339-396 85.61 Roy Halladay 2019 363-425 85.41 Edgar Martinez 2019 363-425 85.41 Eddie Murray 2003 423-496 85.28 Paul Molitor 2004 431-506 85.18 Charlie Gehringer 1949 159-187 85.03 Hank Greenberg 1956 164-193 84.97 Joe Medwick 1968 240-283 84.81 Luis Aparicio 1984 341-403 84.62 Frankie Frisch 1947 136-161 84.47 Dave Winfield 2001 435-515 84.47 Bob Gibson 1981 337-401 84.04 Luke Appling 1964 189-225 84.00 Ernie Banks 1977 321-383 83.81 Hoyt Wilhelm 1985 331-395 83.80 Frank Thomas 2014 478-571 83.71 Juan Marichal 1983 313-374 83.69 Walter Johnson 1936 189-226 83.63 Nap Lajoie 1937 168-201 83.58 Paul Waner 1952 195-234 83.33 Dennis Eckersley 2004 421-506 83.20 Harmon Killebrew 1984 335-403 83.13 Mike Piazza 2016 365-440 82.95 Rabbit Maranville 1954 209-252 82.94 Warren Spahn 1973 315-380 82.89 John Smoltz 2015 455-549 82.88 Craig Biggio 2015 454-549 82.70 Willie Stargell 1988 352-427 82.44 Kirby Puckett 2001 423-515 82.14 Tris Speaker 1937 165-201 82.09 Joe Morgan 1990 363-444 81.76 Dazzy Vance 1955 205-251 81.67 Don Sutton 1998 386-473 81.61 Willie McCovey 1986 346-425 81.41 Rollie Fingers 1992 349-430 81.16 Grover Cleveland Alexander 1938 212-262 80.92 Phil Niekro 1997 380-473 80.34 Bill Dickey 1954 202-252 80.16 Trevor Hoffman 2018 337-422 79.85 Lou Brock 1985 315-395 79.75 Bert Blyleven 2011 463-581 79.69 Carlton Fisk 2000 397-499 79.55 Mickey Cochrane 1947 128-161 79.50 Eddie Mathews 1978 301-379 79.42 Roy Campanella 1969 270-340 79.41 Jimmie Foxx 1951 179-226 79.20 Dizzy Dean 1953 209-264 79.17 Joe Cronin 1956 152-193 78.76 Bob Lemon 1976 305-388 78.61 Don Drysdale 1984 316-403 78.41 Rogers Hornsby 1942 182-233 78.11 Gary Carter 2003 387-496 78.02 Andre Dawson 2010 420-539 77.92 Whitey Ford 1974 284-365 77.81 Eddie Collins 1939 213-274 77.74 Gabby Hartnett 1955 195-251 77.69 Herb Pennock 1948 94-121 77.69 Jackie Robinson 1962 124-160 77.50 Robin Yount 1999 385-497 77.46 Bill Terry 1954 195-252 77.38 Lou Boudreau 1970 232-300 77.33 Gaylord Perry 1991 342-443 77.20 Tony Perez 2000 385-499 77.15 Bruce Sutter 2006 400-520 76.92 Pie Traynor 1948 93-121 76.86 Mike Mussina 2019 326-425 76.71 Jim Rice 2009 412-539 76.44 Lefty Grove 1947 123-161 76.40 Catfish Hunter 1987 315-413 76.27 Ryne Sandberg 2005 393-516 76.16 Cy Young 1937 153-201 76.12 Early Wynn 1972 301-396 76.01 Ivan Rodriguez 2017 336-442 76.01 Willie Keeler 1939 207-274 75.55 Ralph Kiner 1975 273-362 75.41 Ferguson Jenkins 1991 334-443 75.40 Al Simmons 1953 199-264 75.38

