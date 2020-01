OKLAHOMA ST. 67, KANSAS 49

By The Associated Press

FG FT Reb KANSAS (11-1) Min M-A M-A O-T A PF PTS de Carvalho 27 4-7 0-0 1-6 0 2 9 Helgren 24 0-2 0-0 1-5 0 4 0 Franklin 37 8-19 0-2 0-5 0 1 17 Mitchell 21 2-7 1-4 1-3 1 3 5 Thomas 34 1-11 0-0 0-3 2 3 3 Stephens 25 1-7 5-6 4-5 1 1 7 Merriweather 5 0-3 0-0 2-3 0 3 0 Kersgieter 26 3-9 2-4 0-3 2 4 8 Ramalho 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 Totals 200 19-65 8-16 16-43 6 21 49

Percentages: FG , FT .

3-Point Goals: 3-16, (de Carvalho 1-4, Franklin 1-3, Thomas 1-4, Mitchell 0-2, Kersgieter 0-3)

Blocked Shots: 4 (Helgren 2, Thomas 1, Kersgieter 1)

Turnovers: 21 (Franklin 5, Kersgieter 4, Mitchell 3, Thomas 3, Helgren 2, Stephens 2, de Carvalho 1, Merriweather 1)

Steals: 12 (Kersgieter 3, de Carvalho 2, Franklin 2, Thomas 2, Stephens 2, Mitchell 1)

Technical Fouls: None.

FG FT Reb OKLAHOMA ST. (10-3) Min M-A M-A O-T A PF PTS De Lapp 24 1-3 0-2 0-3 1 4 2 Viv. Gray 39 9-20 8-8 1-7 7 3 27 Mack 36 11-14 3-5 3-20 2 2 25 de Sousa 5 0-2 0-0 0-2 0 1 0 Dennis 23 1-3 3-6 1-1 1 0 5 Gerlich 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 Sarr 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 Winchester 16 2-3 0-0 2-4 1 0 4 Asberry 17 2-5 0-0 1-1 0 3 4 Fields 34 0-7 0-0 0-4 2 2 0 Oli. Gray 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 Rodrigues 3 0-0 0-0 0-0 0 2 0 Totals 200 26-57 14-21 8-42 14 17 67

Percentages: FG , FT .

3-Point Goals: 1-5, (Viv. Gray 1-2, Asberry 0-1, Fields 0-2)

Blocked Shots: 14 (Mack 9, Viv. Gray 3, De Lapp 1, Winchester 1)

Turnovers: 20 (Dennis 5, Viv. Gray 3, de Sousa 3, Asberry 3, De Lapp 2, Fields 2, Mack 1, Rodrigues 1)

Steals: 9 (Asberry 3, De Lapp 2, Viv. Gray 1, Mack 1, Winchester 1, Fields 1)

Technical Fouls: None.

Kansas 17 12 7 13 —49 Oklahoma St. 11 20 16 20 —67

A_2,226.

Officials_Tina Napier, Felicia Grinter, Brian Hall.

