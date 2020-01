PGA – Farmers Insurance Open Scores

By The Associated Press

Friday s-Torrey Pines GC (South -Host Course); 7,765 yards; Par 72 n-Torrey Pines GC (North); 7,258 yards; Par 72 San Diego Purse: $7.5 million Second Round Ryan Palmer 72s-62n—134 Brandt Snedeker 69n-67s—136 J.B. Holmes 68s-69n—137 Jhonattan Vegas 69n-68s—137 Sebastian Cappelen 66s-71n—137 Matthew NeSmith 67n-70s—137 Beau Hossler 72s-66n—138 Keegan Bradley 66n-72s—138 Zac Blair 72s-66n—138 Patrick Reed 69n-69s—138 Harry Higgs 70n-68s—138 Cameron Champ 71n-68s—139 Patrick Rodgers 70s-69n—139 Stewart Cink 68n-71s—139 Collin Morikawa 70n-69s—139 Jon Rahm 68n-71s—139 J.J. Spaun 73s-67n—140 Sungjae Im 67n-73s—140 Marc Leishman 68n-72s—140 Sung Kang 69n-71s—140 Bubba Watson 67s-73n—140 Jason Day 73s-67n—140 Jordan Spieth 70s-70n—140 Lucas Glover 73n-67s—140 Brandon Wu 68n-72s—140 Mark Anderson 74s-66n—140 Richy Werenski 72s-68n—140 Joel Dahmen 67n-73s—140 Scott Stallings 71s-69n—140 Billy Horschel 68n-72s—140 Tony Finau 70s-70n—140 Rory McIlroy 67n-73s—140 Hideki Matsuyama 73s-67n—140 Tiger Woods 69n-71s—140 Tyler McCumber 72n-68s—140 Chris Baker 72s-68n—140 Ben Taylor 71s-69n—140 Cameron Percy 68s-73n—141 Denny McCarthy 70n-71s—141 Jimmy Walker 71n-70s—141 Joaquin Niemann 71n-70s—141 Dominic Bozzelli 68n-73s—141 Byeong Hun An 67n-74s—141 Jamie Lovemark 73n-68s—141 Cameron Smith 70n-71s—141 Kevin Tway 67n-74s—141 Max Homa 73s-68n—141 Jason Dufner 70s-71n—141 Joseph Bramlett 71n-70s—141 Cameron Davis 76s-65n—141 Bill Haas 72n-70s—142 Martin Laird 71s-71n—142 Ryan Brehm 70n-72s—142 Rhein Gibson 69n-73s—142 Tom Hoge 71s-71n—142 Harris English 72s-70n—142 Dylan Frittelli 76s-66n—142 Matthew Wolff 76s-66n—142 Maverick McNealy 71s-71n—142 Chase Seiffert 71n-71s—142 Talor Gooch 71n-72s—143 Trey Mullinax 77s-66n—143 Aaron Baddeley 71s-72n—143 Jason Kokrak 69n-74s—143 Kevin Streelman 72s-71n—143 Pat Perez 69n-74s—143 Grayson Murray 70n-73s—143 Robby Shelton 71n-72s—143 Will Gordon 75s-68n—143 Cameron Tringale 68n-75s—143 Doc Redman 70n-73s—143 Charley Hoffman 69n-74s—143 John Huh 70n-73s—143 Xinjun Zhang 67n-76s—143 Matt Jones 75s-68n—143 Luke List 73s-70n—143 Sam Burns 74s-69n—143 Russell Knox 69s-74n—143 Zack Sucher 70s-73n—143

Failed to make the cut

Rory Sabbatini 71s-73n—144 Bronson Burgoon 74s-70n—144 Rickie Fowler 75s-69n—144 Xander Schauffele 74s-70n—144 Harold Varner III 74s-70n—144 Vincent Whaley 68n-76s—144 Kyle Stanley 73n-71s—144 Emiliano Grillo 71n-73s—144 Brandon Hagy 74s-70n—144 Martin Trainer 73s-71n—144 C.T. Pan 73s-71n—144 KK Limbhasut 69n-75s—144 Eddie Olson 72n-72s—144 Michael Thompson 71n-74s—145 Roger Sloan 76s-69n—145 Gary Woodland 75s-70n—145 Justin Rose 75s-70n—145 Austin Cook 76s-69n—145 Phil Mickelson 72s-73n—145 D.J. Trahan 75s-70n—145 e Covello 70n-75s—145 Mackenzie Hughes 73n-72s—145 Fabián Gómez 75s-70n—145 Robert Streb 75s-70n—145 Tim Wilkinson 72n-73s—145 Ted Potter, Jr. 73s-72n—145 Michael Gligic 71n-74s—145 Kristoffer Ventura 71s-74n—145 Peter Malnati 71n-75s—146 Sam Ryder 73n-73s—146 Bud Cauley 71n-75s—146 K.J. Choi 72s-74n—146 Steve Stricker 74s-72n—146 Anirban Lahiri 75s-71n—146 Doug Ghim 74n-72s—146 Chris Stroud 76s-70n—146 Chesson Hadley 74s-72n—146 Fransceso Molinari 79s-67n—146 Wes Roach 74n-72s—146 Scott Harrington 76s-70n—146 Scott Brown 78s-69n—147 Brendan Steele 74n-73s—147 Michael Gellerman 70n-77s—147 Lucas Bjerregaard 78s-69n—147 Scottie Scheffler 75s-72n—147 Kyoung-Hoon Lee 73s-74n—147 Josh Teater 71n-76s—147 Lanto Griffin 76s-71n—147 Nelson Ledesma 70n-77s—147 Nick Watney 72n-76s—148 Satoshi Kodaira 73n-75s—148 Ben Martin 72n-76s—148 Rob Oppenheim 76s-72n—148 Peter Uihlein 76s-72n—148 Wyndham Clark 69n-79s—148 Patton Kizzire 69n-79s—148 Hank Lebioda 72n-76s—148 Justin Suh 73n-75s—148 Kevin Stadler 76n-73s—149 Keith Mitchell 74s-75n—149 Henrik Norlander 73s-76n—149 Bo Hoag 78s-71n—149 Carlos Ortiz 74n-76s—150 Alex Beach 76n-74s—150 Seung-Yul Noh 78n-72s—150 Jacob Bergeron 75n-75s—150 Harry Hall 77s-74n—151 Sebastián Muñoz 74n-77s—151 John Senden 76s-76n—152 Isaiah Salinda 79s-73n—152 Michael Block 77n-77s—154 Kramer Hickok 74n-80s—154 Sepp Straka 79s-76n—155 Jim Herman 76s-81n—157 Patrick Martin 82s-75n—157

