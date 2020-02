PGA Tour Waste Management Phoenix Open Scores

By the Associated Press

Thursday At TPC Scottsdale Scottsdale, AZ Purse: $7,300,000 Yardage: 7,261; Par: 71 (35-36) First Round Suspended due to darkness This 72 hole tournament will conclude on Sunday Wyndham Clark 30-31—061 Billy Horschel 30-33—063 J.B. Holmes 34-30—064 Tom Hoge 32-33—065 Harris English 32-33—065 Byeong Hun An 34-31—065 Bud Cauley 32-33—065 Nate Lashley 34-32—066 K.J. Choi 32-34—066 Sungjae Im 33-33—066 Adam Long 34-32—066 Hudson Swafford 33-33—066 Branden Grace 33-34—067 Sung Kang 32-35—067 Xander Schauffele 34-33—067 Jon Rahm 33-34—067 Hideki Matsuyama 33-34—067 Scott Piercy 32-35—067 Brandon Hagy 34-33—067 Keegan Bradley 33-34—067 Zach Johnson 34-33—067 Patrick Rodgers 35-32—067 Justin Thomas 33-35—068 Matt Kuchar 35-33—068 Keith Mitchell 33-35—068 Talor Gooch 34-34—068 Aaron Baddeley 35-33—068 Danny Lee 33-35—068 Kevin Streelman 32-36—068 Beau Hossler 34-34—068 Adam Hadwin 36-33—069 Collin Morikawa 33-36—069 C.T. Pan 33-36—069 Jimmy Walker 36-33—069 Doc Redman 34-35—069 Sam Burns 33-36—069 Peter Malnati 35-34—069 Andrew Landry 35-34—069 Bubba Watson 34-35—069 Tony Finau 33-36—069 Kevin Chappell 34-35—069 Daniel Berger 35-34—069 Kevin Na 36-33—069 Xinjun Zhang 36-33—069 James Hahn 35-34—069 Mark Hubbard 35-34—069 Colt Knost 35-35—070 Nick Taylor 35-35—070 J.J. Spaun 33-37—070 Gary Woodland 34-36—070 Aaron Wise 34-36—070 Patton Kizzire 35-35—070 Grayson Murray 34-36—070 Luke List 34-36—070 Kyle Westmoreland 36-34—070 Joel Dahmen 37-33—070 Harry Higgs 35-35—070 Scottie Scheffler 34-36—070 Bryson DeChambeau 34-36—070 J.T. Poston 35-35—070 Sebastián Muñoz 37-33—070 Trey Mullinax 34-36—070 Adam Schenk 35-35—070 Sebastian Cappelen 30-40—070 Viktor Hovland 35-35—070 Brian Harman 35-36—071 Russell Henley 35-36—071 Harold Varner III 35-36—071 Charley Hoffman 37-34—071 Webb Simpson 36-35—071 Ryan Armour 35-36—071 Russell Knox 37-34—071 Troy Merritt 34-37—071 Brendan Steele 35-36—071 Corey Conners 36-35—071 Denny McCarthy 35-36—071 Kyle Stanley 37-34—071 John Huh 35-36—071 Kyoung-Hoon Lee 34-37—071 Ted Potter, Jr. 33-38—071 Dylan Frittelli 35-36—071 Ryan Palmer 35-36—071 Carlos Ortiz 35-36—071 Sam Ryder 35-36—071 Kiradech Aphibarnrat 36-36—072 Lucas Bjerregaard 36-36—072 Max Homa 35-37—072 Brice Garnett 37-35—072 Ryan Moore 36-36—072 Brian Gay 36-36—072 Chris Stroud 37-35—072 Tyler Duncan 38-34—072 Brandt Snedeker 36-36—072 Kevin Tway 36-36—072 Andrew Putnam 36-36—072 Brian Stuard 37-35—072 Martin Laird 37-35—072 Robby Shelton 34-39—073 Satoshi Kodaira 38-35—073 Luke Donald 36-37—073 Alex Smalley 37-36—073 Jason Kokrak 37-36—073 Chesson Hadley 36-37—073 Charl Schwartzel 37-36—073 Matthew Wolff 37-36—073 Chez Reavie 36-37—073 Rory Sabbatini 35-38—073 Roger Sloan 37-36—073 Emiliano Grillo 36-37—073 Matt Jones 37-37—074 Jamie Lovemark 36-38—074 Mackenzie Hughes 36-38—074 Zack Sucher 38-36—074 Sepp Straka 37-37—074 Jordan Spieth 37-37—074 Rickie Fowler 38-36—074 Austin Cook 38-36—074 Lanto Griffin 39-35—074 Cameron Tringale 37-37—074 Patrick Flavin 35-39—074 Greg Chalmers 36-39—075 Seung-Yul Noh 39-00—000 Bo Van Pelt 38-38—076 Cameron Smith 37-39—076 Matt Every 38-38—076 Scott Harrington 37-39—076 Si Woo Kim 37-39—076 Chris Kirk 37-40—077 Vaughn Taylor 41-36—077 Marty Jertson 39-38—077 Kevin Stadler 38-40—078 Martin Trainer 38-40—078

