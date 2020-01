Money Leaders

By The Associated Press

HORSE RACING Through Jan. 19 National Thoroughbred Racing Association Jockeys Sts 1st 2nd 3rd Earnings Tyler Gaffalione 80 18 16 9 $808,485 Irad Ortiz Jr. 114 24 19 16 $806,955 Jose Lezcano 57 14 6 13 $679,924 Paco Lopez 93 15 15 18 $614,030 Manuel Franco 58 12 12 12 $612,744 Flavien Prat 49 8 12 10 $596,840 Abel Cedillo 70 8 14 8 $582,134 Drayden Van Dyke 38 9 7 3 $575,890 Luis Saez 112 17 20 14 $561,940 Edgard Zayas 68 13 11 3 $509,715 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Steven Asmussen 84 18 10 14 $642,169 Mark Casse 55 8 8 8 $597,160 Bob Baffert 21 9 3 3 $578,840 Linda Rice 39 11 7 4 $462,986 Saffie Joseph Jr. 31 13 8 0 $460,572 Todd Pletcher 46 11 7 9 $421,750 Karl Broberg 111 21 21 22 $405,836 Michael Maker 65 13 10 9 $401,392 Richard Baltas 28 6 4 2 $376,120 Chad Brown 21 6 7 3 $348,803 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings Noble Drama 1 1 0 0 $121,520 Bast 1 1 0 0 $120,000 Desert Stone (IRE) 1 1 0 0 $120,000 Enforceable 1 1 0 0 $120,000 Queen Bee to You 1 1 0 0 $120,000 Texas Wedge 1 1 0 0 $120,000 Fast Enough 1 1 0 0 $110,000 Warren’s Showtime 1 1 0 0 $110,000 Wound Tight 1 1 0 0 $110,000 Liam’s Lucky Charm 1 1 0 0 $105,000 Two Sixty 1 1 0 0 $105,000 U.S. Trotting Association Drivers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Dexter Dunn 141 35 22 22 $415,030 Aaron Merriman 222 76 39 28 $411,713 Jason Bartlett 115 31 22 10 $404,239 Corey Callahan 174 20 22 27 $296,214 Jim Marohn Jr. 107 21 16 11 $290,882 Tim Tetrick 95 34 8 15 $290,805 George Brennan 105 16 22 10 $284,935 Joe Bongiorno 119 19 22 20 $270,130 Trace Tetrick 141 27 13 14 $262,580 Jeremy Smith 149 17 23 16 $245,837 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Ron Burke 182 40 28 21 $484,364 Scott Di Domenico 58 16 8 9 $209,381 Rene Allard 47 14 11 7 $206,807 Carmen Auciello 90 13 10 12 $193,698 Andrew Harris 58 17 7 7 $188,730 Richard Moreau 106 14 17 15 $166,580 Jim King Jr. 37 14 5 1 $155,159 Nick Surick 120 24 19 17 $143,831 Richard Banca 31 9 6 2 $126,397 Peter Redder 44 5 12 5 $111,080 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings Sintra 7GP 3 3 0 0 $41,580 Keystone Phoenix 6GP 3 2 0 1 $34,500 Granite 7GP 3 2 1 0 $33,250 Moments of Joy 6MP 2 2 0 0 $30,000 Swansea 5 G T 2 1 1 0 $30,000 Johns Baby Girl 6MP 3 3 0 0 $27,250 Slick Tony 5HP 3 1 1 0 $27,000 Sicily 8GP 3 1 1 0 $26,550 Somebaddude 5GP 3 2 0 1 $26,500 Normandy Beach 6GP 2 2 0 0 $26,250

TENNIS Through Jan. 18 ATP Tour Money

1. Novak Djokovic, $1,083,335

2. Roberto Bautista Agut, $724,350

3. Rafael Nadal, $620,725

4. Daniil Medvedev, $477,095

5. Dusan Lajovic, $416,510

6. Karen Khachanov, $402,765

7. Viktor Troicki, $392,510

8. David Goffin, $376,850

9. Nick Kyrgios, $335,970

10. Andrey Rublev, $323,130

Ranking

1. Rafael Nadal, 10,235

2. Novak Djokovic, 9,720

3. Roger Federer, 6,590

4. Daniil Medvedev, 5,960

5. Dominic Thiem, 5,890

6. Stefanos Tsitsipas, 5,375

7. Alexander Zverev, 3,345

8. Matteo Berrettini, 2,870

9. Roberto Bautista Agut, 2,630

10. Gael Monfils, 2,565

Road to London

1. Novak Djokovic, 665

2. Andrey Rublev, 500

3. Roberto Bautista Agut, 295

4. Hubert Hurkacz, 280

5. Dusan Lajovic, 265

6. Ugo Humbert, 260

7. Daniil Medvedev, 255

8. Rafael Nadal, 250

9. Dan Evans, 245

10. David Goffin, 220

Road to Milan (21-and-under)

1. Denis Shapovalov, 195

2. Corentin Moutet, 162

3. Alex de Minaur, 140

4. Felix Auger-Aliassime, 110

5. Miomir Kecmanovic, 90

6. Emil Ruusuvuori, 75

7. Harold Mayot, 23

8. Kacper Zuk, 15

9. Carlos Alcaraz, 10

9. Yuta Shimizu, 10

WTA Money

1. Karolina Pliskova, $272,450

2. Ash Barty, $190,950

3. Ekaterina Alexandrova, $176,435

4. Madison Keys, $142,000

5. Elena Rybakina, $131,402

6. Dayana Yastremska, $90,160

7. Danielle Collins, $84,125

8. Petra Kvitova, $81,600

9. Naomi Osaka, $75,050

10. Barbora Strycova, $70,600

Ranking

1. Ash Barty, 8017

2. Karolina Pliskova, 5940

3. Simona Halep, 5561

4. Naomi Osaka, 5496

5. Elina Svitolina, 5075

6. Bianca Andreescu, 4935

7. Belinda Bencic, 4675

8. Petra Kvitova, 4436

9. Serena Williams, 4215

10. Kiki Bertens, 4165

Road to Shenzhen

1. Ash Barty, 471

2. Karolina Pliskova, 470

3. Elena Rybakina, 460

4. Ekaterina Alexandrova, 440

5. Zhang Shuai, 350

6. Dayana Yastremska, 306

7. Madison Keys, 305

8. Danielle Collins, 295

9. Serena Williams, 280

10. Ana Bogdan, 230

