IOWA 77, NORTHWESTERN 51

FG FT Reb IOWA (11-3) Min M-A M-A O-T A PF PTS Czinano 30 9-14 3-4 2-5 2 1 21 Ollinger 30 4-6 3-4 2-12 1 2 11 Doyle 28 6-10 2-3 0-1 7 3 15 Mak. Meyer 31 3-5 0-0 1-5 6 0 9 Sevillian 26 1-3 0-0 0-2 4 2 3 Cook 2 0-0 0-0 1-1 1 0 0 Valino Ramos 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 Marshall 15 1-6 0-0 0-1 2 1 3 Martin 3 0-1 0-0 0-0 1 1 0 Meg. Meyer 2 1-1 0-0 0-1 0 0 3 Sanders 2 0-0 0-0 0-1 0 0 0 Taiwo 12 0-2 0-0 0-2 0 1 0 Warnock 18 4-6 2-2 1-2 0 2 12 Totals 200 29-54 10-13 11-38 24 13 77

Percentages: FG , FT .

3-Point Goals: 9-14, (Mak. Meyer 3-4, Warnock 2-3, Doyle 1-1, Sevillian 1-2, Marshall 1-2, Meg. Meyer 1-1, Taiwo 0-1)

Blocked Shots: 1 (Mak. Meyer 1)

Turnovers: 13 (Ollinger 3, Mak. Meyer 3, Doyle 2, Czinano 1, Sevillian 1, Marshall 1, Taiwo 1)

Steals: 7 (Ollinger 3, Czinano 2, Doyle 1, Mak. Meyer 1)

Technical Fouls: None.

FG FT Reb NORTHWESTERN (12-2) Min M-A M-A O-T A PF PTS Scheid 34 3-8 0-0 0-5 3 1 7 Wolf 19 1-2 0-0 1-2 2 3 2 Burton 33 3-8 2-4 1-3 5 5 10 Pulliam 37 10-23 4-7 2-5 1 1 25 Wood 27 1-4 1-2 2-3 2 2 3 Shaw 12 1-1 0-0 0-0 0 1 2 Galernik 10 0-3 0-0 2-2 0 0 0 Hamilton 21 1-5 0-0 0-2 1 0 2 Hartman 2 0-0 0-0 0-0 1 0 0 Sancataldo 3 0-1 0-0 0-0 0 1 0 Satterwhite 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 Totals 200 20-56 7-13 9-25 15 14 51

Percentages: FG , FT .

3-Point Goals: 4-21, (Burton 2-5, Scheid 1-6, Pulliam 1-5, Galernik 0-1, Hamilton 0-3, Sancataldo 0-1)

Blocked Shots: 2 (Scheid 1, Wood 1)

Turnovers: 9 (Burton 4, Scheid 1, Wolf 1, Pulliam 1, Wood 1, Hamilton 1)

Steals: 8 (Burton 4, Wood 3, Hamilton 1)

Technical Fouls: None.

Iowa 24 9 19 25 —77 Northwestern 13 8 18 12 —51

A_1,843.

Officials_Bryan Enterline, Beverly Roberts, Tina Napier.

