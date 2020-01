National Women’s Soccer League College Draft List

By The Associated Press

Thursday Round 1

1. Portland Thorns FC — Sophia Smith, Stanford

2. Portland Thorns FC — Morgan Weaver, Washington State

3. Orlando Pride — Taylor Kornieck, Colorado

4. Washington Spirit — Ashley Sanchez, UCLA

5. Sky Blue FC — Evelyne Viens, South Florida

6. North Carolina Courage — Alleandra Watt, Texas A&M

7. Orlando Pride — Courtney Peterson, Virginia

8. Utah Royals FC — Tziarra King, NC State

9. Reign FC — Kelcie Hedge, Santa Clara

Round 2

10. Orlando Pride — Konya Plummer, UCF

11. Sky Blue FC — Kaleigh Riehl, Penn State

12. Utah Royals FC — Kate Del Fava, Illinois State

13. Washington Spirit — Natalie Jacobs, Southern Cal

14. Orlando Pride — Phoebe McClernon, Virginia

15. Chicago Red Stars — Julia Bingham, Southern Cal

16. Chicago Red Stars — Camryn Biegalski, Wisconsin

17. Washington Spirit — Averie Collins, Washington State

18. Houston Dash — Bridgette Andrzejewski, North Carolina

Round 3

19. Chicago Red Stars — Zoe Morse, Virginia

20. Sky Blue FC — Amanda McGlynn, Virginia Tech

21. Orlando Pride — Cheyenne Shorts, Denver

22. Houston Dash — Chloe Castaneda, UCLA

23. Washington Spirit — Katie McClure, Kansas

24. Chicago Red Stars — Ella Stevens, Duke

25. Portland Thorns FC — Meaghan Nally, Georgetown

26. Orlando Pride — Abi Kim, California

27. North Carolina Courage — Sinclaire Miramontez, Nebraska

Round 4

28. North Carolina Courage — Addisyn Merrick, Kansas

29. Sky Blue FC — Chantelle Swaby, Rutgers

30. Orlando Pride — Chelsee Washington, Bowling Green

31. Utah Royals FC — Cyera Hintzen, Texas

32. Washington Spirit — Kaiya McCullough, UCLA

33. Reign FC — Samantha Hiatt, Stanford

34. Reign FC — Meg Brandt, Nebraska

35. Chicago Red Stars — Aerial Chavarin, Yale

36. North Carolina Courage — Brianne Folds, Auburn

