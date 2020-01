Korn Ferry Tour Money Leaders

By The Associated Press

Through Jan. 26

Trn Money 1. Jared Wolfe 2 $110,526 2. Tommy Gainey 2 $108,000 3. Brandon Harkins 2 $58,740 4. Dylan Wu 2 $54,000 5. John Oda 2 $48,090 6. Sean O’Hair 2 $33,285 7. Billy Kennerly 2 $31,182 8. Nick Hardy 2 $28,600 9. Will Zalatoris 2 $27,323 10. José de Jesús Rodríguez 2 $25,065 11. Roberto Díaz 2 $23,906 12. Greg Yates 2 $23,166 13. George Cunningham 2 $22,425 14. Kevin Roy 2 $22,373 15. Will Wilcox 2 $20,460 16. Scott Gutschewski 2 $18,932 T17. Mark Blakefield 2 $18,540 T17. Adam Svensson 2 $18,540 19. Jack Maguire 2 $18,450 20. Davis Riley 2 $17,700 21. John VanDerLaan 2 $17,276 22. Grant Hirschman 2 $17,264 23. Augusto Núñez 2 $17,175 24. Ryan Ruffels 2 $15,948 25. Callum Tarren 2 $14,798 26. Justin Lower 2 $14,790 27. Dan McCarthy 2 $12,450 T28. Julián Etulain 2 $12,378 T28. Ollie Schniederjans 2 $12,378 30. T.J. Vogel 2 $11,085 T31. Ben Silverman 2 $10,860 T31. Chip McDaniel 2 $10,860 T31. Andrew Novak 2 $10,860 34. Greyson Sigg 2 $10,354 35. Brent Grant 2 $10,035 36. Austin Smotherman 2 $9,993 37. Kyle Jones 2 $9,900 38. Steven Alker 2 $8,408 39. Joshua Creel 2 $7,928 40. Zecheng Dou 2 $7,704 41. Alex Prugh 2 $7,628 T42. Shane Smith 2 $7,575 T42. Daniel Miernicki 2 $7,575 T42. Taylor Montgomery 2 $7,575 45. Nicolas Echavarria 2 $7,480 46. Theo Humphrey 2 $7,224 47. Chase Wright 2 $6,546 48. Ben Kohles 2 $6,360 49. Braden Thornberry 2 $5,988 50. Wade Binfield 2 $5,922

