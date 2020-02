Rider 68, Fairfield 52

By The Associated Press

FAIRFIELD (8-12)

Benning 5-9 6-8 19, Eze 3-7 3-4 9, Cruz 3-13 1-2 7, Kavaliauskas 0-2 2-2 2, Taliaferro 3-11 0-0 7, Maidoh 1-1 0-2 2, Jeanne-Rose 2-5 1-2 5, Senghore-Peterson 0-0 0-0 0, Whipple 0-0 1-2 1. Totals 17-48 14-22 52.

RIDER (12-8)

Vaughn 6-10 2-4 15, Jordan 4-10 1-2 10, Williams 3-5 2-2 8, Marshall 4-5 1-2 9, Nunez 4-5 0-0 10, Scott 0-4 0-0 0, Ings 3-3 2-2 8, Randall 0-4 4-5 4, Ogemuno-Johnson 1-1 2-2 4, Bladen 0-0 0-0 0. Totals 25-47 14-19 68.

Halftime_Fairfield 29-26. 3-Point Goals_Fairfield 4-13 (Benning 3-3, Taliaferro 1-5, Jeanne-Rose 0-1, Kavaliauskas 0-1, Cruz 0-3), Rider 4-14 (Nunez 2-3, Vaughn 1-2, Jordan 1-3, Randall 0-3, Scott 0-3). Fouled Out_Williams. Rebounds_Fairfield 27 (Maidoh 6), Rider 30 (Vaughn 7). Assists_Fairfield 7 (Kavaliauskas 3), Rider 8 (Jordan 3). Total Fouls_Fairfield 15, Rider 20. A_1,612 (1,950).

