PGA Tour FedEx Cup Leaders

By The Associated Press

Through Jan. 26

Points Money 1. Justin Thomas 1,162 $3,506,910 2. Brendon Todd 1,041 $2,365,047 3. Sebastian Munoz 904 $2,125,367 4. Lanto Griffin 887 $2,242,554 5. Rory McIlroy 875 $2,753,000 6. Cameron Smith 744 $1,957,015 7. Marc Leishman 734 $1,900,740 8. Cameron Champ 722 $1,639,406 9. Sungjae Im 719 $1,847,183 10. Joaquin Niemann 704 $1,932,504 11. Kevin Na 675 $1,681,672 12. Xander Schauffele 630 $1,974,750 13. Hideki Matsuyama 630 $1,971,250 14. Tyler Duncan 588 $1,364,625 15. Webb Simpson 578 $1,402,300 16. Scottie Scheffler 577 $1,361,655 17. Tiger Woods 568 $1,936,875 18. Tom Hoge 567 $1,486,368 19. Abraham Ancer 533 $1,391,525 20. Andrew Landry 532 $1,258,140 21. Carlos Ortiz 481 $1,221,323 22. Patrick Reed 467 $1,223,618 23. Harris English 465 $1,222,999 24. Patrick Cantlay 450 $1,167,730 25. Adam Hadwin 442 $1,121,446 26. Byeong Hun An 438 $1,248,348 27. Danny Lee 417 $1,393,669 28. Mark Hubbard 412 $1,072,398 29. Adam Long 399 $941,465 30. Jon Rahm 375 $996,500 31. Brendan Steele 368 $857,248 32. Vaughn Taylor 363 $910,779 33. Charles Howell III 360 $962,985 34. Corey Conners 358 $966,810 35. Harry Higgs 350 $737,174 36. Ryan Palmer 347 $926,909 37. Denny McCarthy 346 $815,621 38. Gary Woodland 346 $1,119,240 39. Brian Harman 342 $790,276 40. Dylan Frittelli 332 $819,908 41. Scott Harrington 332 $837,787 42. Pat Perez 315 $805,204 43. Brian Stuard 308 $710,611 44. Collin Morikawa 296 $668,449 45. J.T. Poston 284 $636,685 46. Brandt Snedeker 280 $686,459 47. Xinjun Zhang 277 $728,607 48. Brian Gay 268 $596,127 49. Bud Cauley 259 $648,593 50. Joel Dahmen 256 $647,759 51. Zac Blair 240 $553,802 52. Robby Shelton 240 $604,012 53. Graeme McDowell 240 $576,515 54. Keegan Bradley 234 $571,485 55. Sepp Straka 233 $603,984 56. Tony Finau 231 $631,038 57. Nate Lashley 229 $591,098 58. Ryan Moore 226 $645,343 59. Billy Horschel 222 $668,343 60. Bronson Burgoon 222 $518,400 61. Talor Gooch 221 $536,411 62. Henrik Norlander 218 $506,687 63. Louis Oosthuizen 210 $626,687 64. Kevin Kisner 207 $513,247 65. Matthew Wolff 206 $520,138 66. Russell Knox 201 $380,929 67. Cameron Tringale 199 $442,023 68. Kevin Streelman 195 $533,378 69. Sung Kang 194 $456,280 70. Matthew NeSmith 194 $385,797 71. Maverick McNealy 190 $408,041 72. Beau Hossler 186 $435,385 73. Doc Redman 182 $373,036 74. Richy Werenski 181 $468,169 75. Bo Hoag 181 $416,289 76. Andrew Putnam 179 $445,566 77. Nick Taylor 178 $358,612 78. Hank Lebioda 176 $340,494 79. Cameron Percy 176 $417,902 80. Matt Jones 174 $428,717 81. Alex Noren 174 $370,925 82. Rickie Fowler 173 $447,475 83. Bryson DeChambeau 171 $419,983 84. Nick Watney 169 $360,803 85. Harold Varner III 164 $356,859 86. D.J. Trahan 161 $338,361 87. Adam Schenk 159 $344,410 88. Daniel Berger 158 $330,189 89. Kyoung-Hoon Lee 155 $352,989 90. Tyrrell Hatton 154 $465,813 91. Sebastian Cappelen 153 $364,642 92. Fabian Gomez 151 $292,950 93. Adam Scott 148 $322,829 94. David Hearn 146 $278,182 95. Paul Casey 146 $355,059 96. Sam Ryder 142 $265,007 97. Cameron Davis 141 $296,002 98. Bubba Watson 137 $369,432 99. Ryan Armour 134 $249,105 100. Charley Hoffman 130 $315,210 101. Max Homa 128 $330,977 102. Robert Streb 127 $259,952 103. Zach Johnson 126 $254,082 104. Jason Kokrak 126 $301,600 105. Brice Garnett 125 $278,824 106. Lucas Glover 123 $340,070 107. Emiliano Grillo 122 $247,485 108. Patrick Rodgers 122 $312,247 109. Rory Sabbatini 116 $240,649 110. Peter Malnati 116 $261,488 111. Keith Mitchell 116 $268,578 112. Stewart Cink 114 $278,411 113. Rob Oppenheim 114 $202,933 114. Mark Anderson 113 $205,958 115. Dominic Bozzelli 112 $272,865 116. Jason Day 110 $261,113 117. Matt Kuchar 109 $255,133 118. Chesson Hadley 108 $204,170 119. Chase Seiffert 107 $209,643 120. Luke List 107 $247,226 121. Viktor Hovland 107 $278,588 122. Ian Poulter 106 $330,623 123. Sam Burns 106 $256,116 124. Austin Cook 106 $254,652 125. Ted Potter Jr. 104 $244,315 126. Jordan Spieth 100 $370,770 127. Chez Reavie 98 $245,969 128. Matthew Fitzpatrick 98 $272,185 129. Scott Stallings 97 $181,578 130. Scott Piercy 96 $225,010 131. Zack Sucher 94 $179,849 132. Scott Brown 92 $195,882 133. Aaron Wise 92 $173,168 134. Joseph Bramlett 90 $204,009 135. George McNeill 90 $224,130 136. Tim Wilkinson 89 $151,489 137. Grayson Murray 88 $210,659 138. Wyndham Clark 87 $297,687 139. Tyler McCumber 87 $185,098 140. Jim Furyk 86 $164,410 141. Jhonattan Vegas 85 $225,313 142. Dustin Johnson 85 $206,000 143. Tommy Fleetwood 85 $247,420 144. Kramer Hickok 81 $152,865 145. Kevin Tway 80 $204,215 146. Wes Roach 79 $174,198 147. Kiradech Aphibarnrat 78 $273,000 148. Francesco Molinari 77 $144,640 149. Ricky Barnes 77 $158,741 150. J.B. Holmes 77 $182,375

